«Просто взрыв»: Овечкин прервал голевую засуху и продолжил погоню за Гретцки Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Далласу»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал восьмиматчевую безголевую серию, забросив шайбу в ворота «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ. Его команда проиграла в овертайме 4:5. Тем не менее россиянин продолжил погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, а также обновил еще ряд достижений.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд, не забивая 14 матчей подряд. В контексте его погони за званием лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен эту серию болельщики восприняли как катастрофу. Тем не менее пусть и не так часто, как в прошлом сезоне, Ови продолжает забивать. В матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз» он добавил в свой актив еще один снайперский балл, прервав голевое затишье, которое в этот раз длилось восемь игр.

Играя в гостях, «Вашингтон» открыл счет против «Далласа» — на 10-й минуте отличился Энтони Манта, а в ассистентах отметился Евгений Кузнецов. Хозяевам, однако, хватило полутора минут, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед стараниями Уайатта Джонстона и Томаса Харли. На перерыв «звезды» ушли, ведя в счете 2:1.

Во второй 20-минутке команды обменялись голами — по шайбе забросили Расмус Сандин у «Кэпс» и Мэйсон Марчмент у «Старз». А в заключительном игровом отрезке на гол Мэтта Дюшейна, после которого счет стал 4:2 в пользу хозяев, «столичные» ответили двумя шайбами, и в обеих принял участие Овечкин.

Именно он сократил отставание до минимума фирменным броском от своего «офиса» — левого круга вбрасывания.

А затем выступил в качестве ассистента и помог Дилану Строуму сравнять счет. Гол россиянина вызвал бурную реакцию в соцсетях.

«Ови начал свой камбэк», — такой пост появился на официальной странице «Вашингтона» в соцсети Х.

«Алекс Овечкин только что забросил бомбу из верхней части своего офиса, недалеко от точки вбрасывания. Классика. Просто взрыв», — написал журналист Грант Полсен.

Игра перешла в овертайм, где удача все же улыбнулась хозяевам. На 64-й минуте Харли оформил дубль и принес «Далласу» победу — «Кэпиталз» же потерпели четвертое поражение кряду.

«Мощный финиш. Мы не сдались в очень сложной игре. «Даллас» — действительно хорошая хоккейная команда. Многие в этом сезоне испытывают разные сложности, мы в том числе. Заметьте, наши ребята не опустили руки и продолжали бороться. Отличились при игре 6 на 5, дважды забросили и перевели игру в овертайм.

Хотелось бы забрать два очка, но, как я сказал им, даже этот балл может быть очень, очень важен на дистанции»,

— заявил после матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Даже несмотря на поражение, продолжилась погоня Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, которая в этом сезоне несколько забуксовала — россиянин забросил всего девятую шайбу в 44 матчах. На данный момент в его активе 831 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и он отстает от Гретцки на 63 шайбы.

В общей сложности Ови набрал 31 (9+22) очко за сезон с суммарным показателем полезности «-15».

Кроме того, российский нападающий вышел на 43-е место среди всех игроков в истории лиги по количеству сыгранных матчей. Игра с «Далласом» стала для него 1391-й в «регулярках», он сравнялся по этому показателю с канадцем Дагом Монсом. Следующий матч позволит Овечкину разделить 42-е место с чехом Романом Гамрликом. Рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло с 1779 играми.

После этого матча «Кэпс» набрали 51 очко и идут на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 7 февраля дома против «Монреаль Канадиенс».