«Холанд завидует Дзюбе»: Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к России Глава ФЛГР Вяльбе заявила о зависти иностранцев к России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены внимательно следят за российскими турнирами и завидуют их организации. Олимпийская чемпионка привела в пример Спартакиаду сильнейших, в которой участвуют 2,5 тыс. спортсменов, а призовой фонд составляет 620 млн рублей. Однако комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова Вяльбе и посоветовал ей почаще смотреть международные турниры.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе заявила, что внутренние соревнования ни в чем не уступают международным турнирам, где участвуют все лучшие спортсмены мира, кроме граждан РФ.

«Наши соревнования однозначно можно сравнивать с международными, — сказала Вяльбе в комментарии ТАСС. — Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер».

Размах Спартакиады

Спартакиада сильнейших — это главные соревнования зимы 2024 года, которые впервые проводятся в современной России по образцу советских турниров.

Состязания с участием 2,5 тыс. российских и белорусских атлетов стартовали 9 февраля и продлятся до 18-го — практически в те же даты, в которые 10 лет назад состоялись зимние Олимпийские игры в Сочи — 2014.

Спартакиада проводится по той же программе, которой будут следовать организаторы Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Спортсмены сражаются за 107 комплектов медалей во многих олимпийских видах спорта — хоккее, фигурном катании, конькобежном спорте (в том числе в шорт-треке), биатлоне, лыжных гонках, лыжном двоеборье, ски-альпинизме, прыжках на лыжах с трамплина, горнолыжном спорте, бобслее, скелетоне, санном спорте, сноуборде, фристайле и керлинге.

Призовой фонд Спартакиады более чем солидный — 620 млн рублей. Обладатели золотых медалей получат по 358 тыс. рублей, серебряные призеры — 179 тыс., а бронзовые — 107,5 тыс.

Территориальный размах Спартакиады тоже производит впечатление: соревнования проходят на территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Состязания по лыжным гонкам, за которые отвечает Вяльбе, собрали более 500 участников и стали одним из самых масштабных видов спорта на Спартакиаде. Неудивительно, что президента ФЛГР не заботят мировые турниры.

«Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — призналась Вяльбе.

Интерес иностранцев к спортсменам из России

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам Александр Большунов косвенно подтвердил слова Вяльбе о том, что иностранцы внимательно следят за внутренними российскими турнирами.

Он одержал уже больше 20 побед в этом сезоне, и это не осталось незамеченным.

«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно писали: «Мы ждем тебя в Тронхейме», — сказал Большунов в эфире «России 24».

В норвежском Тронхейме состоится чемпионат мира по лыжным гонкам — 2025, и, судя по всему, зарубежные спортсмены хотели бы сразиться там с российским лыжником.

Однако до сих пор неизвестно, допустит ли Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) россиян до мировых турниров — хотя бы в нейтральном статусе.

FIS запретила гражданам РФ участвовать в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за спецоперации на Украине, а в октябре 2023 года продлила отстранение как минимум на сезон-2023/24.

«Если не смотреть, можно одичать»

Однако не все согласны со словами Вяльбе о том, что зарубежные атлеты живо интересуются российскими турнирами и даже завидуют им. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев привел в пример ситуацию с футболом.

«100% люди, которые играют в Англии, Испании и Италии, завидуют нашему российскому чемпионату по футболу. Поэтому Вяльбе без всякого сомнения права — нам все завидуют. Сплю и вижу, как какой-нибудь Эрлинг Холанд завидует Артему Дзюбе», — иронично заявил Губерниев в комментарии Sport24.

Также он посоветовал Вяльбе следить за международными турнирами, чтобы «не одичать»:

«Вяльбе — счастливый человек, если не смотрит международные старты. Все остальные усиленно следят за тем, что там происходит. Советую Елене Валерьевне расширять кругозор, потому что мы должны нести спорт повсеместно как русскую культуру. Поэтому если не смотреть, то можно одичать, на правда ли?»