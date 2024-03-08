Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде: требую всех наказать

Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде, требует наказать организаторов

close
100%
Телеграм-канал «Радиолыжи | Только лыжные гонки»

Мать одной из лыжниц, попавших в завал на Спартакиаде, требует наказать организаторов соревнований, передает «Матч ТВ».

«Требую наказать всех. Очень хочется, чтобы министерство решило этот вопрос. У меня еще есть сын. Я не хочу, чтобы и он когда‑нибудь попал в такую ситуацию», — сказала мама спортсменки, пожелавшая остаться анонимной.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы. Позднее РИА Новости уточнило, что в больницу попали не менее девяти спортсменок.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Елену Вяльбе преступницей из-за травм лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами