«Отсутствие минимальной честности»: почему признание Месси футболистом года вызвало скандал Булыкин: ФИФА вручила Месси премию The Best, чтобы проводить на пенсию

Церемония вручения призов ФИФА The Best обернулась скандалом. Лучшим игроком неожиданно стал Лионель Месси, который в прошлом году выиграл всего два трофея. Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин заявил о «конфузе» ФИФА, а бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что этой наградой аргентинского футболиста «провожают на пенсию». О других реакциях — в нашем материале.

Месси vs Холанд

Сразу после объявления победителя в сеть утекли детальные результаты голосования. Международная федерация футбола (ФИФА) для определения лучшего игрока приняла решение сложить голоса игроков, тренеров, представителей СМИ и болельщиков.

По итогам выяснилось, что Лионель Месси и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд набрали одинаковое количество баллов (по 48), однако победа досталась аргентинскому игроку — благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд, которые были признаны приоритетными.

Сам Месси, принимавший участие в голосовании как капитан сборной своей страны, поставил на первую позицию Холанда. На втором месте аргентинец расположил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а на третьем — соотечественника Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанд — не капитан сборной Норвегии, поэтому вместо него от страны лучшего игрока выбирал полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор. Он поставил соотечественника на первую строчку, но для победы этого не хватило.

«Конфуз для всей церемонии»

По окончании торжественной церемонии многие футбольные болельщики и эксперты сошлись во мнении, что Месси не заслужил приз лучшего игрока прошлого года, так как в 2023-м у аргентинца не было значимых достижений.

Вместе с «ПСЖ» южноамериканец стал победителем чемпионата Франции, в котором ни один клуб не может составить достойную конкуренцию парижанам. После этого Месси уехал в «Интер Майами», где помог команде взять первый трофей в истории — Кубок лиг, однако этот североамериканский турнир не считается престижным.

Экс-форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» заявил, что этого явно недостаточно, чтобы быть признанным лучшим игроком 2023 года. Особенно на фоне Эрлинга Холанда, который стал лидером «Манчестер Сити» и победил с клубом в шести турнирах — Английской премьер-лиге (АПЛ), Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке Англии и Кубке лиги.

Норвежец забил 50 голов в дебютном сезоне-2022/23 за «Ман Сити», стал лучшим бомбардиром АПЛ и завоевал «Золотую бутсу» — награду самому результативному футболисту европейских лиг. Однако всего этого не хватило, чтобы перебить достижения Месси.

«Я являюсь большим поклонником таланта Лионеля Месси, но мне трудно объяснить себе, за что он выиграл этот приз. Месси там даже не было — это конфуз для всей церемонии. Когда игрок не приходит — это плохо, за это организаторам большой минус. ФИФА хотела навязать конкуренцию France Football и их «Золотому мячу», но пошли по более легкому пути. Но это, честно, жалкое подобие «Золотого мяча», — сказал Аршавин.

При этом год назад экс-форвард «Зенита» по завершении чемпионата мира в Катаре – 2022 заявлял, что Месси победил бы даже на выборах президента Аргентины — настолько сильный у него авторитет:

«Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил».

«Споры будут всегда»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Месси выиграл награду как лучший игрок 2023 года за успехи на катарском мундиале, который состоялся в конце 2022 года и по идее не должен был учитываться в голосовании.

«Конечно, Месси получил приз за чемпионат мира. На самом деле я бы уже обращал больше внимания на молодежь, потому что на подходе хорошая гвардия. Месси и Криштиану Роналду уже не будут тянуть так, как раньше, поэтому нужно как можно быстрее дать толчок молодым.

Я за Холанда и Мбаппе — Эрлинг творит чудеса, забивает очень много, хотя многие говорят, что в важных матчах он играет не всегда ярко. Их талант достоин уважения, а что касается Месси, то я думаю, что его таким образом просто провожают на пенсию», — сообщил Булыкин.

По мнению экс-футболиста, придумать универсальный способ выбора лучшего игрока невозможно, из-за чего дискуссии на тему вручения индивидуальных призов не прекратятся никогда.

«Споры будут возникать всегда, какая бы система голосования ни использовалась. Раньше все спорили о том, лучший Месси или Криштиану, теперь будут спорить о Мбаппе и Холанде. Все смотрят на Английскую премьер-лигу как на сильнейший чемпионат — тот, кто хорошо проявляет себя в Англии, сразу становится одним из претендентов на главные индивидуальные призы. Вопрос о критериях двоякий, смотрят же на выступления и за клуб, и за сборную, но тому же Холанду со сборной Норвегии мало что светит. Всегда игроков и клубы оценивают по числу выигранных трофеев, причем серьезных — таких, как Лига чемпионов. На мой взгляд, это должен быть основной критерий», — заключил Булыкин.

Негодование мировых СМИ

Крупные спортивные издания выпустили статьи на тему незаслуженной победы Месси в награде The Best. Так, испанская Marca опубликовала материал под заголовком «The Best 2023: хронология удивительного события, которое подрывает авторитет ФИФА».

«Победа Лионеля Месси на премии The Best стала самым большим сюрпризом в новейшей истории футбольных наград. Я искренне восхищаюсь Месси, но отсутствие хотя бы минимальной честности на церемонии заставляет меня называть эту победу «большим сюрпризом», — написал журналист Хуан Кастро, который освещал церемонию ФИФА из Лондона.

По его мнению, произошедшее серьезно подрывает авторитет ФИФА и приведет к полному отсутствию доверия к организации.

«ФИФА не смогла донести до голосующих информацию о сроках, за которые нужно рассматривать достижения футболистов: с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023, что исключает чемпионат мира по футболу в Катаре. Показательно, что ФИФА не смогла добиться того, чтобы на церемонию прибыли участники финальной тройки — Месси, Холанд и Мбаппе. А вот на церемонии вручения «Золотого мяча» были все трое, а также Винисиус, Беллингем и многие другие», — поделился соображениями журналист.

Британские СМИ негодуют не меньше. Так, в Manchester Evening News вышла статья под заголовком «Это ограбление: фанаты «Ман Сити» возмущены странным поражением Холанда на премии The Best».

«Холанд был важной частью команды Пепа Гвардиолы, которая выиграла исторический требл (АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок страны. — «Газета.Ru»). За восемь месяцев норвежец провел 33 матча и забил 28 мячей, — говорится в статье. — Тем временем Месси провел относительно спокойный 2023 год, выиграв только Кубок лиг с «Интер Майами» и Лигу 1 с «ПСЖ». Его героическая победа на чемпионате мира с Аргентиной вышла за рамки рассматриваемого периода на один день. Фанаты «Ман Сити» выместили всю свою ярость от этого решения в соцсетях: «Месси победил? Холанда ограбили!», «Полная ерунда», «Не думаю, что мне когда-нибудь будет нравиться Месси».

В немецком таблоиде Bild тоже вышла статья под заголовком «Почему снова Месси?».