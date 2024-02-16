Даня Милохин дебютирует в боксе под флагом России. LIVE

Милохин и Хан будут биться в основном карде. Всего же запланировано 16 поединков, и бой россиянина с индийцем вроде бы должен быть 12-м по счету, но организаторы предупреждали о возможном изменении порядковых номеров боев.
«Я знаю, что бой будут смотреть все мои знакомые и друзья. Конечно, переживаю, но я много готовился, так что планирую показать всё, на что способен. Вообще, можно сказать, что я тренируюсь не для этого боя, а ради встречи с большими бойцами: это — лишь начало. Так что планирую получить удовольствие от боя, а затем полечу тренироваться в Казахстан», — приводит слова самого 22-летнего Милохина «Чемпионат».
Вот как выглядит кард турнира:
Рашид Белхаса — Айман Аль-Яман; Даня Милохин — Аджмал Хан; Абидан — Давуд Сэведж; Мэттью Стивенс — Сергей Адамчук; Чед Коллинз — Мохамед Эль-Хаммути; Чарли Бубб — Рави Бруно; Арут Григорян — Джеймс Хони.
Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев поделился своими ожиданиями от поединка:
«Даню знаю как крепкого парня, который любит бескомпромиссный спорт. Не удивлен, что он в ММА. Что касается его поединка с индийским блогером, я думаю, всегда должен побеждать российский. Как бы мы, представители ММА, ни относились к этому, болеть будем за нашего».