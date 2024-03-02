Осиротевший «Спартак» чуть не выиграл у «Зенита» «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ

В центральном матче 19-го тура встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Столичный клуб, обескровленный потерями главного тренера Гильермо Абаскаля и нападающего Квинси Промеса, заставил действующих чемпионов отойти от привычного стиля игры и лишил их шанса сравняться по очкам с «Краснодаром». «Газета.Ru» — о том, как в Петербурге при рекордном скоплении болельщиков прошла главная игра уик-энда.

Не только без Промеса, но и без Абаскаля

29 февраля в аэропорту Дубая при попытке вылететь вместе с командой в Санкт-Петербург был задержан нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. Местные правоохранительные органы подозревали нидерландца в умышленном побеге с места ДТП, параллельно с этим прокуратура Нидерландов направила в ОАЭ запрос об экстрадиции Промеса по делу о контрабанде кокаина, по которому амстердамский суд назначил футболисту шестилетний тюремный срок.

На счастье фанатов столичного клуба, из дубайского аэропорта Промес смог выбраться самостоятельно, под подписку о невыезде, после чего возобновил активность в социальных сетях, оставив несколько двусмысленных комментариев.

«Спартак» подтвердил отсутствие Промеса в заявке на игру 1 марта. В это время команда в полном составе уже находилась в Петербурге, где завершала подготовку к первой официальной встрече 2024 года.

Днем 2 марта, за несколько часов до игры, красно-белые снова взорвали информационное поле — главный тренер Гильермо Абаскаль после проведенной установки покинул гостиницу и направился в аэропорт Пулково, чтобы вылететь в Москву.

Испанский специалист, отбывавший дисквалификацию на этот матч, принял решение следить за поединком, находясь на клубной базе в Тушине. Факт отсутствия Абаскаля на «Газпром Арене» взбудоражил спортивные СМИ — телеканал «Матч ТВ» даже успел пригласить Гильермо в студию для совместного просмотра игры, но ответа от него не последовало.

Максименко и Хлусевич — спасители «Спартака»

Вместо Абаскаля роль главного тренера «Спартака» исполнял Владимир Слишкович, который уже не в первый раз подменял коллегу на этом месте. В стартовом составе у красно-белых вышли Максименко, Дуарте, Бабич, Соболев, Угальде, Зиньковский, Медина, Пруцев, Мартинс, Зобнин и Хлусевич. У хозяев поля в основе вышли Адамов, Дуглас Сантос, Барриос, Марио Фернандес, Вендел, Артур, Клаудиньо, Мостовой, Эракович, Нино и Кассьерра.

По первым минутам игры не было ясно, что «Зенит» играет дома — гостевой сектор активных болельщиков «Спартака» легко перекрикивал трибуны «Газпром Арены», осиротевшие без канадского виража.

И на поле игроки столичного клуба не тушевались, как это привычно бывает в Санкт-Петербурге — футболисты сдерживали давление оппонентов, выходя из-под прессинга через короткий пас, вынуждая играть их на контратаках.

Чаще всего «Спартак» атаковал левым флангом — Антон Зиньковский в большем количестве эпизодов превосходил оппонировавшего ему Марио Фернандеса, но продлить атаки передачами в центр или смещением траектории движения у красно-белых не получалось. А вот «Зенит» атаковал гораздо острее — на исходе первой десятиминутки Даниил Пруцев вытащил в прыжке мяч с линии ворот после розыгрыша углового.

После получаса игры вступить в нее пришлось Александру Максименко — голкипер гостей потащил удар под перекладину, переведя мяч за лицевую линию. Неплохой шанс был и у москвичей, когда небрежно в штрафной ногами обработал мяч вратарь хозяев Денис Адамов, однако попытку удара из левого полуфланга накрыл защитник.

Рекорд посещаемости в эпоху Fan ID

Во второй половине игры сценарий не изменился — команды чередовали фазы атаки и обороны, иногда заставляя трибуны «Газпром Арены» то умолкать, то взрываться от наплыва эмоций. Первый хороший шанс у «Спартака» возник ближе к истечению игрового часа — Страхинья Эракович не по правилам остановил Александра Соболева, за что был вознагражден желтой карточкой. Навес со стандарта пошел в район угла вратарской, где все тот же Соболев нашел головой Дуарте, скинув тому мяч под удар, однако парагваец пробил сильно выше.

Игра продолжала идти своим чередом, и из ничем не примечательной, хоть и принципиальной, превратилась в один момент в историческую — по данным информатора «Газпром Арены», отзвучавшего аккурат к середине второго тайма, на игре присутствовало 57 865 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в эпоху Fan ID . Предыдущее достижение — более 52 тысяч болельщиков — было установлено на финальном матче Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» в 2023 году.

Первые замены прошли лишь на 70-й минуте, причем обе в составе сине-бело-голубых — Артура заменил Педро, а вместо Марио Фернандеса на поле вышел Вячеслав Караваев. Ответ красно-белых долго ждать не заставил — спустя две минуты Михаил Игнатов сменил Александра Соболева. Правда, на ход игры замены кардинально не повлияли — «Спартак» явно выдыхался, позволяя «Зениту» все чаще атаковать на скорости. Самый явный шанс забить хозяева упустили на 86-й минуте: Максименко отдавал передачу на Пруцева, которую перехватил Вендел — прострел бразильца на дальнюю штангу в направлении Кассьерры прошел, но Матео в падении замкнуть его не смог. Финальную точку в игре поставил Михаил Игнатов — удар 22-го номера «Спартака» на 95-й минуте пришелся в штангу.

Итоговый счет — 0:0. «Спартак» набрал свое 31-е очко в турнирной таблице и сравнялся с московским «Локомотивом», которому завтра на «ВТБ Арене» предстоит встретиться с «Динамо». «Зенит» после 19 игр имеет в активе 37 очков, отставание от лидирующего «Краснодара» по-прежнему составляет два балла.