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Медведев сражается с обидчиком Джоковича за титул Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. Финал. Янник Синнер — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев играет в финале Australian Open с итальянцем Янником Синнером, который занимает четвертое место в мировом рейтинге. На предыдущей стадии турнира Медведев одолел Александра Зверева, а Синнер оказался сильнее Новака Джоковича. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:48

30:15. Не удается кросс Медведеву, аут.

12:47

15:15. По длине ошибся россиянин.

12:46

0:15. Аут у Синнера по диагонали.

12:44

1:2. Мощно играет Даня на второй подаче, итальянец не справляется на приеме.

12:44

40:0. Синнер ошибается по длине.

12:43

30:0. В сетку попадает итальянец с бэкхенда.

12:43

15:0. Аут у Янника.

12:41

1:1. Все же берет Синнер гейм, играет кросс после приема соперника.

12:41

Больше. Уже Янник удачно играет у сетки и переводит под боковую.

12:40

Ровно. В сетку попадает Медведев.

12:39

Брейк-пойнт. В сетку играет Синнер, в четвертый раз за гейм Даня имеет возможность оформить брейк.

12:38

Ровно. Даня успел к сетке на укороченный, но следом Синнер сыграл в противоход.

12:37

Брейк-пойнт. Хорошо Даня играет по линии, Янник не успевает.

12:37

Ровно. Обидно! Простейший смэш Даня отправляет за заднюю.

12:36

Брейк-пойнт. Великолепно Даниил перекрыл сетку, соперник не успел на мяч.

12:35

Ровно. Неудобный для Синнера бэкхенд играет Даниил, Янник ошибается по длине.

12:34

Больше. Уверенно Синнер играет в противоход.

12:33

Ровно. Достал Медведев тяжелейший мяч в углу, повесил свечу, и Синнер вколотил мяч в пустой квадрат.

12:32

30:40. Вышел Даня к сетке и аккуратно ее перебросил.

12:31

30:30. Шикарно принимает Медведев мощную подачу, и еще раз ошибается итальянец — сетка.

12:31

30:15. Хорошо принял россиянин, у Янника сорвался удар.

12:30

30:0. За боковую играет Медведев.

12:29

15:0. Ошибается Даня.

12:28

0:1. Вновь Даня под ноль берет гейм.

12:28

40:0. Янник срывает прием.

12:27

30:0. Сетка у итальянца.

12:27

15:0. Синнер играет за боковую.

12:24

0:1. Второй раз за сет брейкует Даня — столько же своих подач Синнер ранее отдал за весь турнир! Ошибся итальянец по линии.

12:23

Брейк-пойнт. Блестяще Даня достал мяч у задней и успел к сетке на дроп-шот, обведя соперника!

12:22

Ровно. Перехитрил Янник соперника, укоротил — Даня успел, но затем не угадал направление.

12:21

30:40. Ошибся Даня слева, сетка.

12:20

15:40. Шикарный бэкхенд от Медведева, двойной сетбол!

12:19

15:30. Вновь хорош россиянин на приеме, короткий розыгрыш заканчивает ударом по линии.

12:19

15:15. Аут у Дани.

12:18

0:15. Загонял Медведев соперника диагоналями и по линии сыграл под заднюю без шансов для Синнера.

12:17

3:5. Эйс.

12:17

40:15. Ошибка итальянца.

12:16

30:15. Даня с бэкхенда бьет в сетку.

12:16

30:0. Вновь срывает прием итальянец.

12:15

15:0. Синнер ошибается на приеме.

12:13

3:4. Ударом в противоход Синнер забирает свою подачу.

12:13

40:15. За заднюю бьет Даня.

12:12

30:15. Итальянец подает навылет.

12:12

15:15. Не попадает Даниил под боковую.

12:11

0:15. Мощно подал Синнер и продолжил атаковать, но Даня вынудил его ошибиться — аут.

12:10

2:4. Ударом в противоход Даня берет свою подачу.

12:10

40:15. С трудом достал Синнер уходящую подачу, но мяч лишь отлетел в сторону.

12:09

30:15. Еще одна подача навылет в исполнении Даниила.

12:09

15:15. Отлично контратаковал россиянин, уложил мяч под боковую.

12:08

0:15. Медведев попадает в сетку.

12:06

2:3. Еще один неудачный прием, аут.

12:06

40:15. Медведев срывает прием.

12:05

30:15. В сетку бьет Даниил.

12:04

15:15. Не угадав Даня направление полета мяча, итальянец поймал его на противоходе.

12:04

0:15. Великолепно принимает Медведев в угол, Янник не дотягивается.

12:03

1:3. Эйсом россиянин ставит точку в гейме и берет его под ноль.

12:02

40:0. Медведев вышел к сетке и легко переиграл оппонента.

12:02

30:0. Эйс.

12:02

15:0. Синнер не выполняет перевод по линии, сетка.

12:00

1:2. Достал Янник обводящий у сетки, но не перебросил ее. Ранний брейк оформляет Медведев! Примечательно, что всего в третий раз за турнир Синнер отдал свою подачу.

11:59

15:40. Слишком сильно атаковал Даня с бэкхенда, мяч улетает за боковую.

11:58

0:40. Прекрасно перемещался Даня по задней линии и вновь вынудил Янника отправить мяч в аут. Тройной брейк-пойнт у россиянина.

11:57

0:30. Атакует Медведев, Синнер допускает невынужденную ошибку — аут.

11:56

0:15. Затяжной розыгрыш заканчивается ошибкой итальянца по диагонали.

11:55

1:1. Не удается Синнеру прием.

11:54

Больше. Обратным кроссом в угол кладет мяч российский теннисист.

11:54

Ровно. В аут бьет Даня.

11:53

40:30. Двойная ошибка у Даниила. Много их на турнире, эта — уже 44-я.

11:53

40:15. Ошибается Янник, сетка.

11:52

30:15. Эйс.

11:52

15:15. Не перебросил россиянин сетку.

11:51

15:0. Медведев подает навылет по середине.

11:50

1:0. Эйс, Синнер берет гейм.

11:50

40:15. Не удалась Дане контратака на приеме, аут.

11:49

30:15. Глубоко играет итальянец, Медведев ошибается по длине.

11:48

15:15. Сетка у Медведева.

11:47

0:15. Хорошо принимает Даня с бэкхенда, Синнер не дотягивается до мяча и играет в сетку.

11:47

Итак, поехали! Синнер на подаче!

11:42

Началась разминка.

11:37

Спортсмены выходят на корт!

11:20

Начало матча запланировано на 11:30 по московскому времени.

11:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Сегодня третья ракетка мира Даниил Медведев сразится с четвертым номером мирового рейтинга Янником Синнером за титул Australian Open.

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