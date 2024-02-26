«Ни один спортсмен не будет выполнять требования МОК»: интервью кикбоксера Тамерлана Баширова Кикбоксер Баширов уверен, что Валиева сможет вернуться в большой спорт

В Сочи завершился турнир Федерации кикбоксинга России ФКР ПРО 8. Главный бой турнира выиграл представитель Чеченской Республики, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Тамерлан Баширов, победивший бойца из Якутии Михаила Иванова. В интервью «Газете.Ru» Баширов поделился впечатлениями от боя, рассказал о поддержке Рамзана Кадырова, выразил уверенность, что фигуристка Камила Валиева вернется в большой спорт, и заявил, что российские атлеты не будут выполнять требования Международного олимпийского комитета (МОК).

«У меня самый лучший тренер, поэтому и я — самый лучший»

— Чем для вас ценна эта победа и сам турнир?

— Для меня это просто обычный рейтинговый бой, я так на него и настраивался. То, что это пятираундовый поединок, главный бой вечера, для меня было неважно. Михаил для меня всегда был хорошим бойцом, хорошим человеком. Мы всегда нормально общались и после боя будем общаться. В дальнейшем желаю ему только побед и удачи. А у меня самый лучший тренер, поэтому и я — самый лучший.

Что касается турниров ФКР ПРО, их всегда отличала прекрасная организация. Конечно, я буду выступать на них в дальнейшем.

— Это была ваша третья встреча с Ивановым, при этом последний до этого момента поединок состоялся в 2021 году. Как соперник изменился за это время?

— У меня остались хорошие воспоминания о тех боях. Оба поединка были хорошими, конкурентными. Но прошло три года, он изменился ментально, физически — и технически тоже. Как и я.

К тому же есть разница, когда ты выступаешь в любителях и в профессионалах. В профи был совсем другой бой. Участники любительских боев выступают в защите — в шлеме, в щитках. Там очень сложно отправить соперника в нокаут или в нокдаун. И раунды по две минуты. А профи дерутся без защиты и по три минуты раунд.

«Макгрегор некрасиво повел себя по отношению к Хабибу, за это его и наказали»

— Сам турнир проходил в рамках Всероссийского форума «Кикбоксер 2024», который был посвящен важности использования медиаресурсов. Как бы вы оценили развитие кикбоксинга в России в этом контексте за последний год? Насколько этот форум может стать большим шагом?

— В 2023 году увеличилось количество хороших профессиональных боев и турниров, появляются новые организации по кикбоксингу. Раньше было сложнее, а сейчас есть четкое направление развития нашего спорта.

— Один из важных элементов в популяризации единоборств — шоу. К примеру, многие бойцы ММА приобретают популярность не только за счет побед, но и благодаря трештоку — как тот же Конор Макгрегор. Может ли это явление прижиться в кикбоксинге?

— Мы с большим уважением относимся к нашим соперникам. Но, если честно, я за трешток. Главное, без крайностей, без мата и неуважения. А если трешток правильный, интерес к бою повышается, все его ждут. Макгрегор вел себя очень некрасиво в отношении Хабиба Нурмагомедова — поэтому его и наказали.

«Для нас важен пример Кадырова»

— Вы представляете Чеченскую Республику, которая всегда славилась бойцами. Насколько большое внимание там уделяется кикбоксингу?

— Внимание уделяется очень большое. Нас финансируют, нам помогают. Рядом с нами всегда руководство Федерации кикбоксинга Чеченской Республики. И мы показываем отличные результаты.

— Глава Чеченской Республики Разман Кадыров также известен как поклонник единоборств. Является ли он примером для вас и для других чеченских бойцов?

— Он несколько раз приходил к нам на тренировки, награждал нас на турнирах. Конечно, для нас очень важна его поддержка и его пример. Он — руководитель Чеченской Республики, а мы представляем клуб «Ахмат».

«Россия доказала, что может проводить большие турниры»

— На международной арене российский спорт сейчас под запретом. Насколько, на ваш взгляд, это отразилось на кикбоксинге?

— На самом деле, отразилось сильно. Представители ряда единоборств, боксеры выступают на международных турнирах, а кикбоксингу пока не дали разрешение. И из-за санкций я начал выступать в профессионалах. В любители уже возвращаться не буду.

— С другой стороны, в прошлом году в России проходил Открытый чемпионат и первенство стран ШОС по кикбоксингу — к нам едут спортсмены из других стран. По-вашему, есть ли шансы, что со временем международные турниры по кикбоксингу потеряют свою значимость на фоне соревнований, которые организуются в России?

— Все мечтают попасть на чемпионат мира или Европы — сейчас такой возможности нет. Но Федерация кикбоксинга России планирует создавать новую Международную федерацию кикбоксинга, и международные турниры смогут проходить в нашей стране. И в прошлом году мы это уже показали.

— А за счет чего можно поднять уровень конкуренции? Чем мотивировать самых сильных бойцов приезжать к нам?

— Тем, что они смогут посоперничать с одними из сильнейших спортсменов мира. Смогут прокачать свои навыки, повысить свою же конкурентоспособность. И просто пообщаться с нами, обменяться опытом.

«Никто не будет выполнять требования МОК»

— По-прежнему широко обсуждается вопрос участия россиян в Олимпийских играх и требования, которые к ним предъявляются. На ваш взгляд, могут ли быть выполнены условия МОК?

— Думаю, ни один спортсмен не будет выполнять эти требования, никто это не поддержит. Мы живем в России и всегда поддерживаем своих.

— Недавно завершилось допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой — следили ли за ним? Как оцените его исход и наказание, которое получила спортсменка?

— За нее очень обидно. Она давно в спорте, была лучшей в фигурном катании. Но пока санкции не закончатся, давление на нас всегда будет. Сможет ли она вернуться на высочайший уровень? Думаю, для нее проблем не будет, она еще молодая, ей будет только 19 лет, когда закончится дисквалификация. Она сама понимает, что не сделала ничего плохого и ничего запрещенного не применяла. Будет выступать дальше и вновь становиться первой.

— Не могу не коснуться еще одной громкой темы в нашем спорте. В последний год вся страна с волнением следила за судьбой фигуриста Романа Костомарова. Его победа в борьбе с тяжелейшим недугом вас как-то вдохновила?

— Его история — мотивация для многих. Несмотря на то, что у него нет конечностей, он вновь катается на коньках, — конечно, это будет очень многих вдохновлять.