«Никто не уступит место»: сбежавших из РФ фехтовальщиков хотят включить в сборную США на Олимпиаде Сбежавший из России фехтовальщик Бида намерен выступать за США на Олимпиаде-2024

Глава Федерации фехтования США Фил Эндрюс сообщил, что сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены получить американское гражданство. Они могут войти в сборную страны на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась в возможности такого сценария и предупредила, что в этом случае российским фехтовальщикам могу грозить суды.

«Рискуют жизнями, чтобы представлять США»

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов, переехавшие в США, намерены получить американское гражданство. Об этом сообщил глава американской Федерации фехтования (USA Fencing) Фил Эндрюс.

«Все трое пошли на большие жертвы, это дорого им обошлось. Они рискуют жизнями, чтобы представлять нашу нацию, и мы просим сделать все возможное, чтобы поддержать их в экстренных обстоятельствах», — цитирует USA Today текст письма Эндрюса конгрессу США.

Отдельно в интервью изданию глава USA Fencing пояснил, что речь идет о возможном участии спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже:

«Олимпийский отбор в разгаре, и получение гражданства необходимо срочно, чтобы они могли быть отобраны через рейтинговую систему, которая определяет состав сборной США».

Дополнительное место в сборной США

Олимпиада в Париже стартует 26 июля. Адвокат спортсменов Джек Винер заявил, что он и его команда обращаются к сенату и палате представителей США, где должен быть принят законопроект, который предоставил бы спортсменам американское гражданство. Документ должен будет подписать президент страны Джо Байден.

Сами фехтовальщики предоставили все необходимые документы в USA Fencing, в том числе отказались от поддержки российской специальной военной операции на Украине, — а это одно из требований Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам РФ, которые хотят участвовать в Олимпиаде.

Директор по связям с общественностью USA Fencing Брайан Уэнделл заметил, что, даже если спортсмены получат гражданство в ускоренном порядке, они все равно не успеют пройти отбор. Эндрюс, однако, считает, что в такой ситуации в американской сборной могут выделить для одного из фехтовальщиков дополнительное место:

«Это место нужно заслужить, и оно может быть доступно только тем, кто показывает высокие соревновательные результаты. И это делает срочным дело, которое будет разбирать конгресс в отношении спортсменов, которые пожертвовали столь многим, чтобы поддержать нашу великую нацию».

На данный момент речь идет о возможном участии в Играх Сергея Биды и Константина Лоханова. Виолетта Бида не будет претендовать на путевку на соревнования, так как находится на шестом месяце беременности.

Угроза судебных исков

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила перспективы Сергея Биды принять участие в Олимпиаде — 2024 в составе сборной США. В комментарии «Газете.Ru» она вспомнила ситуацию героини фильма о допинге в России — легкоатлетки Юлии Степановой:

«На мой взгляд, это (участие Биды. — «Газета.Ru») крайне сложно. Юлия Степанова — вы помните, какую роль она сыграла в той допинговой истории (рассказывала о якобы существующей в России государственной системе допинга в документальном фильме Хайо Зеппельта и стала информатором WADA. — «Газета.Ru»), — уехала из России. Ей обещали выступление на Олимпиаде, но она туда не попала даже в нейтральном статусе. Это закончилось ничем.

Никто просто так свои места уступать не будет. Если они (фехтовальщики РФ. — «Газета.Ru») до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет.

Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история. Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «Вы должны понять, там такая ситуация…» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают: они считают, что заняли их место».

По мнению депутата, история с получением спортсменами американского гражданства раздувается для того, чтобы взволновать российскую спортивную общественность, а Бида и Лоханов на Олимпиаде могут претендовать только на выступление в статусе беженцев. Журова предположила, что если в США сумеют выставить россиян на Игры, это станет прецедентом, который может дать повод другим спортсменам бежать в Америку в надежде на карьерные перспективы.

«Если вдруг все побегут туда, я категорически не поверю, что спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я и сейчас не верю, что эта история реализуется», — подчеркнула депутат.

По ее мнению, если МОК и пойдет навстречу спортсменам, им не стоит рассчитывать на выступление под американским флагом. Журова допустила, что фехтовальщикам, которые «убежали» из России, предложат выступать в статусе беженцев.