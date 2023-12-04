«Весной лягу в больницу»: Костомарову предстоит новая операция Костомаров сообщил о подготовке к операции по протезированию руки

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что готовится к операции по протезированию кисти левой руки. Предполагается, что он ляжет в больницу весной и проведет там месяц.

Роман Костомаров готовится к новой операции. В интервью ТАСС он сообщил, что госпитализация ему предстоит весной.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез.

Так что, скорее всего, это произойдет весной», — сказал спортсмен.

Отмечается, что в операции нуждается кисть левой руки — после хирургического вмешательства оставшаяся фаланга большого пальца сможет вновь функционировать. Не уточняется, в какой именно больнице намерен оперироваться Костомаров, но сам он заявил, что это будет в России.

Фигурист не раз заявлял, что намерен вернуться к выступлениям на ледовых шоу. Он рассказал, что уже пробовал выходить на лед, и пока это дается ему непросто, но Роман продолжает тренировки.

«Я пробовал выходить на лед, я могу выступать в шоу как звезда, потому что так же катаюсь, как звезды кино или шоу-бизнеса.

Но все равно это кайф: пусть я не смогу кататься, как раньше, но если я появлюсь в шоу на коньках, то хочу, чтобы получалось. Медведем на льду выкатиться не хочется. Я тренируюсь», — заверил Костомаров.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал Sport24 о подготовке Романа Костомарова к протезированию рук. Он подчеркнул, что подробностей о состоянии кистей спортсмена немного, однако не приходится сомневаться в том, что ему самому предстоит провести большую работу перед операцией.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию. Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки.

Но риски всегда остаются — нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован.

Хотя данная операция вряд ли станет тяжелой», — считает Шестаков.

В недавнем интервью «Матч ТВ» Костомаров заметил, что и сейчас способен выполнять многие действия без протезов.

«Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник.

Многие вещи я делаю без протезов, собственное ощущение рук ближе»,

— признался фигурист.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже его перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который искусственно насыщал кровь кислородом.

В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы, кисть правой руки и пальцы левой из-за отмирания тканей. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Уже в августе он впервые после болезни вышел на лед — правда, в кроссовках. Он появился перед публикой во время выступления своей жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.