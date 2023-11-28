Траньков назвал главную проблему российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков дал интервью, в котором рассказал, что российским фигуристам сложно прогрессировать без международных стартов. При этом они, по мнению бывшего спортсмена, сохраняют свой уровень, который был до отстранения сборной России в марте 2022 года.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что в режиме отстранения от международных стартов российские спортсмены существенно теряют в возможностях для своего профессионального развития. По его мнению, «мотивация всегда приходит с соревнованиями».

При этом Траньков считает, что в данный момент соревнований для отечественных фигуристов недостаточно, а конкуренцию могли бы создать турниры с иностранными спортсменами.

«Остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», — приводит слова Транькова «РБК Спорт».

Спортсмены сборной России, а также Белоруссии были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от международных стартов 1 марта 2022 года. Причиной стала специальная военная операция на территории Украины.

С тех пор, несмотря на рекомендации ООН, а также заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о невозможности дискриминации спортсменов по национальному признаку, отстранение не было снято ни в каком виде.

В июне текущего года ISU еще раз продлил запрет российским спортсменам на выступление на международных соревнованиях, не допустив их до нового сезона, при этом они по-прежнему не могут получить право на участие в турнирах даже в нейтральном статусе, как бывает в некоторых других видах спорта.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) уже второй сезон старается по максимуму в спортивном и финансовом планах заменить международные старты внутренним сезоном.

В кампании-2023/24 в данный момент прошли уже шесть этапов Гран-при России — в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Впереди спортсменов еще ждут «Спартакиада сильнейших» в Магнитогорске, а также финал Гран-при в Сочи, который юноши, девушки, мужчины и женщины разыграют в своих категориях в марте. Кроме того, в календаре запланированы Кубок и чемпионат России, а также ряд других турниров, в том числе с элементами шоу.

«Естественно, если нас никуда не пустят, мы будем развивать все внутри. Мы будем искать свои пути развития, но искать их гораздо сложнее в отсутствие международных соревнований. Но это не значит, что мы погибнем. Просто будет сложнее», — цитирует «Спорт-Экспресс» российского почетного президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.

При этом сам Траньков считает, что уровень российских спортсменов без международных стартов, несмотря ни на что, не упал, а где-то даже и вырос.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее, — уверен Траньков.

— Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире».

При этом, по мнению специалиста, критичным может стать отсутствие мотивации, тем более что пока непонятно, когда отечественные фигуристы смогут вернуться на международную арену.

Траньков является двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию, выиграв в Сочи-2014 в парном катании, а также в командных соревнованиях. Кроме того, на счету Транькова золото и два серебра чемпионатов мира, а также четыре титула чемпионов Европы. После окончания карьеры он работает тренером, в том числе и звездной российской пары Евгении Тарасова и Владимира Морозова, а также задействован в различных телешоу.