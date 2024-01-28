Медведев сражается с обидчиком Джоковича за титул Australian Open. LIVE

Брейк-пойнт. В сетку играет Синнер, в четвертый раз за гейм Даня имеет возможность оформить брейк.
Ровно. Достал Медведев тяжелейший мяч в углу, повесил свечу, и Синнер вколотил мяч в пустой квадрат.
0:1. Второй раз за сет брейкует Даня — столько же своих подач Синнер ранее отдал за весь турнир! Ошибся итальянец по линии.
0:15. Загонял Медведев соперника диагоналями и по линии сыграл под заднюю без шансов для Синнера.
1:2. Достал Янник обводящий у сетки, но не перебросил ее. Ранний брейк оформляет Медведев! Примечательно, что всего в третий раз за турнир Синнер отдал свою подачу.
0:40. Прекрасно перемещался Даня по задней линии и вновь вынудил Янника отправить мяч в аут. Тройной брейк-пойнт у россиянина.