Прапорщик из прославленной династии: сбежавших в США фехтовальщиков подали в розыск МВД РФ объявило в розыск уехавших в США шпажистов Сергея и Виолетту Бида

Российские фехтовальщики, члены обществ «Динамо» и ЦСКА Сергей и Виолетта Бида были объявлены в розыск по уголовной статье. МВД РФ разместило соответствующую информацию в своей базе данных. Спортсмены, проживающие в Калифорнии, разыскиваются из-за участия в чемпионате США без согласия российской стороны. При этом Бида остается прапорщиком Росгвардии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида объявлены в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

По информации источника, спортсмены разыскиваются в связи с их участием в чемпионате США без согласия российской стороны. При этом не уточняется, по какой именно статье ведомство объявило их в розыск.

Об участии супругов в чемпионате США стало известно в июле.

Помимо них, на турнир были допущены Олег Кныш и Константин Лоханов — бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, которая рассталась с ним из-за отъезда в Америку. Одним из критерием допуска спортсменов был отказ от поддержки СВО на Украине.

Кроме того, весной Европейская федерация фехтования дала разрешение россиянам участвовать в чемпионате мира в Милане в нейтральном статусе. Но позднее ряду представителей России было в этом отказано — в том числе не смогли поехать на турнир олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они являются атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

Известно, что до отъезда Сергей Бида являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. В свою очередь, его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

ТАСС информирует, что в связи с их участием в чемпионате США без согласия российской стороны Федерация фехтования России (ФФР) уволила старшего тренера мужской сборной Александра Глазунова.

В октябре глава ФФР Ильгар Мамедов высказывался о выступлениях россиян за рубежом и о смене ими спортивного гражданства. Он привел в пример отъезд Сергея Биды, подчеркнув, что остальным не стоит брать с него пример.

«Я нарисовал перспективу нашим ребятам, что мы точно никуда не едем. Они должны это понимать. Так и сказал: «Если хотите уехать — езжайте, я никого не держу.

Только уезжайте по-человечески, а не так, как поступил тот же Бида. Крепостного права у нас нет, только не надо врать и выдумывать.

Но никто из ребят желания сменить спортивное гражданство не изъявлял. Мы проводили сбор в Сириусе, рассчитанный на 100 человек. Никто даже не заикался о том, что хочет уехать. Я понимаю, что многим хочется участвовать в международных соревнованиях, у кого есть возможность. Но за счет министерства они точно ездить не будут, потому что ведомство спонсирует только кандидатов в сборную страны. Поэтому, если хотят ехать для соревновательной практики, пусть делают это за свой счет или за счет регионов», — сказал Мамедов в интервью «Матч ТВ».

Примечательно, что Сергей Бида — представитель прославленной спортивной династии.

Его бабушка Валентина Растворова, уроженка Одессы, стала чемпионкой Олимпийских игр — 1960, пятикратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой СССР по фехтованию на рапирах.

Мать спортсмена Елена Гришина — рапиристка, мастер спорта международного класса, чемпионка СССР и России, призер чемпионатов мира и Европы.

Кроме того, в роду Биды есть ватерполисты. Его дедушка Борис Гришин — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер Олимпиад, многократный чемпион мира и СССР. А его дядя Евгений Гришин — олимпийский чемпион Игр-1980, заслуженный мастер спорта СССР по водному поло.