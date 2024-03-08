Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов достиг отметки в 30 голов в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

26-летний нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис». Для россиянина этот гол стал 30-м в сезоне. Он достиг этой отметки в третьем сезоне НХЛ подряд. После 16-й минуты второго периода счет 1:0 в пользу «Уайлд».

В истории «Миннесоты» Капризов стал третьим хоккеистом, кому удалось оформить подобную серию. Ранее по три сезона НХЛ подряд с 30 шайбами и более в составе «Уайлд» провели Мариан Габорик и Брайан Ролстон.

Также Капризов стал третьим россиянином в текущем сезоне, достигшим отметки в 30 голов. Ранее это удалось нападающему «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (38 голов) и форварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (35).

В нынешнем сезоне россиянин провел в НХЛ 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее три российских хоккеиста «Вашингтона» помогли разгромить «Питтсбург».