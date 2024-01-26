Спорт

«Постоянно надирает мне задницу!» Медведев сражается со Зверевым за финал Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. Полуфинал. Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). ОНЛАЙН

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев играет в полуфинале Australian Open с немцем Александром Зверевым, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Перед матчем Зверев заявил, что в последний год Медведев постоянно «надирает ему задницу». Теперь немец намерен взять реванш. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
12:39

30:40. Отлично принял Даня, Зверев поторопился и сорвал обратный кросс.

12:38

30:30. Попытался Зверев ускорить и снова ошибся.

12:37

30:15. Глубоко принял Даня, немец сыграл в сетку.

12:37

30:0. Не исполнил Медведев удар по линии.

12:36

15:0. Мощный и быстрый розыгрыш от Зверева.

12:34

5-6. Выходит Даня к сетке, Зверев перебрасывает его свечой и делает третий брейк.

12:33

30:40. Красивый длинный розыгрыш заканчивается ошибкой Медведева.

12:32

30:30. Вынуждает россиянин соперника ошибиться, сетка.

12:31

15:30. Медведев ошибается по длине.

12:31

15:15. Шикарно Медведев отоборонялся по диагонали и обвел оппонента!

12:30

0:15. Хорошо подал Даня, Зверев принял, а следующим ударом россиянин пробил в сетку.

12:29

5-5. Аут у Зверева, очень важный брейк делает Даня!

12:28

30:40. Еще один долгий розыгрыш, задавил Даня немца, и тот ошибся, пробив за боковую.

12:27

30:30. Срыв с форхенда у Зверева, аут.

12:26

15:30. Обидно. Классный долгий розыгрыш закончился попаданием Медведева в сетку.

12:25

15:15. Высоко сыграл Даня, Зверев пробил без шансов для соперника.

12:24

0:15. Ошибается Зверев по длине.

12:21

4-5. Эйс.

12:21

40:30. Аут у Дани после приема Зверева.

12:21

40:15. Вновь вплотную у сетки играет Зверев и берет очко.

12:20

40:0. Зверев пытался сыграть форхендом по линии, попал в сетку.

12:19

30:0. От сетки Зверев несильно пробил в аут.

12:19

15:0. Навылет Даня подает.

12:18

3-5. Эйсом ставит точку в этом гейме Александр.

12:17

Больше. Успел Зверев выйти к сетке и пробил в пустой угол.

12:17

Ровно. В аут бьет немец.

12:16

40:30. В концовке длительного розыгрыша Даня дважды вытащил мертвые мячи из угла, но от сетки Зверев все же зарядил в пустой квадрат.

12:15

30:30. Пытался ускорить Зверев игру и допустил еще одну невынужденную ошибку, сетка.

12:14

30:15. И еще одна подача навылет через середину.

12:13

15:15. Эйс по центру.

12:13

0:15. Глубоко играет Медведев, Зверев бьет в сетку.

12:11

3-4. Немец принял подачу из угла, Медведев ответил ударом в пустой квадрат.

12:10

30:40. Отыгрывает Зверев один гейм-пойнт.

12:10

40:15. Снова россиянин играет по линии, Зверев отправляет мяч за заднюю.

12:09

30:15. Шикарно Даниил атаковал с форхенда по линии.

12:09

15:15. Пятая двойная ошибка у Дани.

12:08

15:0. Немец принимает в аут.

12:08

2-4. Зверев играет за боковую, и Медведев отыгрывает один брейк.

12:07

30:40. Потащил россиянин мяч после смэша с хафкорта, но не сумел кроссом перебросить сетку.

12:06

15:40. Классным кроссом Медведев вынудил Александра ошибиться, сетка.

12:05

15:30. Классный розыгрыш провели соперники, на 19 ударов. В трос с бэкхенда попадает Даня.

12:05

0:30. Вытащил Даня мяч из угла, в ответ Зверев попытался укоротить, но сетка помешала.

12:03

0:15. Глубоко принимает Медведев, немец играет в сетку.

12:01

1-4. Четвертая двойная меньше чем за 15 минут... Уже дважды Медведев отдал свою подачу, хотя Зверев не делает на корте ничего сверхъестественного.

12:01

15:40. И опять двойную допускает россиянин...

12:00

15:30. Зверев вышел к сетке, а Даня его обвел, и мяч попал в корт.

11:59

0:30. Ловит Зверев оппонента на противоходе, классно двигается немец.

11:59

0:15. Хороший розыгрыш, но неточный форхенд по линии от Медведева, в аут летит мяч.

11:58

1-3. Снова не удается Дане прием.

11:57

40:15. С форхенда под заднюю линию уложил мяч Александр, россиянин не успел подстроиться под мяч.

11:57

30:15. Классно немец подает под боковую, Даня принимает в аут.

11:56

15:15. Не получился у Зверева обратный кросс, аут.

11:55

15:0. Фирменная мощная подача Зверева, Даня срывает прием.

11:53

1-2. Делает брейк Зверев. Снова сыграл от сетки и вынудил россиянина ошибиться.

11:53

0:40. И снова двойная!

11:53

0:30. Интенсивный розыгрыш заканчивается ударом Медведева в аут.

11:52

0:15. Двойная ошибка у Дани, оба раза в сетку пробил.

11:51

1-1. Ответный гейм под ноль от Зверева. Медведев принял в сетку.

11:51

40:0. Зверев вынудил соперника отойти в угол, вышел к сетке и пробил в пустой квадрат.

11:50

30:0. В этот раз берет Даниил подачу, но затем бьет в аут.

11:50

15:0. Мощная подача от Зверева, Медведев принимает в коридор.

11:49

1-0. Бодрейший старт от Даниила! Зверев отправил мяч за заднюю линию и проиграл чужую подачу.

11:48

40:0. С трудом принял Зверев, следующим ударом россиянин пробил в противоход.

11:48

30:0. Сразу эйс!

11:48

15:0. Быстрый розыгрыш легко берет Даня.

11:47

Поехали! Медведев на подаче!

11:42

Началась разминка.

11:38

Остается несколько минут, соперники выходят на корт!

11:35

Пока мы ждем начала игры, отметим, что уже известен первый финалист. Им стал итальянец Янник Синнер, в своем полуфинале в четырех сетах сенсационно обыгравший первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

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EDGAR SU/REUTERS
11:25

Медведев и Зверев встречаются 19-й раз, на данный момент счет по личным встречам 11-7 в пользу россиянина. При этом, что удивительно, ни разу до сегодняшнего дня их пути не пересекались на турнирах Большого шлема.

11:20

Начало матча запланировано на 11:30 по московскому времени.

11:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня третья ракетка мира Даниил Медведев сразится с шестым номером мирового рейтинга Александром Зверевым за выход в финал Australian Open.

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