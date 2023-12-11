«С забитыми шайбами не так хорошо, как хотелось бы»: интервью хоккеиста Егора Яковлева Капитан «Металлурга» Яковлев: хоккейную медиалигу тяжело сделать похожей на футбол

Капитан магнитогорского «Металлурга», лидирующего в текущем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» оценил игру своей команды, высказался о конкуренции за создание хоккейной медиалиги и перспективах хоккея три на три.

— «Магнитка» очень мощно выступает в этом сезоне. В чем, на ваш взгляд, главные причины такой игры?

— Главная причина — хорошо готовы физически, много молодых ребят в команде, у них большая мотивация. Ну и взрослые опытные ребята тоже играют на своем уровне. Поэтому и такой результат.

— Не считаете, что Восточная конференция обделена вниманием? «Магнитка» — лидер, а говорят все же больше о «Спартаке» и проваливших старт ЦСКА и СКА. Как поменять эту ситуацию?

— Считаю, нам идет в плюс, что про «Магнитку» не говорят много. Мы сталкивались с ситуациями, когда нам еще на предсезонных сборах и после летних трансферов отдавали кубок, и из этого ничего хорошего не получалось. Лучше пускай молчат про нас, а мы будем спокойно хорошо играть.

— Как вам «Спартак», с которым вы играли только что? Действительно может добиться серьезных результатов в этом сезоне?

— Да, «Спартак» действительно хорош в этом году. Они провели хорошую селекцию, отличный тренерский штаб. Там действительно боеспособная команда, но будет видно, как они проведут остаток чемпионата. Тогда и можно будет делать какие-то выводы.

— У вас пока только две заброшенные шайбы, но все в порядке с результативными передачами. При этом у вас третий показатель полезности по карьере — +13. Насколько важна для вас личная статистика?

— Личная статистика, конечно, важна. Но хорошо, что команда так играет. [Поэтому] и статистика в порядке. Одно к другому. С забитыми шайбами разве что пока не так хорошо, как хотелось бы, но главное — есть моменты, а голы придут.

— Болельщики выбрали вас в команду дивизиона Харламова на Матч всех звезд. Есть особенные эмоции по этому поводу? Ждете «звездного уикенда»?

— Матч всех звезд — это большой праздник. С большим удовольствием принимаю участие в нем. Думаю, это будет хороший уикенд, тем более в Санкт-Петербурге на новой арене (интервью состоялось до Матча всех звезд КХЛ. — «Газета.Ru»).

— 16 декабря вы вместе с Григорием Паниным во второй раз проведете «Уральскую классику» (хоккейный матч, который объединяет профессиональных хоккеистов, звезд и блогеров с детьми из деревень и районов Республики Башкортостан и Челябинской области). Чего ждать от этого мероприятия?

— Будет хорошее, масштабное событие. Думаю и надеюсь, что будет лучше, чем в прошлом году, потому что мы учтем допущенные тогда ошибки и постараемся сделать мероприятие еще более глобальным.

— Можно говорить, что оно становится ежегодным?

— Будем стараться это делать. Уже второй год подряд, а дальше есть и глобальные идеи. Хочется развивать проект, потому что он очень хорошо показывает и проявляет себя.

— Вы собирались создавать хоккейную медиалигу, а теперь президент футбольной — Николай Осипов — сообщил о таких же планах. Причем вроде бы в сотрудничестве с КХЛ. Как относитесь к этому проекту? Это конкуренты для вас, или же вы за этот проект?

— Пускай попробует. Это не футбол, из этого намного тяжелее сделать хотя бы что-то похожее на футбол. Мы столкнулись с массой проблем, и не совсем получилось то, что мы задумывали.

Посмотрим, что получится у других ребят, у которых есть опыт проведения подобного турнира в другом виде спорта. Могу только пожелать удачи.

— Вам не предлагали участвовать в нем? Если предложат, согласитесь?

— Нет, мне никто не предлагал участия. Не знаю даже, посмотрим, какие будут условия, если будут предлагать. Возможно, мы даже что-то совместное сделаем. Загадывать пока не будем.

— Каким видите будущее хоккея три на три? Это просто развлечение, или впереди нас ждут реальные чемпионаты мира, а может, и Олимпийские игры?

— Это сделано для болельщиков, потому что все любят смотреть только голы и опасные моменты. Это очень смотрибельно, нравится болельщикам. Да и игрокам нравится в это играть. Сплошные плюсы везде. Почему бы и нет? Я за развитие этого вида хоккея.

— Роман Ротенберг жаловался, что СКА много летает. Ваша команда практически не уступает петербуржцам по времени в воздухе, но при этом лидирует в лиге. Насколько тяжело жить и играть в таком графике?

— Одно дело летать… Но в начале сезона мы начинали каждый выезд с поездки на автобусе, потому что аэропорт не работал у нас. Было достаточно непросто, но мы достойно прошли этот этап и дальше будет намного проще. Одно дело, когда ты привык и уже не замечаешь этих мелочей, а нас жизнь окунула немножко назад, мы провели время будто в другой реальности. Но, повторюсь, мы хорошо справились с этим моментом.

— Чего ждете от перекрестного плей-офф со второго раунда? Как вообще относитесь к этой идее?

— Считаю, это хорошая идея. Будет интересно, будет что-то новое, мне эта идея нравится. Посмотрим, что из нее получится.