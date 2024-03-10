Овечкин повторил достижение легенды НХЛ и трогательно попрощался с близким другом Передача хоккеиста Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче против «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) и поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету Овечкина 1533 очка за всю карьеру: он повторил достижение легенды НХЛ Марка Рекки. Однако победа оказалась омрачена для Овечкина изгнанием из «Вашингтона» его близкого друга Евгения Кузнецова.

Овечкин отдал голевую передачу, «Вашингтон» одержал важнейшую победу

«Вашингтон Кэпиталз» под предводительством Александра Овечкина уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и сделал важный шаг на пути к тому, чтобы пробиться в плей-офф и побороться за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

Если вспомнить еще и впечатляющий разгром «Питтсбурга» Евгения Малкина два дня назад, то «Вашингтон» выиграл два последних матча с общим счетом 10:1.

Большой вклад в эти успехи «столичных» внес капитан команды Александр Овечкин.

В матче против «Чикаго» он также не ушел со льда без результативных действий, приняв участие в голевой атаке, которую завершил Том Уилсон.

Шла 14-я минута встречи, и «Вашингтон» уже вел со счетом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Майкла Сгарбоссы и Хендрикса Лапьера, который забил во втором матче подряд.

Однако в хоккее такой счет еще ничего не гарантирует, и «Вашингтон» уже не раз упускал подобное преимущество. Поэтому было важно окончательно уничтожить моральный дух соперника и не оставить ему шансов на возвращение в игру.

С этой задачей отлично справилась бригада большинства «Вашингтона», которая жестоко наказала «Чикаго» за грубую игру Джареда Тиннорди, получившего двухминутное удаление за толчок соперника в борт.

Овечкин покатил шайбу за ворота «Чикаго» — на Дилана Строума, а тот очень быстро сделал пас на Тома Уилсона, который одиноко расположился на пятаке «ястребов».

Из этой позиции опытный нападающий «столичных» в касание направил шайбу в створ (3:0), а Овечкин записал на свой счет ассист.

Таким образом, Александр Великий уже пятый матч подряд не уходит со льда без результативных действий. На этом отрезке российский нападающий забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Точку в матче поставил 27-летний нападающий «Вашингтона» Сонни Милано, который стал всего шестым игроком клуба за 25 лет, забившим в пяти играх подряд.

На 38-й минуте он сделал счет 4:0. Под конец матча «Чикаго» отыграл одну шайбу, но это уже ничего не изменило: «Вашингтон» одержал уверенную победу (4:1).

Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Благодаря голевой передаче на Уилсона Овечкин набрал уже 1533 очков за всю карьеру и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Теперь капитан «Вашингтона» делит одну строчку со знаменитым канадским нападающим Марком Рекки, на счету которого тоже 1533 результативных балла, набранных за 22 года игры в лиге. Нет сомнений, что в ближайших матчах россиянин обгонит эту легенду и поднимется еще выше.

Также Овечкин потихоньку приближается к российскому хоккейному гиганту Сергею Федорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

У Александра Великого теперь стало 693 голевых передачи за всю карьеру, а на счету Федорова — 696.

Когда капитан «Вашингтона» повторит это достижение, он поднимется на 63-е место в списке лучших ассистентов лиги.

Наконец, Овечкин вплотную приблизился к легенде «Вашингтона» Дэйлу Хантеру по числу сыгранных матчей в НХЛ.

Для 38-летнего россиянина эта встреча стала уже 1406-й, и пока он занимает 41-е место по данному показателю. В активе Хантера всего на одну игру больше — 1407, и он замыкает топ-40 самых часто играющих хоккеистов в истории НХЛ. Совсем скоро Овечкин войдет и в этот элитный список.

«Вашингтон» все ближе к плей-офф

Совсем недавно казалось, что сезон «столичных» завершится катастрофой: особенно когда они потерпели шесть поражений подряд с 21 января по 10 февраля.

Однако после преображения Овечкина, который отличился 10-ю голами и девятью передачами в 16 последних матчах, команда подтянулась в турнирной таблице.

Теперь в активе «Вашингтона» 69 очков, и он располагается на десятой строчке Восточной конференции. До заветного восьмого места, которое позволяет сыграть в плей-офф НХЛ, осталось всего три очка.

При этом у «Кэпс» есть две игры в запасе по сравнению с «Детройт Ред Уингз», который занимает сейчас спасительную восьмую позицию. Так что все в руках «Вашингтона».

Овечкин потерял последнего друга в команде

Радостные события последних дней оказались омрачены для Овечкина уходом из клуба его близкого друга Евгения Кузнецова.

Они провели вместе в «Вашингтоне» 10 лет и привели команду к первому Кубку Стэнли в истории. В тот победный сезон-2017/18 Кузнецов набрал 83 очка (27 голов + 56 передач) в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды по обоим показателям.

В плей-офф НХЛ именно Кузнецов стал лидером «столичных» и набрал 32 очка (12+20), став лучшим бомбардиром того розыгрыша Кубка Стэнли и установив новый рекорд клуба по очкам за один плей-офф.

Однако последние несколько сезонов 31-летний хоккеист провел откровенно слабо, а главной кризисной точкой стало его попадание в программу помощи игрокам НХЛ, где чаще всего оказываются спортсмены с зависимостью и другими серьезными психологическими проблемами.

В итоге «Вашингтон» сначала сослал Кузнецова в фарм-клуб, а затем обменял в «Каролину Харрикейнз». Это решение явно расстроило Овечкина.

«Мне тяжело такое видеть. Кузнецов был важной частью «Вашингтона», он мой большой друг. Очевидно, что заключать сделки, — это не наша работа. Но для нас это был печальный день — особенно для меня. Надеюсь, что у Кузи все будет хорошо, я желаю ему удачи на новом месте», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Сам Кузнецов поблагодарил товарища за поддержку и выразил уверенность, что тот побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«У нас были удивительные отношения с Овечкиным. Он всегда был рядом со мной — и в хорошие, и в плохие дни. Он являлся большой частью моего успеха. Он станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Я знаю, что он это сделает», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

В данный момент на счету Овечкина 840 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. У Гретцки — 894.