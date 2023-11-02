«Абсурдная ситуация»: сбежавший с Украины шахматист пожал россиянину руку на турнире

Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов, весной не вернувшийся на родину и сейчас проживающий в Испании, пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву до и после их партии в рамках 7-го тура Grand Swiss. Он сделал это вопреки рекомендации властей Украины не пожимать руки соперникам из РФ и Белоруссии. Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что организация готова, если потребуется, оказать помощь шахматисту с Украины.

Украинский гроссмейстер, чемпион страны-2014 Юрий Кузубов пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву до и после их матча на турнире Grand Swiss, сообщил украинский «24 Канал».

Это произошло вопреки позиции украинских властей, которые рекомендовали спортсменам своей страны не обмениваться рукопожатиями с соперниками из России. Кузубова раскритиковали украинские СМИ. Они заявляют, что эта ситуация сыграет на руку «российским пропагандистам».

«В седьмом туре Кузубову выпало сыграть против российского шахматиста Владислава Артемьева. Перед партией и после нее украинец любезно пожал руку сопернику. Отметим, что Кузубов одержал победу, но его общение с россиянином полностью обесценило триумф.

Эту ситуацию уже растиражировали российские СМИ, которые будут использовать поступок украинского гроссмейстера для своей пропаганды», — отмечает телеканал.

При этом российские пользователи соцсетей позитивно восприняли произошедшее, называя это «шахматами здорового человека». Однако многие допустили, что Кузубов столкнется с преследованием со стороны властей Украины.

Как Кузубов не вернулся на Украину

Кузубов уже привлекал внимание СМИ, когда в мае 2023 года попал в список лиц, которые не вернулись на родину после окончания спортивного мероприятия. Накануне Кубка мира — 2023 он действительно отказался от возвращения на Украину. Таким образом шахматист нарушил мобилизационные правила, существующие в стране.

Капитан сборной Украины Александр Сулыпа во время шахматной Олимпиады — 2023, состоявшейся в Индии, рассказал местным СМИ, что Кузубов переехал в испанский Бильбао.

29 июля Федерация шахмат Украины (ФШУ) обнародовала рекомендации для своих спортсменов, принимающих участие в международных турнирах. Организация призвала членов национальной сборной не пожимать руки соперникам из России и Белоруссии вне зависимости от того, под каким флагом они играют. Кроме того, спортсменов просили избегать действий, которые могут навредить имиджу Украины.

«Ситуация совершенно абсурдная»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в комментарии «Газете.Ru» высказался о рукопожатии Кузубова с Артемьевым:

«Как к этому может относиться нормальный человек? Конечно, положительно. Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, в первую очередь, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают. Кузубов, кстати, вообще родился в Смоленске, потом переехал в Краматорск. Как шахматист прогрессировал. Хороший шахматист, вчера выиграл партию в хорошем стиле.

Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут. Мы понимаем, что многие спортсмены на Украине находятся под огромным давлением. Всегда надо смотреть индивидуально. Кто-то может послать руководство, кому-то, к сожалению, приходится следовать каким-то дурацким принципам.

В любом случае, ситуация совершенно абсурдная. Что мешает пожать руки, просто признавая, что с другой стороны находится такой же спортсмен, как и ты? Я этого в принципе не понимаю, особенно как бывший спортсмен.

Да, наверное, обсуждения таких тем интересны журналистам, политикам. Но, объективно оценивая ситуацию, мы понимаем, что все это жутко политизировано. Надеюсь, потихоньку это будет сходить на нет, тем более, здравых людей значительно больше».

«Сам разберется, что ему надо»

Смагин добавил, что ФШР при необходимости будет готова поддержать Кузубова, но вряд ли спортсмену понадобится помощь, поскольку он сам в состоянии решить, что ему нужно.

«Окажет ли ФШР поддержку Кузубову, если потребуется? Почему же не оказать поддержку? Пожалуйста!

Но я хочу сказать, что все турниры, которые проводятся у нас в стране, открыты для украинских спортсменов, и многие из них с удовольствием принимают участие.

Если же вы имеете в виду помощь, связанную с гражданством, это уже немного другой уровень. В любом случае, Кузубов — отличный шахматист, он еще в том возрасте, когда может прогрессировать. Сейчас в турнире играет прекрасно, даже выше своего уровня. Не думаю, что ему нужна будет какая-то дополнительная помощь. Парень с головой, сам разберется, что ему надо, а что не надо», — заключил вице-президент федерации.

Кузубов одержал победу над Артемьевым, играя белыми. Двое лучших участников Grand Swiss получат право выступить на турнире претендентов.