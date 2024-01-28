Упущенный титул: Медведев в третий раз в карьере проиграл финал Australian Open Медведев проиграл пятый из шести своих финалов турниров Большого шлема

Россиянин Даниил Медведев выиграл первые две партии в финале Australian Open против итальянца Янника Синнера, но не смог удержать перевес и уступил в драматичном пятисетовом поединке титул — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. «Газета.Ru» рассказывает о мужском финале первого турнира Большого шлема в сезоне.

Расклады в пользу Синнера

Янник Синнер считался явным фаворитом перед матчем с Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперники встречались девять раз, и двукратный перевес был на стороне россиянина. Вот только после того как он выиграл первые шесть очных поединков, три последних остались за соперником, причем выиграл их Синнер в конце прошлого года.

Но дело было не только в этом. Итальянец действительно провел мощнейшую концовку прошлого сезона и здорово начал текущий. В Мельбурне он катком прошелся по соперникам к финалу, в том числе в четвертом круге и четвертьфинале разгромил со счетом 3-0 Карена Хачанова и Андрея Рублева, хотя оба показали весьма качественный теннис.

В полуфинале четвертая ракетка мира отомстил Новаку Джоковичу за поражение в финале Итогового турнира. В матче с лидером мирового рейтинга итальянец проиграл свой единственный сет на турнире, и то был близок к очередному разгрому — вел 2-0 по сетам, но уступил на тай-брейке.

А ведь Джокович — не просто лидер рейтинга и самый титулованный игрок в истории. Он десять раз побеждал на Australian Open и до сих пор никогда не проигрывал на этом турнире, если доходил до полуфинальной стадии.

Медведев же выдал героический поход к решающему поединку, проведя на корте за шесть матчей больше 20 часов, выиграв три пятисетовые дуэли, причем в двух он уступал 0-2, а также закончил одну встречу в 3:40 утра по местному времени.

В общем, для букмекеров добравшийся до финала меньше чем за 15 часов Синнер был явным фаворитом, ну а в отношении Медведева надежды были в первую очередь на его характер.

Доминирование Медведева

Но был еще один фактор: опыт. Для Медведева этот финал на турнирах Большого шлема был уже шестым и третьим непосредственно в Австралии. Победа была только одна, но все эти матчи пошли в копилку багажа. Для Синнера это был первый в карьере матч такого уровня, и как бы он ни был хорош прямо сейчас, волнение он, очевидно, испытывал.

Кроме того, Медведев смог удивить соперника своим стилем игры. Много разговоров по ходу турнира шло о точке приема россиянина, который любит стоять на чужих подачах очень глубоко, но в некоторых случаях поднимался выше, как с Хубертом Хуркачем в четвертьфинале.

На этот раз на приеме Даниил действовал в своей привычной манере, а вот игрой смог поставить соперника в неудобное положение. Россиянин со своим тренером Жилем Серварой явно проработали план, по которому оппоненту нельзя было отдать инициативу.

Синнер, который привык в последнее время безоговорочно доминировать в атаке, оказался в непривычной ситуации. Медведев не оборонялся, а сам создавал давление при каждой возможности, и у него получалось.

Первый гейм в матче на своей подаче Синнер взял достаточно спокойно, потом Медведев с небольшими приключениями выиграл свою подачу, а дальше началась битва.

Уже в третьем гейме в матче Медведев заработал три брейк-пойнта и реализовал второй. Итальянец же, как ни старался, больше ни в одном гейме на подачах россиянина не смог выиграть больше одного очка, а сам отдал свою подачу еще и в девятом гейме — 3:6.

Во второй партии доминирование Даниила продолжилось и даже укрепилось. Синнер выглядел потерянным, и хотя он стал лучше подавать и меньше ошибаться, на табло горели удручающие для него цифры — 1:5.

Правда, с этого момента игра начала меняться. Медведев не сумел сразу подать на сет, затем уступил на чужой подаче и испытал серьезные проблемы на своей, доигравшись сначала до «ровно», а потом и до брейк-пойнта. И все же в нужный момент третья ракетка мира собрался и довел партию до победы — 6:3.

Камбэк итальянца

Проигравший до того лишь один сет на турнире Синнер (при счете 2-0 в матче с Джоковичем), оказался на грани фиаско в финале. Казалось, что все в руках Медведева, но его соперник в этот момент уже почувствовал уверенность.

В третьей партии оба держали свои подачи и до счета 5:4 в пользу Синнера даже не добирались до брейк-пойнтов. Однако в десятом гейме Синнер сразу сделал 0:30, и хотя россиянин отыгрался и даже вышел вперед, еще через два розыгрыша соперник заработал брейковый мяч. Он одновременно был сет-пойнтом и превратился в выигранную партию после отменного приема второй подачи — 6:4.

История повторилась «до копейки» в четвертом сете. Там тоже все решилось в десятом гейме, когда Медведев дрогнул на своей подаче при счете 5:4 в пользу оппонента. Правда, был нюанс.

В середине сета, когда по геймам было равенство (3:3), Даниил имел 0:30, а потом и 30:40 на подаче соперника. Дожми он тот розыгрыш, и путь к титулу был бы открыт, но Синнер отыгрался.

В пятой партии оба опять были хороши на подаче, но единственный гейм, дошедший до брейк-пойнтов — шестой — снова был на подаче россиянина, и снова Янник один из своих шансов реализовал, после чего уже не отпустил — 6:3.

Итак, Синнер в 22 года стал вторым после Новака Джоковича самым молодым чемпионом Australian Open и всего вторым победителем турнира Большого шлема из Италии в открытую эру. Медведев же проиграл уже пятый из своих шести финалов на «мейджорах» и третий из трех в Австралии (второй раз с 2-0 по сетам), но все равно может занести турнир себе в актив и получит солидную прибавку в рейтинговых очках — год назад он вылетел в третьем круге.