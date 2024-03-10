Овечкин повторил достижение легенды НХЛ и трогательно попрощался с близким другом

Овечкин отдал голевую передачу, «Вашингтон» одержал важнейшую победу
«Вашингтон Кэпиталз» под предводительством Александра Овечкина уверенно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и сделал важный шаг на пути к тому, чтобы пробиться в плей-офф и побороться за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.
Если вспомнить еще и впечатляющий разгром «Питтсбурга» Евгения Малкина два дня назад, то «Вашингтон» выиграл два последних матча с общим счетом 10:1.
Большой вклад в эти успехи «столичных» внес капитан команды Александр Овечкин.
В матче против «Чикаго» он также не ушел со льда без результативных действий, приняв участие в голевой атаке, которую завершил Том Уилсон.
Шла 14-я минута встречи, и «Вашингтон» уже вел со счетом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Майкла Сгарбоссы и Хендрикса Лапьера, который забил во втором матче подряд.
Однако в хоккее такой счет еще ничего не гарантирует, и «Вашингтон» уже не раз упускал подобное преимущество. Поэтому было важно окончательно уничтожить моральный дух соперника и не оставить ему шансов на возвращение в игру.
С этой задачей отлично справилась бригада большинства «Вашингтона», которая жестоко наказала «Чикаго» за грубую игру Джареда Тиннорди, получившего двухминутное удаление за толчок соперника в борт.
Овечкин покатил шайбу за ворота «Чикаго» — на Дилана Строума, а тот очень быстро сделал пас на Тома Уилсона, который одиноко расположился на пятаке «ястребов».
Из этой позиции опытный нападающий «столичных» в касание направил шайбу в створ (3:0), а Овечкин записал на свой счет ассист.
Таким образом, Александр Великий уже пятый матч подряд не уходит со льда без результативных действий. На этом отрезке российский нападающий забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи.
Точку в матче поставил 27-летний нападающий «Вашингтона» Сонни Милано, который стал всего шестым игроком клуба за 25 лет, забившим в пяти играх подряд.
На 38-й минуте он сделал счет 4:0. Под конец матча «Чикаго» отыграл одну шайбу, но это уже ничего не изменило: «Вашингтон» одержал уверенную победу (4:1).
Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Благодаря голевой передаче на Уилсона Овечкин набрал уже 1533 очков за всю карьеру и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Теперь капитан «Вашингтона» делит одну строчку со знаменитым канадским нападающим Марком Рекки, на счету которого тоже 1533 результативных балла, набранных за 22 года игры в лиге. Нет сомнений, что в ближайших матчах россиянин обгонит эту легенду и поднимется еще выше.
Также Овечкин потихоньку приближается к российскому хоккейному гиганту Сергею Федорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
У Александра Великого теперь стало 693 голевых передачи за всю карьеру, а на счету Федорова — 696.
Когда капитан «Вашингтона» повторит это достижение, он поднимется на 63-е место в списке лучших ассистентов лиги.
Наконец, Овечкин вплотную приблизился к легенде «Вашингтона» Дэйлу Хантеру по числу сыгранных матчей в НХЛ.
Для 38-летнего россиянина эта встреча стала уже 1406-й, и пока он занимает 41-е место по данному показателю. В активе Хантера всего на одну игру больше — 1407, и он замыкает топ-40 самых часто играющих хоккеистов в истории НХЛ. Совсем скоро Овечкин войдет и в этот элитный список.
«Вашингтон» все ближе к плей-офф
Совсем недавно казалось, что сезон «столичных» завершится катастрофой: особенно когда они потерпели шесть поражений подряд с 21 января по 10 февраля.
Однако после преображения Овечкина, который отличился 10-ю голами и девятью передачами в 16 последних матчах, команда подтянулась в турнирной таблице.
Теперь в активе «Вашингтона» 69 очков, и он располагается на десятой строчке Восточной конференции. До заветного восьмого места, которое позволяет сыграть в плей-офф НХЛ, осталось всего три очка.
При этом у «Кэпс» есть две игры в запасе по сравнению с «Детройт Ред Уингз», который занимает сейчас спасительную восьмую позицию. Так что все в руках «Вашингтона».
Овечкин потерял последнего друга в команде
Радостные события последних дней оказались омрачены для Овечкина уходом из клуба его близкого друга Евгения Кузнецова.
Они провели вместе в «Вашингтоне» 10 лет и привели команду к первому Кубку Стэнли в истории. В тот победный сезон-2017/18 Кузнецов набрал 83 очка (27 голов + 56 передач) в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды по обоим показателям.
В плей-офф НХЛ именно Кузнецов стал лидером «столичных» и набрал 32 очка (12+20), став лучшим бомбардиром того розыгрыша Кубка Стэнли и установив новый рекорд клуба по очкам за один плей-офф.
Однако последние несколько сезонов 31-летний хоккеист провел откровенно слабо, а главной кризисной точкой стало его попадание в программу помощи игрокам НХЛ, где чаще всего оказываются спортсмены с зависимостью и другими серьезными психологическими проблемами.
В итоге «Вашингтон» сначала сослал Кузнецова в фарм-клуб, а затем обменял в «Каролину Харрикейнз». Это решение явно расстроило Овечкина.
«Мне тяжело такое видеть. Кузнецов был важной частью «Вашингтона», он мой большой друг. Очевидно, что заключать сделки, — это не наша работа. Но для нас это был печальный день — особенно для меня. Надеюсь, что у Кузи все будет хорошо, я желаю ему удачи на новом месте», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Сам Кузнецов поблагодарил товарища за поддержку и выразил уверенность, что тот побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«У нас были удивительные отношения с Овечкиным. Он всегда был рядом со мной — и в хорошие, и в плохие дни. Он являлся большой частью моего успеха. Он станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Я знаю, что он это сделает», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.
В данный момент на счету Овечкина 840 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. У Гретцки — 894.