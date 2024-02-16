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Спорт

Даня Милохин дебютирует в боксе под флагом России. LIVE

Бокс. Даня Милохин (Россия) — Аджмал Хан (Индия). ОНЛАЙН

Известный блогер Даня Милохин проводит свой дебютный поединок по правилам бокса в Дубае на турнире Alpha Fight Series против индийского блогера Аджмала Хана. Милохин выходит на бой под гимн России и с флагом своей страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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19:15

Важный момент: Милохин выйдет на ринг под российским флагом!

19:10

Милохин и Хан будут биться в основном карде. Всего же запланировано 16 поединков, и бой россиянина с индийцем вроде бы должен быть 12-м по счету, но организаторы предупреждали о возможном изменении порядковых номеров боев.

19:05

Поединок пройдет в весовой категории до 70 кг.

18:55

Милохин выбрал себе псевдоним для боя и выйдет под никнеймом Danya White.

18:45

«Я знаю, что бой будут смотреть все мои знакомые и друзья. Конечно, переживаю, но я много готовился, так что планирую показать всё, на что способен. Вообще, можно сказать, что я тренируюсь не для этого боя, а ради встречи с большими бойцами: это — лишь начало. Так что планирую получить удовольствие от боя, а затем полечу тренироваться в Казахстан», — приводит слова самого 22-летнего Милохина «Чемпионат».

18:40

Вот как выглядит кард турнира:

Рашид Белхаса — Айман Аль-Яман; Даня Милохин — Аджмал Хан; Абидан — Давуд Сэведж; Мэттью Стивенс — Сергей Адамчук; Чед Коллинз — Мохамед Эль-Хаммути; Чарли Бубб — Рави Бруно; Арут Григорян — Джеймс Хони.

18:35

Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев поделился своими ожиданиями от поединка:

«Даню знаю как крепкого парня, который любит бескомпромиссный спорт. Не удивлен, что он в ММА. Что касается его поединка с индийским блогером, я думаю, всегда должен побеждать российский. Как бы мы, представители ММА, ни относились к этому, болеть будем за нашего».

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители спорта и шоу-бизнеса! Сегодня в Дубае на турнире Alpha Fight Series произойдет историческое событие: тиктокер Даня Милохин проведет дебютный поединок по правилам бокса.

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