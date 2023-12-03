«Убийство футбола»: Карпин назвал дебилом ответственного за проведение матча в снегопад Тренер Карпин назвал матч между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад убийством футбола

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом» обернулся скандалом из-за решения ответственных лиц игры провести встречу, несмотря на сильный снегопад. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин после матча назвал это «убийством футбола». В комментариях «Газете.Ru» солидарность с Карпиным выразил ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, а экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин заметил, что непогоду стоило учесть заранее.

Игра 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ростов» оказалась под угрозой срыва: в воскресенье, 3 декабря, Москву накрыл снегопад. Вопрос о проведении матча оставался открытым вплоть до заявленного времени старта — 14:00 по столичному времени. В итоге в назначенный срок главный судья Рафаэль Шафеев вывел команды из подтрибунного помещения на заснеженное поле — как ни старались работники стадиона своими силами и при помощи спецтехники, полностью расчистить газон они не успели.

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 2:0, при этом прямо во время встречи работники стадиона периодически убирали снег на одной половине поля, пока мяч находился на другой. После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не сдерживал негодования, не изменяя своей манере высказываться прямо и резко.

«Для чего переходили на осень-весна? Чтобы на такую хрень смотреть. Судья со мной ничего не обсуждал, я у него спрашивал, кто принял решение играть.

Мне пофиг на удаления там и все — важнее, что сегодня происходило. А сегодня происходило убийство футбола.

Кому это надо? Иностранцам, думаете, нравится в такую погоду играть?» — заявил Карпин после игры.

Тренер подчеркнул, что не знает, кто именно принимал решение проводить матч в снегопад.

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение», — констатировал Карпин.

Его визави, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, после победы своих подопечных был в более позитивном настроении. Но и он не преминул высказаться об особенностях «снежного» футбола.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду нас поддерживали. Что касается самой погоды, то надо что-то анализировать. Мы же знаем, когда наступает зима. Играть в декабре с нашими погодными условиями — тяжело. У нас только один стадион с крышей — в Санкт-Петербурге.

Понятно, что при возврате на весна-осень мы все равно зацепим зиму, но матчей на хороших газонах будет больше»,

— полагает Федотов.

Он также считает, что декабрьский матч стоило переносить уже на следующий календарный год.

«Мороз в понедельник будет еще больше. Поэтому логично было перенести матч на весну. Мы не знаем, как и что там в регламенте. Согласен ли я, что сегодня не было футбола? В нашей футбольной практике начало и концовку чемпионата проводили на ледяных полях. Можно найти записи. Футбол на снегу — отдельный вид спорта. Но при этом сам футбол не был каким-то другим. Хотя мы играли на поле из снега. Где-то оно плотнее, где-то менее», — резюмировал Федотов.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» эмоционально высказался о проведении матча в непогоду. Он также затронул переход на систему весна-осень, раскритиковав Российский футбольный союз (РФС) за то, что в свое время российский футбол от нее отказался.

«Думать надо было раньше, переходить на систему весна-осень, когда нас выгнали из еврокубков. У нас с апреля по октябрь можно спокойно играть — семь месяцев. 210 дней, 30 игр — семь дней на игру остается, а по средам можно играть кубковые матчи. Все! Больше ничего не нужно придумывать! Но играть надо летом, а не зимой.

Фурсенко придумать играть осень-весна — ну, придумал, что с ним сделаешь. Но надо отменять это безобразие. Зачем издеваться над футболом?

И травмы игроки могут получить, и зрители не придут — они летом бы приходили и получали удовольствие. А здесь — придет от силы тысяча фанатов. Здесь большие претензии к РФС, так издеваться над футболом нельзя», — заявил Пономарев.

Прославленный футболист, как и Федотов, заметил, что игру стоило перенести на весну. При этом Пономарев похвалил игроков ЦСКА и «Ростова», которые даже в таких условиях показывали достойную игру.

«Нужно было переносить на следующий год. Мы сыграли первый круг и теперь играем два матча второго — что это за безобразие? Раз уж у нас окончание чемпионата в следующем году, надо было и этот матч переносить.

Ребята старались даже в таких погодных условиях, молодцы. И «Ростов» неплохо играл, и армейцы. Но это чревато серьезными последствиями, на футбольном поле все время возникают травмоопасные ситуации. Связки можно потянуть, голеностоп, все что угодно»,

— уверен Пономарев.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заметил в беседе с «Газетой.Ru», что проведение игры — дань уважения болельщикам, пришедшим на стадион. Он обратил при этом внимание, что непогоду можно было учесть заранее.

«Стоило ли перенести игру? Вообще, я бы не так рассматривал этот вопрос. Все же собрались зрители, надо их уважать. Если они пришли и сидят на трибуне, то, наверное, стоит проводить матч — исходя из людей, которые преданы командам и посетили матч. Пускай их даже мало, надо отдавать им должное.

С другой стороны, можно было посмотреть заранее и понять, что может быть снежная или морозная погода. Это можно было предвидеть. Или формировать календарь так, чтобы матчи проходили в южных городах, или еще что-то предпринимать», — заключил Балахнин.