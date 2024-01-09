«Вы не можете играть, если не осудили СВО»: Гашеку ответили на требование к россиянам Экс-тренер Плющев заявил, что Гашек пиарится на критике российских хоккеистов

Знаменитый в прошлом хоккейный голкипер, а ныне чешский политик Доминик Гашек высказался против участия российских хоккеистов в соревнованиях, если они не осуждают военную спецоперацию на Украине. Экс-главный тренер взрослой и молодежной сборных России Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Гашек таким образом пиарит себя.

«Российские хоккеисты должны осудить СВО»

Суперзвездный в прошлом вратарь Национальной хоккейной лиги Доминик Гашек вновь выступил против участия российских хоккеистов в международных соревнованиях из-за военной спецоперации на Украине.

На этот раз он отреагировал на слова известных в прошлом советских и российских игроков, а ныне хоккейных чиновников, заявивших, что уровень завершившегося несколько дней назад в Швеции молодежного чемпионата мира по хоккею понизился без россиян.

«Всем российским хоккеистам и официальным лицам: либо вы поддерживаете конфликт и все с ним связанное, либо вы против. Вы не можете соревноваться с нами [до завершения событий на Украине]. Речь идет о жизнях», — написал Гашек на своих страницах в социальных сетях.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, дважды самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ и шестикратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона в Национальной хоккейной лиге) неоднократно высказывался против участия российских спортсменов в международных соревнованиях из-за специальной военной операции на Украине.

Гашек регулярно критикует Национальную хоккейную лигу из-за отсутствия запрета для российских игроков участвовать в ее матчах.

«Без России уровень упал»

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк раскритиковал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) за отсутствие российской сборной на молодежном чемпионате мира, отметив, что из-за этого упал не только уровень, но и интерес к турниру.

«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодежный чемпионат мира в текущем формате – наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес. И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернется, — приводит слова Третьяка RT. — Без России этот чемпионат выглядит иначе — нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звездами. Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой. Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей».

В подобном ключе высказался и возобновивший в этом сезоне карьеру 40-летний нападающий Илья Ковальчук, набравший уже 3 (2+1) очка в четырех встречах за родной московский «Спартак».

«Пусть все эти решения будут на совести ИИХФ. При чем здесь юниорская и молодежная сборные России? Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже несовершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Знаменитый хоккеист считает, что бан российского хоккея еще аукнется в будущем ИИХФ и Международному олимпийскому комитету (МОК).

Сборная России из-за отстранения со стороны ИИХФ пропустила уже фактически третий подряд молодежный чемпионат мира по хоккею. На МЧМ-2022 российские хоккеисты изначально стартовали и успели провести две встречи, но из-за вспышки коронавируса турнир был отложен и доигрывался летом 2022-го, когда отстранение уже было в силе.

В итоге на трех последних молодежных мировых форумах золотые медали забирали команды Канады (дважды) и США. На последнем турнире, завершившемся 5 января, американцы смогли обыграть в финале хозяев соревнований шведов со счетом 6:2.

«Зачем мы пиарим Гашека»

Для «Газеты.Ru» высказывания Гашека прокомментировал знаменитый отечественный тренер, экс-наставник как взрослой, так и молодежной сборной страны, а также клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев.

«Вообще Гашека не читаю. Прочитал в сентябре-месяце его бред непонятный. Он пиарит сам себя, и я не понимаю, почему мы еще его пиарим. Человеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье. Поэтому комментировать его слова, считаю, ниже моего достоинства», — подчеркнул специалист.

Также Плющев считает, что у российских спортсменов просто нет выбора, кроме как поддерживать политику государства.

«Не понимаю в принципе вопроса о влиянии спортсменов. Наши спортсмены – граждане какого государства? А гражданин Российской Федерации он что, должен выступать против своего государства? И как? Были хорошие строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Вот ты можешь не быть хоккеистом, но обязан быть гражданином. Да, страна находится в сложной ситуации. 50 стран против нас. И что? Какая здесь может быть альтернатива у людей?» — заявил тренер.