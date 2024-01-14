Покинувшая Россию дочь Тутберидзе провалилась на чемпионате Европы

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые перешли в 2023 году из сборной России в команду Грузии, заняли восьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду, не сумев повторить свой лучший результат в карьере. Другая экс-россиянка Анастасия Губанова со скандалом из-за судейства уступила золото континентального первенства бельгийке Луне Хендрикс.

В литовском Каунасе завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. В танцах на льду дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб Смолкин впервые выступали на международном старте такого уровня не за сборную России.

Спортсмены пропустили весь прошлый сезон, тренировались в США и игнорировали турниры в России, а в июне 2023 года оформили переход в национальную команду Грузии.

Два года назад, в олимпийский сезон-2021/22, Дэвис и Смолкин не без налета скандала стали вторыми на чемпионате России и завоевали путевки на континентальное первенство и Олимпийские игры (тогда много говорилось о сильной поддержке пары судьями из-за влияния Этери Тутберидзе). В итоге на Евро они тогда стали седьмыми, а в Пекине закончили турнир 14-ми.

В сезоне-2023/24 пара, которая совсем недавно считалась одним из трех сильнейших дуэтов России, деградировала по оценкам и пока явно не претендует на головокружительные успехи олимпийского года.

Назвать выступление Дэвис и Смолкина в Каунасе удачным никак не получится. Теперь уже грузинский дуэт шел на седьмом месте после ритм-танца, а в произвольном наделал ошибок в прокате и откатился еще на одну позицию, закончив соревнования восьмым. Бывшие россияне выглядели как недавние юниоры, которые впервые вышли на официальный турнир и не справились с нервами.

Причиной для этого могли послужить чересчур высокие ожидания, возложенные на пару, участвовавшую в Олимпийских играх. Так, президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани перед Евро в комментарии РИА Новости заявляла, что рассчитывает на медаль Дэвис и Смолкина.

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Возможно, результаты бывших россиян упали еще и потому, что теперь они лишились поддержки Федерации фигурного катания на коньках России. Хотя судьи в целом все еще благосклонны к дуэту дочери Тутберидзе, но действительно совершенные ошибки нельзя было не учесть.

Так, Смолкин допустил помарку на твиззле, и судьи понизили уровень элемента, а одна из поддержек была сделана партнером на дрожащих руках, так что за Дэвис было откровенно страшно. За дорожку шагов фигуристы также не получили максимум, и в целом им сильно не хватило артистичности, уверенности и гладкости скольжения в прокате. В сумме они получили 189,46 балла.

Интересно, что впереди экс-россиян оказались сразу четыре дуэта, которых они обыграли два года назад.

Например, ставшие третьими хозяева соревнований из Литвы — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс — на Евро в Таллине в сезоне-2021/22 проиграли Дэвис и Смолкину по сумме программ 3,5 балла, а сейчас обошли их на 13,91!

А французы Лоисья Деможо и Тео ле Мерсье уступили тогда россиянам 24 балла, а спустя два года обошли их на 2,69 пункта, получив в сумме 192,15 балла и заняв пятое место.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, красиво выигравшие чемпионат (214,38 балла), а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, завоевавшие серебро (210,82 балла), так и остались для Дэвис и Смолкина недосягаемыми.

«Мы чувствуем, что могли выступить лучше, — это обидно. Но это тоже опыт, это наш второй чемпионат Европы, и нам есть над чем работать, — передает Sports.ru слова Смолкина после прокатов. — В наш первый же взрослый сезон мы попали на Олимпиаду, а потом был год без соревнований. Так что нам предстоит еще многому научиться — в том числе как выступать на таких масштабных аренах, где столько зрителей. Мы никогда не выступали перед такой огромной аудиторией, это очень непривычно».

Фигурист отметил хорошую функциональную готовность их пары, а также уверенный моральный настрой на старте. При этом Смолкин согласился, что он и его партнерша во время произвольного проката не смогли справиться с нервами.

Теперь супруги планируют отметить 16 января 21-й день рождения Дэвис и после небольшого отдыха возобновить работу и начать подготовку к чемпионату мира в канадском Монреале, внеся в свои программы определенные изменения. Этот турнир пройдет с 18 по 24 марта.

Судьи против Губановой

Еще одна экс-россиянка Анастасия Губанова, тоже выступающая теперь за сборную Грузии, вернулась на чемпионат Европы в качестве действующей чемпионки континента (она выиграла этот турнир год назад уже под грузинским флагом).

Однако повторить свое достижение фигуристке не удалось. Виной тому — ее главная конкурентка, бельгийка Луна Хендрикс, ставшая на прошлом Евро второй. Год назад Губанова обошла соперницу на шесть баллов.

В Каунасе вопросы вызвала уже короткая программа, где Хендрикс выиграла у Губановой почти шесть баллов, хотя явно не докрутила каскад во второй части программы. При этом Губанова выступала достаточно качественно, разве что исполнив во второй части просто тройной лутц вместо каскада.

В итоге между ними даже втиснулась чемпионка Бельгии этого сезона (Хендрикс тот турнир пропускала) Нина Пинзарроне.

На произвольную программу Хендрикс, по жеребьевке начинавшая раньше конкуренток, несколько неожиданно вышла не в одном из фирменных откровенных нарядов, а в скромном черном комбинезоне. И откатала абсолютно чисто.

«Если честно, я не очень уверенно чувствовала себя в том платье. Может быть, на чемпионате мира я снова буду в платье, я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон. Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее», — сказала фигуристка после окончания соревнований.

Хендрикс получила мощнейшие оценки за компоненты (скольжение, артистизм, композицию программы) при всего четвертой оценке за технику (качество исполнения прыжков, вращений и других элементов) среди участниц произвольной программы.

В итоге даже выдавшая прокат жизни и установившая личный рекорд Губанова не смогла не только отыграть гандикап после короткого проката, но и дотянуться до соперницы в произвольной.

«Хотела просто сделать все по максимуму, чтобы не в чем себя было упрекнуть потом. И, кажется, получилось, — сказала бывшая россиянка после проката. — Так странно, я вообще не нервничала в прокате. Этот чемпионат Европы — чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере. Выходила на лед с мыслью, что надо получить наслаждение и оставить на льду всю себя».

Шанс опередить обеих соперниц имела Пинзарроне, которая выдала очень яркое выступление и поначалу претендовала на золото. Однако при подробном разборе ее проката судьи из-за недокрутов сняли 6,1 балла, без которых потенциальное золото чемпионки Бельгии превратилась в бронзу. Что тоже выглядит довольно приличным результатом.

Таким образом, победившая Хендрикс набрала в сумме 213,25 балла, Губанова — 206,52, а Пинзарроне — 202,29.