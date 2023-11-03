«Чуть не убили на льду»: Ротенберг раскритиковал судей после жесткой драки в матче СКА

После очередного проигранного матча против омского «Авангарда» в чемпионате КХЛ главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обвинил арбитров в том, что их бездействие чуть не привело к трагедии. По его мнению, судьи не смогли обезопасить нападающего Ивана Зинченко, которого «чуть не убили на льду».

Регулярный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) близится к экватору: большинство команд сыграли по 25 матчей, и теперь болельщики и эксперты могут сделать первые предположения о том, какой будет итоговая турнирная таблица и как распределятся пары плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина.

Главной сенсацией первой части сезона стало слабое выступление обеих армейских команд — СКА и ЦСКА. Армейцы с Невы на данную минуту вообще не проходят в плей-офф, располагаясь на девятом месте в таблице Западной конференции.

ЦСКА после неудачного старта смог немного выправить положение и сейчас занимает пятое место, однако оно лишает команду Сергея Федорова преимущества домашней площадки в первом раунде кубковой стадии турнира.

Как СКА проиграл 12-й матч в сезоне

Что касается СКА, то он пока продолжает свободное падение. Вечером 2 ноября петербуржцы на родном льду не справились с омским «Авангардом». После удачного начала игры и гола в исполнении Степана Старкова хозяева пропустили четыре шайбы подряд: у омичей хет-триком отметился 27-летний защитник Дамир Шарипзянов, а еще одну шайбу забросил 30-летний американский форвард Рид Буше.

При счете 1:4 тренер петербургского СКА Роман Ротенберг убрал из ворот Никиту Серебрякова, выпустив вместо него Павла Мойсевича. 19-летний белорус за отведенное время не пропустил ни одной шайбы, однако на исход игры это не повлияло. За 5 минут 15 секунд до конца третьего периода Андрей Чивилев сократил отставание в счете, после чего тренер СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока, что привело к голу Ивана Николишина в пустые ворота.

На табло загорелись цифры 5:2 в пользу Омска, а на льду возникла спорная ситуация. По ходу игры в неравных составах, предшествовавшей пятой шайбе «Авангарда», против нападающего СКА Захара Бардакова провели подсечку, на которую, по его мнению, арбитры никак не отреагировали.

Форвард направился к судьям и начал выяснять отношения, после чего получил в общей сложности 32 штрафных минуты — за оскорбление и неспортивное поведение.

За 20 секунд до сирены нападающий «Авангарда» Рид Буше заработал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, и это численное преимущество успел реализовать Арсений Грицюк, тем самым установив окончательный счет — 5:3 в пользу омской команды.

Шанс исправиться у хоккеистов СКА и ворваться в зону плей-офф будет 4 ноября. Петербуржцы отправятся на выезд в Балашиху, где сыграют против «Витязя». Эта игра начнется в 17:00.

«Зинченко чуть не прибили на льду!»

По окончании игры Ротенберг был особенно возмущен тем, как судьи отреагировали на драку нападающего СКА Ивана Зинченко с Марком Вербой в концовке второго периода встречи. 42-летний специалист считает, что зрителям повезло не увидеть настоящей трагедии.

«Хочу сейчас отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Драка закончилась, арбитры подъезжают, а игрок продолжает добивать лежачего в голову. У него теперь шрам на всю жизнь, а все могло быть гораздо хуже!

Если бы он попал ему в висок, то все. Если идет драка, судьи разнимают, а соперник продолжает бить по голове — это даже не бои без правил, даже на улице такого не происходит!

Уже всем нужно обращаться во все инстанции, чтобы этот беспредел остановить. Зинченко сидит в раздевалке весь в крови. Играть не сможет еще долгое время», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».