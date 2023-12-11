«Первые шаги увидит вся страна»: Костомаров встал на коньки после ампутации стоп Костомаров впервые после ампутации провел тренировку на коньках

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лед на коньках. В соцсетях он опубликовал видео своей тренировки. Спортсмен также рассказал, что станет героем «большого кино», которое выйдет на экраны весной.

Возвращение на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором впервые после ампутаций конечностей вышел на лед на коньках. В посте он также анонсировал премьеру фильма о себе.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна.

Вcе тщательно задокументировано cъемочной бригадой, которая каждый день cопровождает наc c Окcаной. Будет большое кино. Название пока cекрет, но вы можете предложить cвои варианты в комментариях. Вcе детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироватьcя», — написал спортсмен.

Костомаров продолжает активно восстанавливаться после болезни и ведет насыщенный образ жизни. Периодически фигурист показывает подписчикам фрагменты своих занятий в тренажерном зале и демонстрирует, как осваивает протезы.

«Костомаров — герой нашего времени»

На прошлой неделе Костомаров сыграл в теннис с 15-м номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Кареном Хачановым.

«Вот что значит спортсмен с большой буквы. Мужество, характер и сила воли. Не перестаю восхищаться», — написал теннисист в соцсетях после этого матча.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «Матч ТВ» их игру:

«Я считаю, что Костомаров — герой нашего времени.

Помимо его спортивных результатов, надо сказать, что он человек колоссальной силы воли и мужества. У него сумасшедшая тяга к жизни».

В интервью ТАСС он также выразил мнение, что теннис станет хорошим подспорьем для Костомарова при дальнейшем восстановлении.

«Роман — боец. Вообще, теннис может помогать психологически восстанавливаться после таких тяжелых ситуаций. Везде, где есть эмоции, это помогает. К тому же, по данным австралийских ученых, теннис является лучшим видом спорта для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Тарпищев.

Ожидается, что весной фигуристу предстоит еще одна операция: он должен примерно на месяц лечь в больницу, где будет проведено протезирование левой руки.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже его перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который искусственно насыщал кровь кислородом.

В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы, кисть правой руки и пальцы левой из-за отмирания тканей. 6 июля спортсмена выписали из больницы. В августе он впервые после болезни вышел на лед — правда, в кроссовках. Он появился перед публикой во время выступления своей жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.