«Никогда не было так тяжело»: Медведев совершил камбэк века и попал в финал Australian Open Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и сенсационно победил немецкого теннисиста Александра Зверева в полуфинале Australian Open со счетом 5:7. 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Это третий выход Медведева в финал турнира в Австралии. После игры российский теннисист признался, что при счете 0-2 остался совсем без сил и решил рискнуть, а затем ему «немного повезло».

Даниил Медведев вышел на корт «Род Лэйвер Арены» вскоре после того, как на нем потерпел фиаско лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович. Первая ракетка мира сенсационно уступил итальянцу Яннику Синнеру, хотя до этого не проигрывал в Австралии 10 полуфиналов подряд. Это поражение стало для Джоковича первым на этом турнире «Большого шлема» за 2195 дней.

Без сенсаций не обошлось и во втором полуфинале. Медведева нельзя было назвать однозначным фаворитом: он встречался с Александром Зверевым 18 раз и выиграл 11 из этих матчей — разрыв был невелик. К тому же накануне немецкий теннисист впечатляюще обыграл в четвертьфинале вторую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса.

Примечательно, что пути Медведева и Зверева ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема».

Зверев ранее один раз выходил в финал турнира «Большого шлема» — на US Open — 2020. Статистика Медведева была более впечатляющей: он побеждал в США, а в Австралии дважды доходил до финала.

Россиянин играючи взял первый гейм под ноль — создалось впечатление, что он испытает минимум проблем. Однако, как выяснилось, Зверев еще не успел разогреться. Спустя 12 минут немецкий теннисист вел уже 4:1, а Медведев был непохож на себя.

Только за один первый сет он допустил пять двойных ошибок. И хотя он сумел встряхнуться и навязать сопернику борьбу, партия завершилась со счетом 7:5 в пользу Зверева.

Немецкий теннисист действовал непривычно агрессивно и быстро, перекрывал сетку, не боялся рисковать по линии. Ошибок он допускал немало — но все же меньше, чем его соперник. И во втором сете он выиграл 6:3.

Ситуация начала резко меняться в третьей партии, которую Медведев сумел довести до тай-брейка. Кстати, до этого в противостояниях со Зверевым он выиграл четыре тай-брейка подряд — и этот оказался пятым (7:4). А затем россиянин взял и шестой — в четвертом сете (7:5).

Как же Медведеву удалось переломить матч? В какой-то момент он практически перестал ошибаться. До конца встречи россиянин больше не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче.

А вот Зверев начал все больше нервничать и играть неточно. Пожалуй, ключевым в этой встрече стал пятый гейм последнего, пятого сета, где немецкий теннисист допустил две грубые ошибки. Со злости он стал колотить ракеткой по сетке, за что получил предупреждение. После этого Александр сумел взять еще одну свою подачу, но затем снова сорвался и совершил в девятом гейме роковые ошибки, позволив Даниилу вновь совершить брейк — и выиграть этот матч (6:3).

При относительно равной статистике обратим внимание на количество невынужденных ошибок: их у Зверева оказалось 70 против 41 у Медведева.

И уже неважно, что Александр выиграл больше вторых подач, допустил всего одну двойную ошибку и реализовал больше брейк-пойнтов. Немецкий теннисист не смог справиться с нервами и посыпался в тот момент, когда соперник начал оказывать достойное сопротивление.

«Терять было нечего»

Медведев в послематчевом интервью признал, что оба соперника допустили достаточно оплошностей. Он не стал скрывать, что при счете 0-2 начал испытывать большую усталость и потому решил идти ва-банк.

«В третьей партии я просто сказал себе: даже если проиграю, я хочу собой гордиться. Тогда я почувствовал, что устал и больше не могу продолжать. Терять было нечего, и я решил действовать более агрессивно. Тай-брейки были чем-то невероятным. Мне немного повезло. Никогда раньше мне не было так тяжело, как на этом Australian Open», — поделился Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В финале россиянину предстоит встретиться с четвертой ракеткой мира Янником Синнером.

«Янник впечатляет меня. Он играет очень агрессивно и сумел победить Новака Джоковича, который уже 10 полуфиналов подряд не проигрывал на Australian Open. Я постараюсь восстановиться к нашему финалу в воскресенье и надеюсь, что вы получите удовольствие от этого матча», — заявил Медведев.

Россиянин пробился в финал Australian Open в третий раз в своей карьере и выразил надежду, что магия чисел поможет ему победить.

«Говорят, число три — счастливое. Надеюсь, это сработает и здесь. Я могу стать самым счастливым человеком в мире, но для этого мне нужно сыграть в воскресенье очень хорошо», — сказал Медведев.