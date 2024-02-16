Даня Милохин дебютирует в боксе под флагом России. LIVE

18:45

«Я знаю, что бой будут смотреть все мои знакомые и друзья. Конечно, переживаю, но я много готовился, так что планирую показать всё, на что способен. Вообще, можно сказать, что я тренируюсь не для этого боя, а ради встречи с большими бойцами: это — лишь начало. Так что планирую получить удовольствие от боя, а затем полечу тренироваться в Казахстан», — приводит слова самого 22-летнего Милохина «Чемпионат».