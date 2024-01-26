«Постоянно надирает мне задницу!» Медведев сражается со Зверевым за финал Australian Open. LIVE

40:30. В концовке длительного розыгрыша Даня дважды вытащил мертвые мячи из угла, но от сетки Зверев все же зарядил в пустой квадрат.
1-4. Четвертая двойная меньше чем за 15 минут... Уже дважды Медведев отдал свою подачу, хотя Зверев не делает на корте ничего сверхъестественного.
40:15. С форхенда под заднюю линию уложил мяч Александр, россиянин не успел подстроиться под мяч.
Пока мы ждем начала игры, отметим, что уже известен первый финалист. Им стал итальянец Янник Синнер, в своем полуфинале в четырех сетах сенсационно обыгравший первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.
Медведев и Зверев встречаются 19-й раз, на данный момент счет по личным встречам 11-7 в пользу россиянина. При этом, что удивительно, ни разу до сегодняшнего дня их пути не пересекались на турнирах Большого шлема.