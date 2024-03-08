Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде: требую всех наказать

Мать одной из лыжниц, попавших в завал на Спартакиаде, требует наказать организаторов соревнований, передает «Матч ТВ».

«Требую наказать всех. Очень хочется, чтобы министерство решило этот вопрос. У меня еще есть сын. Я не хочу, чтобы и он когда‑нибудь попал в такую ситуацию», — сказала мама спортсменки, пожелавшая остаться анонимной.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы. Позднее РИА Новости уточнило, что в больницу попали не менее девяти спортсменок.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Елену Вяльбе преступницей из-за травм лыжниц на Спартакиаде учащихся.