«Теперь положат в больницу»: экс-игрок «Локомотива» чуть не убил себя из-за несчастной любви

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека забрался на стометровый мост Меньян в Ницце и организовал пятикилометровую пробку. Спасти футболиста удалось сотрудникам экстренных служб спустя два часа переговоров. Причиной произошедшего могли стать «неудачные романтические отношения». Бывший игрок и член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в дальнейшем футболисту будет непросто.

22-летний экс-полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека парализовал движение по мосту Меньян в Ницце, когда утром забрался на его конструкцию. Спасти игрока удалось полицейским и сотрудникам экстренных служб.

Трагедия едва не произошла, как передавал телеканал RMC Sport, из-за «неудачных романтических отношений».

Официально о причинах, по которым Бека-Бека грозился совершить самоубийство, ничего не сообщалось.

Как спасали футболиста

Из-за поступка футболиста полиция перекрыла движение по мосту А8, что привело к образованию пятикилометровой пробки. При этом высота самого моста равна 100 метрам, что серьезно усложнило операцию по спасению спортсмена.

По данным канала, вместе с полицейскими и сотрудниками экстренной спецслужбы Франции на мост прибыл психолог из футбольного клуба «Ницца», где в данный момент играет Бека-Бека.

Правоохранители и психолог вели переговоры с игроком, в то время как спецслужбы под руководством военных организовали операцию по спасению, в итоге увенчавшуюся успехом. В данный момент жизни молодого футболиста ничего не угрожает.

«Ницца» экстренно отменила все общение с прессой в преддверии матча седьмого тура Лиги 1 против «Бреста», который проведет на своем поле 1 октября.

Год в РПЛ

В 2021 году считающийся талантливым французский полузащитник перешел в московский «Локомотив» за €6 млн из «Кана», за который он отыграл один полноценный сезон, проведя в нем 25 матчей и отметившись одним забитым мячом в Лиге 1.

В России опорный полузащитник производил своей игрой неоднозначное впечатление и провел в кампании-2021/22 в Российской премьер-лиге 19 встреч. В это время он обратил на себя внимание тремя результативными передачами.

Бека-Бека начал в «Локо» и прошлый чемпионат РПЛ, но затем был за €12 млн продан в «Ниццу». Там он провел 14 встреч без результативных действий в Лиге 1 сезона-2022/23. В текущем сезоне футболист пока ни разу не играл и максимум, чего добился, — попал в заявку команды на игру.

«Теперь ему будет очень сложно»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал Дмитрий Булыкин, бывший нападающий столичных «Локомотива» и «Динамо», а также ряда известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, бельгийский «Андерлехт» из Брюсселя и амстердамский «Аякс» из Нидерландов:

«Немцы приводили в «Локомотив» всех подряд. А что у Бека-Бека с головой, не знаю. Много чего могло случиться.

Может, какая-то любовная история: с девушкой разошелся... Но тот факт, что уже в 22 года с ним случилось такое, заставляет задуматься. И в следующей команде, если он будет играть в футбол, ему будет очень тяжело. Может быть, в больницу его теперь положат».

Булыкин считает, что экс-футболисту «Локо» нужна индивидуальная психологическая помощь:

«Но это должен направить врач команды. В Европе всегда в командах есть психологи. Думаю, если бы врач что-то такое увидел заранее, он бы отправил Бека-Бека на прием к психотерапевту. Жалко молодого футболиста, который играл за «Локомотив». Теперь надо дальше смотреть, что с ним будет».