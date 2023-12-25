«Никаких перспектив»: зачем «Спартак» решил возродить вторую команду Тренер Гладилин заявил, что не верит в перспективы «Спартака-2»

Московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. В клубе заявили, что это позволит воспитанникам академии красно-белых и игрокам «молодежки» адаптироваться при переходе во взрослый футбол. Экс-футболист и бывший тренер москвичей Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что практика вторых команд не оправдывает себя практически нигде в мире и «Спартак» не станет исключением.

Московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Вторая команда красно-белых возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола.

Руководство «Спартака» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также для предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм», — говорится в заявлении.

Фарм-клуб «Спартака» существовал и в советское время, причем даже до Великой отечественной войны. Более того, таких команд было две. «Спартак II» стал финалистом Кубка РСФСР среди команд клубов физической культуры (КФК), также он участвовал в розыгрышах Кубка СССР 1937, 1938 и 1939 годов.

Второй фарм-командой была «Спартак-клубная», в 1960 году ставшая чемпионом Москвы, а годом ранее выигравшая Кубок СССР среди команд КФК. Она также выигрывала Кубок Москвы в 1956, 1957 и 1959 годах.

В российский период спартаковский дубль выступал под названием «Спартак-д», а с 1998 года — «Спартак-2». Эта команда выступала во второй и третьей лигах ПФЛ, а в с 2001 по 2008 год играла в первенстве ЛФЛ в статусе любительской молодежной команды.

Официальное восстановление «Спартака-2» на профессиональном уровне состоялось в мае 2013 года. В команду вошли игроки «молодежки», а возглавил ее экс-футболист москвичей Евгений Бушманов. Закрыть вторую команду решили по итогам сезона-2021/22, в котором она заняла седьмое место в ФНЛ.

По мнению Бушманова, вторая команда «Спартаку» необходима.

«Я считаю, что решение возродить вторую команду «Спартака» важное, логичное и правильное. Учитывая, что академия «Спартака» — одна из лучших в России, откуда каждый год выходит много воспитанников, молодых и перспективных ребят.

Для их дальнейшего роста и перехода во взрослый футбол вторая команда необходима такому клубу, как «Спартак».

Трудно сказать, много ли потерял «Спартак» за эти два года без второй команды. Просто до этого каждый год появлялся один или два игрока, которые могли себя проявить в первой команде. Также были группы игроков, которых рассматривали другие клубы Премьер-лиги. Сейчас в «Спартаке», по сути, только нападающий Павел Мелешин, который, безусловно, на слуху. И есть полузащитник Даниил Зорин, который играл в минском «Динамо», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Однако, по мнению бывшего футболиста и тренера москвичей Валерия Гладилина, вторая команда ничем не поможет «Спартаку». В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что эта практика непопулярна во всем мире.

«Вторая команда сейчас неактуальна для «Спартака», так как работа и тренерского штаба, и новых директоров будет направлена на привлечение иностранных специалистов. Вторая команда уже существовала, ее цель и задачи заключались в том, чтобы ребята, которые заканчивают академию, попадали в команду и набирались там опыта для того, чтобы потом, может быть, попасть в основу.

Но этот номер не прошел. Получилось так, что вторая команда готовит игроков только для других команд. Почти никто не попадал в основу, были редкие случаи.

Если эта команда сейчас нужна для того, чтобы из академии люди проходили практику и трудоустраивались в «Спартаке» — это одно. Но если руководители взяли направление приглашать легионеров на сильные позиции, то перспектив вторая команда не имеет никаких. Она просто будет готовить игроков для других клубов.

Эта практика себя не оправдывает. Даже в «Краснодаре» сейчас играет много легионеров, Сергей Галицкий понял, что играть своими воспитанниками — утопия. «Барселона», «Реал», «Бавария» имеют очень сильные школы, они снабжают из них свои лиги. Даже в ведущих клубах, где серьезно готовят детей, растят профессионалов, академии снабжают другие команды чемпионатов. Редкие единицы, самые талантливые, попадают в основу, а остальные разъезжаются по другим клубам. Это участь всех команд», — заявил Гладилин.