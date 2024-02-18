Первый чемпион «Шлема»: Евгений Кафельников отмечает юбилей

18 февраля 50 лет исполняется Евгению Кафельникову, российскому теннисисту, который внес колоссальный вклад в популяризацию этого вида спорта в стране. Он первым из россиян выиграл турнир Большого шлема и добрался до вершины мирового рейтинга. И хотя в России выросло мощное поколение игроков, Кафельников по-прежнему остается самым титулованным теннисистом страны. «Газета.Ru» рассказывает о карьере и жизни легенды в его юбилей.

Огромный талант

Евгений Кафельников родился в Сочи в семье спортсмена – его отец Александр Никодимович был волейболистом. Мальчика отдали в теннис в том числе потому, что тренером в этом виде спорта был друг отца Валерий Песчанко.

Талант мальчика стал очевиден сразу же. Первый наставник отметил отличное чувство мяча Евгения, а тот стал развиваться в игре семимильными шагами. В семь лет его включили в олимпийский резерв сборной СССР.

Уже в детстве он выступал в различных турнирах в Союзе, а в 1989 году — в 15 лет — стал чемпионом СССР. Большой международный успех пришел в следующем году, когда в паре с Александром Медведевым Евгений выиграл юниорский Кубок мира.

Проведя всего четыре турнира в юниорском туре Международной федерации тенниса (ITF), российский теннисист в 1992 году в 18-летнем возрасте перешел в профессионалы.

Универсализм на корте

Начав работать под руководством Песчанко, Кафельников быстро попал в группу Валерия Шишкина и провел у него 12 лет. В начале 90-х россиянин летал на стажировку в престижнейшую академию Ника Боллетьери в США. Это стало возможным благодаря его блестящим перспективам, замеченным в мире.

Основной вклад в карьеру Евгения внес Анатолий Лепешин. С этим специалистом они стали работать с декабря 1991 года и сотрудничали в дальнейшем на профессиональном взрослом уровне. Лепешин был на тот момент государственным тренером, но после распада СССР столкнулся с ситуацией, когда группа его юниоров фактически распалась.

Специалист сам предложил Кафельникову сотрудничество на профессиональном уровне. Уже имевший первый контракт и опыт выступления в квалификации Кубка Кремля молодой спортсмен, посоветовавшись с родителями, согласился и переехал из Сочи в Москву. Совместная работа Кафельникова с Лепешиным окончательно сформировала Евгения как профессионального игрока и еще лучше развила его качества.

Не имея особой возможности наблюдать за лучшими отечественными игроками, Кафельников все же рос на именах Александра Метревели и Анны Дмитриевой, а также восхищался уже игравшими профессионально в годы его юности Андреем Чесноковым, Александром Волковым и Андреем Ольховским, вместе с которыми вскоре стал представлять сборную страны.

Особенностью стиля игры Евгения с самого начала стала его универсальность.

Во-первых, он сам умел на корте делать все на очень приличном уровне. Ни один из элементов в его игре не провисал. Во-вторых, для него фактически не имело значения, на каком покрытии выступать – и на харде, и на траве, и на грунте теннисист показывал игру высокого класса.

При этом Лепешин был для игрока не только тренером, но и наставником по жизни, и помогал ему с поиском средств на выступления на раннем этапе карьеры.

«Он выбил из меня лень. Это единственный человек, который мог со мной справиться. От Лепешина у меня остался девиз: «Если сам не сделаешь — никто за тебя делать не станет». Всегда повторяю эти слова. А еще Анатолий Александрович убедил компанию IMG выдать кредит, в меня поверили. И я получил возможность ездить на юниорские турниры. Лишь в 1994 году, выиграв первый турнир АТР, начал рассчитываться с долгами — за три года скопилось под 80 тысяч долларов», — рассказывал Кафельников в интервью «Спорт-Экспрессу».

В юниорах за четыре проведенных турнира на счету россиянина один титул в Милане. Кроме того, он добрался до финала в парном разряде на юниорском «Ролан Гаррос». Умение одинаково эффективно действовать как в одиночном, так и в парном разрядах — еще один показатель его уникальной универсальности.

Первые успехи

Сезон 1992 года Кафельников начал на 423-м месте в мировом рейтинге. Профессиональный тур состоит не только из турниров Большого шлема и серии АТР. Игроки за пределами топ-100 вынуждены добывать рейтинговые очки на куда более скромных «челленджерах» и «фьючерсах».

Россиянин сыграл на этом уровне впервые в 1992 году, тогда же завоевал первые титулы как в одиночном, так и в парном разряде. В том же сезоне он дебютировал и в основной сетке турнира АТР, а осенью смог одержать на этом уровне свою первую победу – в матче Кубка Кремля.

В следующем году он впервые пробился в основную сетку турнира «Большого шлема», пройдя квалификацию на «Ролан Гаррос». Причем не просто сыграл, а победил словака Кароля Кучеру в первом круге (6:3, 6:4, 6:4), уступив во втором раунде Чтиславу Доседелу из Чехии, сумев взять у того только четыре гейма за три партии (3:6, 1:6, 0:6).

Год россиянин завершил, вплотную подобравшись к первой сотне, на 102-м месте, выиграв один титул на «челленджерах» в одиночном и два в парном разряде. Такое положение в рейтинге позволило иметь возможность свободно выступать на турнирах АТР-тура, что было ключевым фактором для развития карьеры.

И это сразу же сыграло роль на старте сезона-1994, обернувшегося в итоге прорывным для талантливого молодого игрока. Кафельников не просто попал на первый турнир сезона серии АТР в Аделаиде, но и выиграл его! Причем это был первый в истории тенниса полностью российский финал на таком уровне. В решающем матче пал Волков.

На стартовавшем через несколько дней Открытом чемпионате Австралии Кафельников в матче второго круга смог навязать борьбу самому американцу Питу Сампрасу, лидеру мирового рейтинга. В итоге поединок продлился все пять сетов, а решающий фаворит смог забрать только со счетом 9:7.

Всего в 1994 году Евгений выиграл три титула АТР и закончил сезон на 11-м месте в одиночном разряде, а главным успехом в парном стал выход в полуфинал Уимблдона, который Евгений повторит и через год.

В следующем году россиянин закрепил успех, окончательно оформившись как стабильный игрок элиты. На его счету в 1995-м по четыре титула в одиночном и парном разрядах, причем в парной комбинации он взял титулы с тремя разными партнерами.

Тогда же он стал первым представителем страны, сумевшим пробиться сначала в десятку сильнейших в мировом рейтинге, а затем и на Итоговый турнир года АТР, куда попадают восемь лучших игроков.

Успехи в сборной

В Кубке Дэвиса Кафельников дебютировал в 1993 году, выйдя на матч против знаменитого Михаэля Штиха, когда судьба встречи уже была решена в пользу сборной Германии. Тот поединок закончился победой более опытного игрока в двух партиях.

Уже в следующем году сборная России с Кафельниковым как лидером и главной звездой сотворила настоящую сенсацию, впервые дойдя до финала Мировой группы!

Причем соперники по дороге были обыграны очень серьезные. Тон был задан в противостоянии в 1/8 финала с австралийцами – 4:1. Игра Кафельникова была ключевой. Он выиграл оба своих одиночных поединка (в том числе у Патрика Рафтера), а в парном разряде они с Ольховским одолели безоговорочно лучшую пару поколения Тодд Вудбридж / Марк Вудфорд.

В напряженном полуфинале с Чехией, несмотря на проигранную парную комбинацию, россиянам удалось пройти дальше: Кафельников обыграл и Доседела и лидера чехов Петра Корду, а в решающем поединке с Доседелом не подвел Ольховский.

В полуфинале Германия была повержена без проблем – 4:1, причем россияне выиграли первые четыре поединка. Три победы в них на счету Евгения, в том числе реваншировавшегося против Штиха.

В финале против шведов российские теннисисты не справились – 1:4. Но единственную победу одержал именно Кафельников, обыгравший в, правда, уже ничего не решавшей встрече экс-первую ракетку мира Стефана Эдберга.

Не менее впечатляющим был путь российской команды в 1995 году. Сначала она легко расправилась с ЮАР – 4:1 (снова две победы в одиночном и победа в парном разрядах у Евгения). А дальше был драматичный четвертьфинал с Германией.

В нем Кафельников уступил в первый день в одиночном разряде Михаэлю Штиху, и соперники повели 2:0. В критической ситуации Евгений с Ольховским вытащили пятисетовую парную встречу против Штиха и Бориса Беккера, затем Кафельников сравнял счет, выиграв в одиночке, а поединок Андрея Чеснокова со Штихом за победу в матче вошел в историю отечественного тенниса — 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12.

В финале против грозной сборной США (2:3) Кафельников выиграл у экс-первой ракетки мира Джима Курье, но уступил действующему лидеру рейтинга Сампрасу. Ну а ключевой стала парная встреча, где американцы Тодд Мартин и тот же Сампрас оказались сильнее бессменного российского тандема.

И все же без победы в этом турнире Кафельников не остался. Как и в других моментах в истории российского тенниса, он стал тут первопроходцем. В 2002 году силу уже набрал другой талантливый отечественный игрок Марат Сафин.

Лидеры сборной играли и в одиночном разряде, и парную комбинацию. Помучившись в 1/8 финала с Швейцарией, где набирал форму Роджер Федерер (3:2), в 1/4 и 1/2 финала россияне обеспечивали себе победы в матчах против Швеции (4:1) и Аргентины (3:2) досрочно, превращая пятый поединок в формальность.

А вот финал против Франции вышел предельно драматичным. Находившийся на излете карьеры Евгений уступил в первый день в своем матче Ромену Грожану, а затем они с Сафиным, ведя по сетам 2-1, уступили и парную комбинацию.

В решающей день Сафин сравнял счет, разбив Грожана, а на пятый матч Кафельникова заменили на Михаила Южного. Поль-Анри Матье выиграл два первых сета под рев парижской публики, но затем россиянин перевернул игру, совершив фантастический камбэк — 3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

И хотя в финале Кафельников не внес своего вклада в победу, трофей он заслужил и всей карьерой, и своей игрой по дороге к решающему противостоянию: на счету Евгения три победы в одиночных поединках и две в парных с Сафиным.

Первый и уникальный «шлем»

Но вернемся к личной карьере отечественного теннисного первопроходца. Мы подошли к 1996 году, который также навсегда вошел в летописи страны, ведь принес России первый титул Большого шлема. Даже два сразу. И, конечно, этого добился именно Кафельников.

Год Евгений начал с четвертьфинала на Australian Open и поражения в первом раунде Кубка Дэвиса от итальянцев (2:3), хотя сам он выиграл обе своих одиночных встречи. На личном уровне он продолжал выступать уверенно до начала грунтового сезона, в котором уступил на трех турнирах подряд в первом круге.

Но затем он выиграл турнир в Праге, причем как в одиночке, так и в паре, дошел до полуфинала и третьего круга на «Мастерсах» в Гамбурге и Риме соответственно. В общем, к «Ролан Гаррос» подошел в хорошей форме.

По Открытому чемпионату Франции он прошел катком. До четвертьфинала против Рихарда Крайчека россиянин не уступил соперникам ни одного сета, а проигранная голландцу партия так и осталась единственной. Ни сам Пит Сампрас в полуфинале, ни привычный соперник Штих в финале не смогли ничего противопоставить лучшему теннисисту России.

Но это еще не все. Кафельников победил и в парном разряде. Причем их выступление с чехом Даниэлем Вацеком вышло еще более доминирующим: за весь турнир они не отдали никому ни одной партии.

Кафельников стал первым с 1968 года (после австралийца Кена Розуолла) и последним на данный момент теннисистом, которому удалось сделать дубль на турнире Большого шлема!

Год Евгений закончил на третьем месте в одиночном и на пятом в парном рейтингах, став первым с 1989 года игроком, кому удалось завершить сезон в топ-5 в обоих зачетах.

Первый номер рейтинга

Следующей вехой в его блистательной карьере стало звание первой ракетки мира, чего, естественно, отечественные игроки до него тоже никогда не добивались. К тому моменту он закончил сотрудничество с Лепешиным и заключил договор с известным американским специалистом Ларри Стефанки.

Цель стать номером один в рейтинге россиянин публично заявил в 1998 году. Тогда же он сделал для этого многое, проведя отличную вторую часть сезона и заработав много рейтинговых очков, в том числе дойдя до полуфинала US Open.

1999-й он начал мощно: выиграл свой второй и последний турнир Большого шлема в одиночном разряде – Australian Open. Сетка у триумфатора оказалась небывало легкой: самым рейтинговым оппонентом стал 13-й номер рейтинга американец Мартин в четвертьфинале. Но непростые матчи все равно были — например, пятисетовик в третьем круге с румыном Андреем Павелом. Да и победа над шведом Томасом Энквистом в финале стала волевой — 4:6, 6:0, 6:3, 7:6.

И вот 3 мая 1999 года Кафельников обошел в рейтинге АТР Сампраса и стал первым российским номером один!

Немного комично, что на тот момент он, переживая явный кризис в игре, шел на серии из семи поражений подряд. Однако багаж рейтинговых очков, заработанный осенью, был велик, в то время как американец не смог защитить свои баллы за весну 1998-го.

Великая Олимпиада

Рассказ о «Калашникове», как прозвали россиянина в конце 90-х за его мощные виннерсы с форхенда и бэкхенда, несмотря на не самые выдающиеся габариты, был бы неполноценным без Олимпиады — 2000 в Сиднее. Она, без преувеличения, стала венцом его карьеры.

2000 год россиянин начал очень неплохо, снова дойдя до финала на Открытом чемпионате Австралии. Защитить титул не удалось, так как американец Андре Агасси был слишком хорош. После этого Кафельников выступал неплохо, но без блеска. В Сиднее он не был главным фаворитом, а первый посев имел соотечественник Сафин, с которым и связывались основные надежды российских болельщиков. Вот только Марат в первом же круге сенсационно уступил французу Фабрису Санторо.

Кафельников, посеянный пятым, же очень уверенно дошел до финала, не проиграв ни одного сета. В том числе и в четвертьфинальном поединке с третьей ракеткой мира бразильцем Густаво Куэртеном.

А вот финал против немца Томми Хааса получился пятисетовым и очень напряженным — 7:6 (7-4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. И при этом у многих, кто смотрел тот матч в прямом эфире, все равно было ощущение, что россиянин «затащит». Дело даже не в том, что он имел преимущество в личных встречах (3-1 на тот момент). Просто Кафельников обладает менталитетом рационалиста и победителя, а характер неоднократно позволял ему дожимать в сложных ситуациях, когда на кону что-то важное.

Тогда было совершенно очевидно: это единственный шанс на победу на Олимпийских играх. Ситуация располагала, соперник не был непобедимым. И хотя Хаас пытался сыграть матч всей своей жизни, в конечном счете Евгений забрал «свое».

«Я очень объективно оцениваю свои возможности. Я не ставлю целей, которых не могу достичь. Я не ставил себе цели выиграть Уимблдон. Это не мое, я просто по определению не могу его выиграть. Поэтому, когда мы выиграли Кубок Дэвиса, у меня просто отлегло. Я понял, что всех спортивных вершин, которых хотел, я достиг», — рассказывал теннисист Sports.ru после окончания карьеры.

Успешен во всем

Карьера Евгения Кафельникова в цифрах выглядит не менее впечатляющей, чем в хронологическом пересказе главных событий и вех.

За всю карьеру он одержал 609 побед в одиночном разряде, выиграв 99 матчей на турнирах Большого шлема и 117 поединков на «Мастерсах». Он завоевал 26 титулов в одиночном разряде, выиграв два «шлема». В парном у него 27 титулов, четыре из которых выиграны на мейджорах.

Он заработал теннисом почти $24 млн призовых денег.

Карьеру россиянин завершил в 29 лет, когда упал в конец топ-50 рейтинга. Для большинства игроков такая позиция остается несбыточной мечтой, но для экс-первой ракетки мира она стала нестерпимым фактом.

«Я начал опаздывать. В теннисе голова имеет большое значение, но физические данные важнее всего. Это в 80-е годы хватало техники, удары были слабые. А в 90-е все подавали за 200 километров в час. Меня тошнило от поражений! Сжиться с этим было невозможно! Под конец карьеры я был совсем не тот, что прежде. Видел — уже не могу на равных выступать с лучшими теннисистами. В рейтинге скатился до 40-го места. Я очень самолюбивый человек — отсюда и апатия», — рассказывал он «Спорт-Экспрессу».

После тенниса Евгений остался успешным человеком в спорте. Он неплохо выступал в ветеранских теннисных турнирах, а также занялся гольфом, выйдя в этой игре на профессиональный уровень. Более того, Кафельников показал лучший результат среди гольфистов страны в европейском Челлендж-туре.

Весьма неплохо играл он и в покер, как в онлайн-турнирах, так и в соревнованиях против соперников за столом.

Проблемы с дочерью

Немного иначе обстоят дела у экс-теннисиста в личной жизни. На протяжении трех лет (с 1998 по 2001) он был женат на модели Марии Тишковой, которая была его спутницей на всех теннисных соревнованиях. В браке у них родилась дочь Алеся.

Брак распался по обоюдному согласию, но тема разрыва отношений много лет оставалась для Кафельникова болезненной.

«Для меня до сих пор это больная тема. Все твердят, что время лечит, но это пустые слова. Речь ведь о матери твоего ребенка, которую сильно любил. Не могу говорить о ней плохо. Я не из тех, кто живет по принципу: с глаз долой — из сердца вон. Для меня любые отношения всегда серьезный этап. Их, как ластиком, не сотрешь. Есть мужчины, которые после расставания с одной подругой быстро заводят другую. Я не такой», — рассказывал он в интервью «СЭ».

Не все гладко было и с дочерью, полные права на воспитание которой теннисист отсудил у супруги при разводе. Алеся стала довольно знаменитой моделью, но не справилась в том числе и со свалившейся на нее известностью. Достоянием общественности стали и ее отношения с рэпером Pharaoh (Глеб Голубин), а также проблемы с наркотиками.

Спортсмен тяжело переживал все происходящее, но в итоге Алеся смогла избавиться от зависимости после работы со специалистами, вышла замуж и сама родила дочку. На лад пошли и отношения с отцом.

«Я за свою лялячеку тоже переживаю. Папа как дед хорошо себя проявляет, как отец тоже меняется. Он не говорит, но мне кажется, о многом жалеет. Я его очень люблю, семья — это самое важное!» — сказала Алеся в фильме «Монолог» режиссера Алеко Надиряна.

Другие скандалы

Кафельников не раз попадал в скандальные истории как во время, так и после окончания карьеры.

Например, один раз он отказался от участия в US Open из-за произвола организаторов. Причем случилось это в 1996 году, когда россиянин уже победил на «Ролан Гаррос».

Занимая четвертое место в рейтинге, он должен был получить в Нью-Йорке четвертый номер посева, однако дирекция турнира, пользуясь лазейками в регламенте ITF, переиграла посев сразу у нескольких игроков, сославшись на неочевидные факторы. Бенефициарами показательно оказались теннисисты из США.

Более того, при проведении жеребьевки в мужском одиночном разряде сначала расставили по матчам 112 игроков без посева и только на следующий день объявили расстановку номеров у сеяных теннисистов, что является нарушением регламента.

«Я был шокирован, когда узнал, как они меня посеяли. Я выиграл мейджор, и я неплохо играю на харде. Они бы не сделали этого с кем-то вроде Бориса Беккера, и я улетаю домой, потому что не хочу участвовать в турнире, который делает такие вещи. У меня не настолько серьезная травма, чтобы не играть на US Open, — заявил тогда Кафельников.

— Я был заинтересован в участии. Я мог улучшить свой рейтинг и даже при определенном раскладе возглавить его в случае удачного выступления. Я специально лечил ребра, чтобы восстановиться к этому турниру. Но сегодня понял, что они сбили мне весь настрой, я очень раздосадован и поэтому еду домой. Я хочу послать им предупреждение».

Саму жеребьевку в итоге все-таки перепровели, но посев не изменили. Не удалось уговорить остаться в Нью-Йорке и российского игрока. Более того, Кафельникова поддержали как АТР, так и совет теннисистов-профессионалов в лице его президента Тодда Мартина, который сам выиграл от изменения номеров посева.

Более того, Асссоциация теннисистов-профессионалов тогда создала прецедент, сохранив россиянину заработанные годом ранее за выход в третий круг очки. При неучастии в турнире он должен был их потерять.

В повседневной жизни после карьеры Кафельников скандалил в основном в социальных сетях. Подавляющее большинство таких историй связаны с его любимым футбольным клубом – московским «Спартаком».

Прославленный теннисист искренне переживает за красно-белых и часто критиковал уже бывшего владельца клуба Леонида Федуна. Ну а особенно доставалось экс-капитану команду Денису Глушакову после его конфликта с приведшим «Спартак» к единственному за последние 20 с лишним лет чемпионским титулом итальянцем Массимо Каррерой. Евгений не стеснялся в выражениях в адрес футболиста, а после увольнения главного тренера заявил, что больше не будет в знак протеста посещать стадион.