«Синнер — главный соперник Медведева за первый номер рейтинга»: интервью призерки Игр Надежды Петровой

Теннисисту Даниилу Медведеву хватит сил бороться за победы на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне после неудачи в финале Australian Open, заявила в интервью «Газете.Ru» экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса в Москве Надежда Петрова. Она также оценила перспективы Мирры Андреевой, высказалась о требованиях МОК к российским спортсменам, порадовалась за фигуриста Романа Костомарова и рассказала о работе своей теннисной школы.

— Не так давно завершился Australian Open. Даниил Медведев в третий раз дошел до финала турнира, но уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. Чего Медведеву не хватило в решающем матче?

— Даниил Медведев — большой молодец. Он показал стабильный уровень и на первом своем турнире в сезоне дошел до финала — а это «Большой шлем». Конечно, обидно, что он не смог победить, ведя 2:0 по сетам. В этом матче он был, я бы сказала, фаворитом. И сам Даня наверняка был расстроен, несмотря на то, что шутил во время награждения. Думаю, в глубине души он понимает, что был близок к успеху, но упустил возможность взять еще один «Большой шлем».

— У него на этом турнире было несколько пятисетовых матчей. Как в целом оцените его игру на протяжении всего турнира?

— Необычно для него, но он решил не играть разминочные турниры и сразу выступить на «Большом шлеме». Да, он уже считает себя игроком такого уровня, который может выйти и сразу сыграть на Australian Open. Замечательно, что есть такая уверенность, хотя, возможно, это был план его команды. Но, мне кажется, это не совсем пошло ему на пользу. Были «качели» на протяжении всего турнира, скорее всего, связанные именно с этим. В итоге он потратил больше сил, чем следовало, и когда дошел до финала, это сыграло свою роль: ему просто не хватило сил одержать верх в матче с Синнером.

В начале матча он около полутора часов показывал великолепный теннис, лучший. До счета 5:1 во втором сете Синнер был обескуражен, потому что не чувствовал игру — Даня не давал ему играть в свой теннис. Но когда при счете 5:1 Медведев на своей подаче не закрыл сет, Синнер все-таки поверил в то, что он может вернуться в матч — даже если будет сейчас проигрывать 0:2 по сетам. Он понял, что Даниил не стальной человек, у него есть чувства и эмоции. Очень жаль, потому что, если бы Даня сделал во втором сете 6:1 и начал на такой волне третью партию, Синнер не смог бы подняться эмоционально.

— Нет ли у вас опасений, что на этом фоне Медведев может «выгореть», и ему понадобится время, чтобы набрать сил к следующему турниру «Большого шлема»?

— Я бы так не сказала. Не думаю, что должно быть выгорание. Напротив, обида на себя, злость и жажда новой победы на «Большом шлеме» могут дать ему новые силы.

— Судя по тому, как Медведев начал сезон, как бы вы оценили его перспективы в борьбе за первый номер рейтинга в этом году?

— Думаю, это вполне вероятно. Новака Джоковича уже стали обыгрывать — другие понимают, что он не сверхчеловек, его можно побеждать. Карлос Алькарас не показывает той стабильности, которой от него ожидали. Говорили, что он будет следующим Надалем, но этого не происходит. Мне кажется, сейчас единственный, кто может помешать Дане занять первую строчку, — Синнер. Он невероятно отыграл концовку прошлого сезона и в Итоговом турнире показал, что готов выйти на иной уровень. И в этом сезоне он продолжает радовать всех своей игрой. Если в течение года он будет играть так же и без травм, то Дане придется с ним побороться.

«Возраст Джоковича дает о себе знать»

— Синнер действительно сделал очень качественный скачок — с чем вы связываете такой его подъем?

— Видимо, он собрал правильную команду, которой полностью доверяет. Он ответственный парень, много работает над собой, не показывает эмоции и собирается в моменте. Он набрал отличную физическую форму, это очень высокий игрок, который великолепно владеет ногами, вытаскивает сумасшедшие мячи. Он поработал над своей игрой. Несколько лет назад он о себе заявил, но был больше игроком задней линии. А сейчас он разнообразил свою игру — и выходит к сетке, и отлично играет с лета, обводит, принимает. Он закрыл все свои пробелы буквально за один прошлый сезон и к нынешнему сезону подошел другим игроком.

— Победа Синнера над Джоковичем — одна из главных сенсаций прошедшего Australian Open. Можно ли говорить, что Новак в первую очередь проиграл сам, или это было бы несправедливо по отношению к Синнеру?

— Наверное, это не совсем справедливо. Я не видела весь матч, но, проснувшись утром, первым делом открыла трансляцию и, когда увидела счет 6:2, 6:1, не поверила своим глазам. Как это вообще возможно, чтобы Джокович так легко проигрывал? Я посмотрела и поняла, что Синнер просто поломал ему игру. Джокович не успевал перемещаться. Да, на силе воли, на опыте он взял сет, пытался переломить ход игры, но Янник не дал ему сыграть в свой теннис.

— Новак уже столько лет выступает на топ-уровне, это сильнейший теннисист планеты. Но, по идее, все давно знают, как против него играть — другое дело, что не получалось. Сейчас все чаще стало получаться. Может ли это говорить о том, что эпоха Джоковича заканчивается?

— Не могу сказать, что он сдает позиции — он мотивирован продолжать, находится в хорошей физической форме, и психологически он стабилен и мощен. Но ему приходится сложно с теми ребятами, которые стараются подняться до его уровня, все-таки возраст дает о себе знать. Молодым проще восстанавливаться, к тому же они заряжены на матчи с Джоковичем.

Он, так или иначе, поставил себе цель и движется к ней — могу лишь выразить большое уважение за то, что столько времени он находит мотивацию оставаться лучшим.

«Мирра Андреева подняла свою планку»

— Переключимся на девушек. После прошлого сезона большое внимание приковано к Мирре Андреевой — как бы вы оценили ее выступление на Australian Open?

— Она подняла свою планку, прошла еще дальше на турнире «Большого шлема». Мне очень понравилось, какую работу она провела при подготовке к сезону. Видно, что команда очень серьезно работала над общей физической подготовкой. У нее были разные соперницы, мощные, с разнообразной игрой, но она находила способы и решения в ситуациях на корте.

— Уместно ли проводить параллели с прошлым сезоном? Или пока прошло недостаточно времени, чтобы говорить о каких-то качественных изменениях в ее игре?

— Рост в игре у нее произошел точно. Но сейчас она впервые в карьере столкнется с очень непростым моментом, когда ей нужно будет играть так же или даже лучше, чтобы остаться на своем месте в рейтинге и улучшать его. Ей предстоит защищать очки в этом году, и очень интересно, насколько хладнокровно она к этому подойдет, будет ли это на нее давить и не отразится ли это на ее игре.

— Сейчас она 37-я в рейтинге WTA. Исходя из того, как она выступила в Австралии, насколько реально для нее побороться в этом сезоне за место в топ-10?

— Думаю, об этом говорить рано. Если она пройдет сезон стабильно, уверенно, наберется опыта, наиграет матчей с игроками топ-10 и одержит определенное количество побед, то уже на следующий сезон мы сможем это обсуждать.

«Задача Калинской — играть стабильно»

— Анна Калинская единственной из россиянок дошла до четвертьфинала — было ли это для вас неожиданностью?

— Да, можно так сказать, потому что еще в прошлом сезоне она не была на слуху. Но мне очень понравилось, как спокойно и уверенно она играла. У нее энергосберегающий стиль игры — она не прилагает больших усилий, но в нужный момент может ускорить мяч, не боится выйти к сетке, завершить влет. Хочу отметить и ее тренера — Патрисию Тарабини из Аргентины. Она сама играла, помню, когда я начинала, она выступала в парных турнирах. Она дает Анне спокойствие, является не только тренером, но и другом. Думаю, если у них будут складываться такие отношения, Калинской будет комфортно.

— Калинская не первый год в туре — почему она выстрелила только сейчас? Дело в тренере или в чем-то еще?

— Тренер для нее действительно очень важен. Видимо, она нашла человека, который направляет ее в правильное русло. Надеюсь, что весь сезон она будет показывать такой теннис.

Почему она раскрывается только сейчас? Все по-разному к этому приходят, когда все складывается: и теннис, и внутренний комфорт, и уверенность, и подготовка. У каждого есть свое «звездное» время. Кто-то показывает себя в юном возрасте, кому-то нужно набраться опыта, наиграться.

— Насколько она в этом сезоне, на ваш взгляд, может составлять конкуренцию теннисисткам из первой десятки?

— Сложный вопрос. Все же первые спортсменки рейтинга играют мощнее, разнообразнее. Полагаю, Анне будет пока что сложно конкурировать с ними. Ее задача сейчас — показывать стабильный теннис и за счет побед приобретать уверенность.

— Возвращаясь к мужчинам, не могу не спросить про Андрея Рублева. Он установил своеобразный антирекорд, в 10-й раз не сумев пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». Что ему не удалось на этот раз — снова подвели эмоции?

— Нет, просто на его пути был Янник Синнер. Андрей почему-то очень часто выходит на таких соперников. Не везет ему с жеребьевкой, когда он в четвертьфинале попадает на игрока, который показывает свой лучший теннис. Но Рублев все равно замечательно играл и показал, что готов бороться дальше. Надеюсь, что в этом году он все же сумеет преодолеть «сложность четвертьфиналов». Уверена, он этого заслуживает.

— Хотел бы сместить акценты на темы, актуальные для российского спорта в целом. Остается открытым вопрос участия россиян в Олимпиаде. Отдельные федерации отказываются выполнять условия Международного олимпийского комитета. На ваш взгляд, эти требования вообще реальны для россиян в текущих условиях?

— Маловероятно, ведь у нас многие числятся в «Динамо», в ЦСКА. И когда я выступала, большинство наших топовых теннисистов были связаны с ЦСКА. Не очень представляю, как возможно выполнение этих условий.

— В этом году в России состоятся Игры дружбы. Конечно, они не заменят Олимпиаду, но насколько они могут быть ценны для российских спортсменов, по вашему мнению?

— Безусловно, это придаст им мотивации. Они смогут побороться с иностранными соперниками, и это хорошая возможность конкурировать и показать себя.

Помимо этого, для спортсменов это хороший стимул вернуться к любимому делу, показать, на что они способны, и завоевать награды.

— В нашем прошлом интервью мы обсуждали ситуацию, в которой оказался фигурист Роман Костомаров, и на тот момент все было очень тревожно. Сейчас можно только радоваться: он ведет активный образ жизни, вновь выходит на лед. Верите ли, что он сможет снова полноценно вернуться к ледовым шоу?

— Роман огромный молодец, преодолел множество препятствий, тяжелых и болезненных, не пал духом. Он полон сил и будет примером для людей, которые прошли через такие сложности. Конечно, хочется вновь увидеть его выступающим в шоу. Он очень любит свое дело, любит лед, и я уверена, что он обязательно будет принимать участие в ледовых шоу.

«Хочу вырастить новых чемпионов»

— Вы руководите детской школой большого тенниса. Расскажите, пожалуйста, в каком направлении сейчас идет работа? Как развивается школа?

— Работаем над тем, чтобы дети, которые себя проявляют, активно участвовали в соревнованиях, набирали игровой опыт, получали очки, поднимались в рейтинге. Моя детская школа большого тенниса располагается в Москве на базе спортивного клуба «Премьер Спорт».

Сейчас задач у нас много. Помимо основной — тренировки ребят — мы с командой планируем открыть филиалы школы и в других городах. Уже активно работаем над этим. Нужно создавать конкурентные условия и давать возможность детям приезжать в Москву, обмениваться опытом, участвовать в мастер-классах. Стараемся находить потенциальных звездочек, детей с хорошими данными, которые любят теннис и хотят добиваться результатов.

Я лично тренирую детей, хочется из них сделать новых чемпионов. Тогда я смогу сидеть на трибуне «Большого шлема» и поддерживать своих ребят, вновь переживать сильные эмоции, но уже в качестве тренера.

— Сколько сейчас детей в школе, каких возрастов? Есть ли те, кто уже выходит на топовый российский уровень?

— В школе занимаются дети разных возрастов, с 5 до 12 лет, учатся играть в теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне. Среди моих воспитанников, которых я тренирую лично, есть, например, Милана Харламова. Я вижу в ней хороший потенциал. За небольшой срок Милана уже добилась высоких результатов и вошла в рейтинг лучших теннисисток по России в своей возрастной категории. Есть и другие сильные девочки, но они очень юные, им еще нет 10 лет.

Будем с ними играть турниры, начнем с турниров выходного дня. И их родители хотят результатов, и сами девочки тренируются почти каждый день, кроме выходных. Сейчас некоторые дети с родителями уехали за границу, а кто-то, наоборот, пришел. Поэтому меньше учеников не становится.

— Какие задачи ставите на 2024 год?

— Конечно, будем стремиться с моими учениками к максимальному количеству побед. Но также задачи заключаются в том, чтобы выйти на сотрудничество с регионами, найти хорошие базы, сформировать конкурентную спортивную атмосферу, дать возможность детям соревноваться, открыть филиалы школы.

— С удивлением узнал, что вы также входите в попечительский совет Федерации регби России. Казалось бы, это вид спорта, от тенниса весьма далекий. Что вас туда привело? В чем заключаются ваши задачи в этом направлении?

— Мне всегда нравился этот вид спорта, хотя это очень силовой и контактный спорт, порой — жесткий, с бескомпромиссной борьбой, на меня произвело впечатление, что игроки остаются джентльменами и на поле, и за его пределами.

На теннисных кортах в Москве я встретила председателя Высшего совета ФРР Игоря Артемьева. Познакомились, сыграли вместе. Оказалось, что Артемьев очень любит большой теннис, следил в том числе и за моей карьерой, смотрел многие мои матчи. Он пригласил меня в попечительский совет ФРР. Поскольку я занимаюсь популяризацией спорта и здорового образа жизни, развитием детского спорта, я считаю важным вовлекать в регби детей — это не только интересная для них командная игра, но и вид спорта, который позволяет быстро физически развиваться. Регби — тот спорт, который воспитывает настоящих мужчин, сильных, крепких и уверенных себе. В нем закаляется дух и характер.

Очень хочется, чтобы регби динамично и всесторонне развивался, чтобы и девушки больше интересовались этим видом спорта и активно им занимались.