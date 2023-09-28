Талалаев обыгрывает блогеров: звезды YouTube уступают «Химкам» в Кубке России. LIVE

Берковский потерял мяч и откатил обратно Гудаеву, не получается позиционную атаку придумать «самураям».
После нескольких повторов появились сомнения насчет того, тянул ли этот фол на предупреждение, вроде бы не шипами Гаучо зацепил оппонента, но в любом случае уже ничего сделать нельзя!
Ой-ой-ой, Гаучо прямой ногой подкатывается под соперника шипами и получает вторую желтую карточку! Остаются дроты не просто в меньшинстве, но без своего главного форварда!
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Панченко буквально из ниоткуда получает мяч и на гигантском спокойствии закатывает мяч в сетку! Растерялись футболисты 2Drots, не разобрались сейчас Сычев и Гудаев между собой, не сумев накрыть свободного игрока!
Вот и первая атака от дротов: хорошая подача от Ослоновкого на Алекса Стиля (в миру Александра Степанова) прошла с левого края, удар правда акцентированным не получился.
И сразу же Гаучо получает предупреждение за игру прямой ногой в плечо сопернику, химчане сразу красную карточку просят, вау!
Состав «Химок»: Митрюшкин, Мохаммад, Скворцов, Терехов, Волков, Магомедов, Берковский, Нетфуллин, Касимов, Панченко, Садыгов.
Состав 2Drots: Сычев, Гудаев, Сальников, Семенов, Логинов, Скляр Эдамс, Манаев, Степанов, Ослоновский, Шерешков, Гаучо.