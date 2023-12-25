«Надеюсь, «Спартак» выиграет РПЛ»: олимпийская чемпионка — о любви к футболу и заветной мечте Гимнастка Мельникова заявила, что надеется на чемпионство «Спартака» в РПЛ

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова пристально следит за футболом, поддерживает московский «Спартак» и старается посещать домашние матчи команды. В интервью «Газете.Ru» она рассказала свою историю любви к красно-белым, оценила турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне и поделилась своей олимпийской мечтой.

— Недавно вас пригласили в жюри матча звезд Кубка России по футболу. Какие впечатления у вас остались после этого события?

— Мне очень понравился формат мероприятия! Люблю, когда спорт превращается в шоу, потому что это позволяет раскрыть спортсменов, показать их таланты с более яркой стороны. В таких форматах можно немного поребячиться, повеселиться, и от этого у меня только положительные эмоции.

— Кто из футболистов вас удивил больше всего? Может быть, у кого-то из них есть будущее в спортивной гимнастике?

— Мне больше всех понравился Максим Турищев (нападающий «Ростова, в сезоне-2023/24 выступает на правах аренды за московскую «Родину». — «Газета.Ru»), который в одном из челленджей исполнил наш гимнастический элемент — рондат (колесо с соединением ног в середине движения. — «Газета.Ru»). Это было очень эффектно и здорово, у него есть талант к гимнастике!

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— Вас часто можно увидеть на домашних матчах московского «Спартака». Расскажите, как вы стали болеть за красно-белых?

— Я стала активно поддерживать «Спартак» около полутора лет назад, когда меня впервые пригласили на стадион. Именно благодаря «Спартаку» я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо!

— Есть ли у вас любимчики в команде? Чья игра нравится больше всего?

— Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом . Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично.

— Какое впечатление у вас оставляет качество игры команды под руководством Гильермо Абаскаля?

— В этом году я не так часто приходила на стадион, из-за плотного графика часто не попадала на домашние игры, поэтому немного выпала из новостной повестки, не очень пристально слежу за тем, что происходит вокруг команды. Но от этого не перестаю болеть, поддерживаю «Спартак» и стараюсь следить за социальными сетями клуба.

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— Первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые завершили на пятой позиции. Какое место, по-вашему, займет «Спартак» по итогам всего сезона?

— Не знаю, сложно сказать, но я надеюсь, что первое (смеется)!

— Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что организация не будет финансировать подготовку нейтральных спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Как вы к этому относитесь?

— У меня нет такой информации, честно говоря, я об этом не слышала. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме и готовиться к соревнованиям.

— Есть ли понимание, на каких стартах в 2024 году вы будете выступать?

— Из международных стартов — мы точно планируем участие в Играх БРИКС и Играх Дружбы. Плюс чемпионат России и Кубок России. Надеюсь, что обойдется без травм и что я смогу выступить на этих соревнованиях.

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— Чего вы больше всего хотели бы в наступающем году?

— Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места!