Гудбай, Россия: легенда «Спартака» Промес арестован в Дубае

Сага с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, который пропустил две стартовые игры своей команды в 2024 году из-за пребывания под домашним арестом в Дубае, близится к развязке. 13 марта форвард был взят под стражу правоохранительными органами ОАЭ по запросу голландской прокуратуры, что означает подготовку его к экстрадиции по делу о контрабанде наркотиков, за которое Промес получил шесть лет тюрьмы.

Промес арестован

Задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) футболиста Квинси Промеса перевели из-под домашнего ареста под стражу, сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

По информации издания, игрока задержали в Дубае благодаря запросу из нидерландской прокуратуры, которая настаивает на экстрадиции футболиста для отбытия наказания в виде лишения свободы.

Нидерландский форвард «Спартака» ударно провел зимние учебно-тренировочные сборы перед рестартом чемпионата — лучший бомбардир красно-белых наигрался Гильермо Абаскалем в качестве левого вингера, много забивал в товарищеских матчах, несмотря на то, что параллельно с этим в столице Нидерландов завершался суд по делу о контрабанде кокаина.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск, однако полиция Дубая, где московский клуб провел все три зимних сбора, не применяла к игроку никаких санкций, несмотря на наличие между ОАЭ и Нидерландами договора об экстрадиции, заключенного в 2021 году.

При этом вернуться в Россию вместе с командой Промесу было не суждено — в зоне вылета аэропорта Дубая 29 февраля Квинси задержали местные пограничники. Спортивные СМИ связывали это задержание с уголовным делом в Нидерландах, но на деле к игроку были предъявлены претензии из-за оставления места ДТП, в которое попал Промес в середине февраля, когда находился на сборах «Спартака».

В качестве санкций Квинси получил лишь денежный штраф, а также был помещен под домашний арест. После того, как дело о ДТП было прекращено, Промес вернулся к активной светской жизни — его новая девушка засветила футболиста в одном из ночных клубов Дубая, опубликовав совместное видео. А 7 марта нападающий выложил трек под названием «100 stones» (100 камней. — «Газеты.Ru»), в котором рассказал о своей жизни вне футбольного поля.

Сильнее всего футбольное комьюнити поразили слова: «Судья дал мне 9 лет, но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

В Нидерландах на счету Промеса два приговора — за контрабанду кокаина спартаковец получил шесть лет, а за нападение с ножом на двоюродного брата, совершенное в 2020 году, Квинси был осужден еще на полтора года.

«Процесс экстрадиции идет сложно»

Криминальный журналист De Telegraaf Йон ван ден Хевен сообщил, что Нидерланды прорабатывают вопрос о будущем Промеса с сотрудниками правоохранительных служб ОАЭ в секретном режиме.

«За кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хотелось бы оскорбить Дубай, сделать что-то не так в публичном поле. Возможности для экстрадиции открываются в тот момент, когда кто-то либо осужден, либо подозревается в совершении серьезного злодеяния. В случае с Промесом все именно так. Но все идет очень медленно», — заявил ван ден Хевен.

В прокуратуре Нидерландов в ответ на запрос «Спорт-Экспресса» заявили, что о сроках экстрадиции говорить пока преждевременно.

«Сроки пока неизвестны, мы запросим экстрадицию, и тогда начнется сама процедура», — заявили в пресс-службе.

Без Промеса «Спартак» не забивает

Красно-белые успели провести в текущем календарном году две официальные игры, обе в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). 2 марта в Санкт-Петербурге команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграла безголевую ничью с «Зенитом», а 10 марта на поле в «Лужниках» спартаковцы проиграли воронежскому «Факелу» (0:2).

После двух весенних туров «Спартак» откатился на шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» составляет девять баллов, а от призовой тройки, которую замыкает московское «Динамо» — семь.

На позиции Промеса в этих матчах выходил полузащитник Антон Зиньковский. Как и вся команда, игрок не смог набрать баллов за результативность. Шанс исправиться у «Спартака» будет уже в четверг, 14 марта — в этот день столичный клуб на «Лукойл Арене» примет «Оренбург» в рамках ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Для прохода в следующий этап московской команде необходимо отыграть отставание в один мяч, который она пропустила в Оренбурге в первом матче.