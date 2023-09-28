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Спорт

Талалаев обыгрывает блогеров: звезды YouTube уступают «Химкам» в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1/32 финала. 2Drots — «Химки». ОНЛАЙН

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В матче 1/32 финала Кубка России Пути регионов подмосковные «Химки» встречаются с медийной командой 2Drots. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'38

Сычев вытаскивает мяч из девятки после удара Магомедова! Красивый сейв Дмитрия!

'37

И у «Химок» замена: Ларин вместо Касимова вышел на поле.

'35

Алекс Стиль локтем попадает в зубы Мохаммаду, без желтой карточки в этом моменте обошлось.

'33

Замена у 2Drots: Прошляков вместо Шерешкова выходит на поле стадиона «Москвич».

'31

Берковский потерял мяч и откатил обратно Гудаеву, не получается позиционную атаку придумать «самураям».

'28

Неудачно Ослоновский играет вперед, плотно химчане играют против своих оппонентов.

'25

После нескольких повторов появились сомнения насчет того, тянул ли этот фол на предупреждение, вроде бы не шипами Гаучо зацепил оппонента, но в любом случае уже ничего сделать нельзя!

'24

Ой-ой-ой, Гаучо прямой ногой подкатывается под соперника шипами и получает вторую желтую карточку! Остаются дроты не просто в меньшинстве, но без своего главного форварда!

'22

А теперь Манаев рядом с Андреем Талалаевым подкатывается под кого-то из его подчиненных.

'19

Ослоновский подталкивает в спину Скворцова, тактику мелкого фола игроки медиаклуба избрали.

'17

Логинов ликвидирует опасность после подачи с правого края, мяч за боковую линию отправляется.

'15

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Панченко буквально из ниоткуда получает мяч и на гигантском спокойствии закатывает мяч в сетку! Растерялись футболисты 2Drots, не разобрались сейчас Сычев и Гудаев между собой, не сумев накрыть свободного игрока!

'12

Шерешков фолит против Мохаммада, стандарт в пользу «Химок».

'9

Вот и первая атака от дротов: хорошая подача от Ослоновкого на Алекса Стиля (в миру Александра Степанова) прошла с левого края, удар правда акцентированным не получился.

'8

Подачу Магомедова после углового выносит Гудаев.

'5

Терехов пробивает с левой ноги после розыгрыша углового в одно касание выше ворот.

'3

Стартовые минуты игры остаются за подмосковным коллективом.

'1

И сразу же Гаучо получает предупреждение за игру прямой ногой в плечо сопернику, химчане сразу красную карточку просят, вау!

16:33

Игра началась! Поехали!

16:30

Команды на поле! Совсем скоро начнем!

16:20

Состав «Химок»: Митрюшкин, Мохаммад, Скворцов, Терехов, Волков, Магомедов, Берковский, Нетфуллин, Касимов, Панченко, Садыгов.

16:15

Состав 2Drots: Сычев, Гудаев, Сальников, Семенов, Логинов, Скляр Эдамс, Манаев, Степанов, Ослоновский, Шерешков, Гаучо.

16:10

Добрый день! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 1/32 финала Кубка России Пути регионов между подмосковными «Химками» и медийной командой 2Drots.

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