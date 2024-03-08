«Там была мясорубка»: лыжницы рассказали о массовом завале на Спартакиаде

Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся Мария Русаловская и Дарья Малахова рассказали о массовом завале, который произошел 8 марта во время масс-старта на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи, передает Sports.Ru.

«Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло — проскочил. А кто-то нет. Не понимаешь, куда едешь со спуска. И чего ожидать, не знаешь. Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки», — сказали спортсменки.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что в больницу госпитализировали не менее девяти лыжниц после завала на Спартакиаде.