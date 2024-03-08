«Трасса была вся в крови»: российских лыжниц увезли на скорой после страшного завала Девять лыжниц увезли на скорой в больницу после завала на масс-старте в Сочи

На Спартакиаде юных российских лыжниц заставили выйти на масс-старт, несмотря на густой туман и плохо подготовленную трассу. Спортсменки жаловались на «нулевую видимость» и «кашу» вместо лыжни. В итоге лыжницы угодили в массовый завал на опасном спуске, где скорость достигала нескольких десятков километров в час. Девять спортсменок увезли на скорой, некоторые получили открытые переломы. Бабушка одной из участниц Ирина рассказала «Газете.Ru», что ее внучке проткнули колено лыжной палкой.

Юных лыжниц отправили на опаснейший спуск в густой туман

Соревнования по лыжным гонкам на зимней Спартакиаде учащихся оказались омрачены трагическим инцидентом.

На 8 марта был назначен 10-километровый масс-старт среди девочек, однако погодные условия явно не способствовали проведению гонки на сложнейшей трассе в Сочи — тем более гонки с общего старта, где несколько десятков спортсменок уходят на лыжню одновременно.

По словам участниц, на трассе еще до начала соревнований был густой туман (на видеозаписях очевидцев со стадиона это тоже хорошо заметно).

Более того, все утро активно валил снег, но вместо переноса гонки организаторы решили пустить на трассу специальную снегоуплотнительную машину (ратрак), которая должна была исправить ситуацию.

Однако устранить последствия погодных условий, которые постоянно продолжали ухудшаться, ратраку не удалось.

После работы машины все стало только хуже: поверхность трассы покрылась ледяной крошкой и стала еще более скользкой и опасной для прохождения.

Окончательный приговор этой гонке подписал опаснейший спуск, на котором спортсменки разгонялись до нескольких десятков километров в час.

На этом спуске девушки поскальзывались на ледяной крошке и падали, ломая руки, ноги, разбивая лица и случайно раня друг друга палками и лыжами.

Из-за крайне плохой видимости по причине густого тумана задняя часть пелотона не могла увидеть, что происходит впереди, и тоже попадала в завал.

А те спортсменки, которые слышали крики пострадавших и пытались избежать столкновения, чаще всего тоже не могли справиться с этой задачей, так как спуск был крайне сложным и остановиться на нем без падения было нереально.

Участник Спартакиады Корней Корнев в беседе со Sports.Ru рассказал, что в этот момент проходил мимо трассы, и слышал «визги и вопли девочек».

«Произошла, откровенно говоря, резня. Наверное, дело в том числе и в халатности организаторов. Во-первых, не надо было проводить гонку при такой низкой облачности. Во-вторых, зачем-то пустили ратрак за 30 минут до старта — он поднял лед снизу, появилась каша.

Девочки просто кричали от боли. Прямо страшно было. Потом начала поступать информация, что девочки сходят пачками, что там открытые переломы. На скорой отправили нашу сокомандницу — у нее рассечение икроножной мышцы. Все это отвратительно и ужасно», — сказал Корнев.

В итоге девять спортсменок увезли с трассы на скорой, а еще 15 лыжниц просто сошли с дистанции.

«Уровень этих спортсменок очень низкий»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе очень спокойно отреагировала на инцидент, заявив, что несовершеннолетние спортсменки получили травмы из-за недостаточной подготовки.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Также Вяльбе заявила, что лыжницы получили только ушибы и переломы запястий.

Министерство спорта России в своем официальном заявлении оправдало организаторов гонки, подчеркнув, что туман неожиданно закрыл трассу во время гонки.

«Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы. Все девушки доставлены в больницу, гонка мальчиков отменена.

Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», — заявили в пресс-службе Минспорта РФ «Чемпионату».

«Трасса была вся в крови, лица ужасно рассечены»

Участницы гонки не согласны с позицией Вяльбе и Минспорта. По их словам, густой туман присутствовал на трассе изначально, лыжня была совершенно не подготовлена для соревнований, а травмы, полученные спортсменками, оказались гораздо серьезнее ушибов и переломов запястий.

«На разминке уже было понятно, что трасса не готова: лыжня разбита, на поворотах снег — каша, — передает «Чемпионат» слова участницы гонки на условиях анонимности. — Прямо перед стартом прошелся ратрак, и лыжня стала мягкой, что не улучшило ситуацию.

Плюс еще густой туман, из-за которого ничего не было видно. На втором круге видимость ухудшилась до нуля».

Другая участница гонки, которая ехала в конце пелотона, рассказала, что ей пришлось специально упасть в начале опаснейшего спуска, чтобы не врезаться лыжами в травмированных соперниц.

«Проезжать по лежащим — это не вариант. Я упала на руку, но инвентарь сохранила. Встала и продолжила гонку», — рассказала спортсменка.

В момент первого массового завала гонку почему-то не остановили, и лыжница снова вернулась к опасному спуску на втором круге.

«В этот раз я тоже упала, потому что устоять было просто невозможно на так называемой трассе, которая была просто перепахана. Я сильно ударилась головой, сломала очки. На адреналине смогла как-то финишировать, но вообще не понимала, что происходит, голова кружилась», — рассказала спортсменка.

Лыжница назвала слова Вяльбе о плохой подготовке участниц «унизительными», а также опровергла ее заявление про «ушибы».

«Я сейчас в больнице — тут девочки от боли стонут. Если Елена Валерьевна действительно так думает и так сказала, то это унизительно для нас.

Трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» — возмутилась спортсменка.

«Есть переломы рук, ног, ребер»

Бабушка одной из участниц гонки — Ирина — в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее внучке проткнули колено лыжной палкой.

«Со слов внучки, была очень плохая видимость, очень сильный туман, на спуске очень большая скорость. Кто-то из девочек не удержался, упал, остальные не смогли вовремя среагировать, вот и получился завал.

Есть переломы рук, ног, ребер. Моей внучке палкой колено проткнули, и ушиб плеча она получила очень сильный», — рассказала Ирина.

При этом тренер юных лыжниц из Санкт-Петербурга Евгения Папушина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что организаторы не виноваты в случившемся.

«Комментировать ничего не буду, так как нечего комментировать. Погода была нормальная в момент старта. Вины организаторов в падениях нет», — сказала Папушина.

Прокуратура проведет расследование

Прокуратура Адлерского района Сочи инициировала проверку по факту травмирования лыжниц.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе проверок будет дана оценка действий организаторов мероприятий и уполномоченных лиц», — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что организаторов гонки может ждать уголовная ответственность.

«По моей инфе: по факту происшествия на «Лауре» будет возбуждено уголовное дело. Преступная халатность…» — написал журналист в своем Telegram-канале.