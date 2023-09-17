Больше не вместе: распалась самая милая пара в фигурном катании

20-летний Марк Кондратюк и 19-летняя Александра Трусова — одни из сильнейших фигуристов России в современной истории. Их дружба, которая в 2022 году плавно перетекла в настоящую любовь, привлекала внимание огромного числа поклонников фигурного катания не только в стране, но и в мире. Но, как и у любая другая история любви, она рано или поздно заканчивается. «Газета.Ru» рассказывает о том, как подружились, влюбились, а затем расстались олимпийский чемпион и серебряная олимпийская медалистка Пекина-2022.

Слухи о том, что серебряная призерка Олимпийских игр Пекина Александра Трусова и Марк Кондратюк больше не вместе, сотрясали фигурнокатательный бомонд уже несколько недель. Спортсмены перестали появляться вместе на светских мероприятиях и выкладывать совместные посты в социальных сетях

16 сентября на контрольных прокатах сборной России информацию о расставании Трусовой и Кондратюка сообщила в интервью «Советскому спорту» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопрос о дальнейших карьерах перспективах «Русской ракеты».

«На чем прославилась Трусова? На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. Почему так считаю? Потому что она не тренируется. По-моему, она закончила.

Она вся в любви? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях.

Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», – сказала Тарасова.

close 100% Владимир Астапкович/РИА Новости

Как все начиналось

Трусова и Кондратюк сдружились перед поездкой в Китай в прошлом году для участия в Олимпийских играх, несмотря на строгие карантинные ограничения до и во время Игр. Марк защищал цвета национального флага на командных соревнованиях и в мужском одиночном катании, Александра сосредоточилась на участии в турнире среди одиночниц. Выступления Трусовой и Кондратюка можно признать успешными — ученица Этери Тутберидзе первой в истории сумела в произвольной программе чисто исполнить пять четверных прыжков и завоевала серебряную награду, а Кондратюк благодаря феноменальным прокатам позволил российской сборной занять первое место в командном турнире.

После ОИ-2022 ребята продолжили общение и стали чаще появляться друг у друга в социальных сетях. Марк приглашал Александру на прогулки, из-за чего в кругах поклонников фигурного катания спортсменов начали «шипперить» — представлять, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба.

Все карты раскрылись по время поездки в Дубай — после того, как фанаты несколько раз замечали влюбленных вместе, Саша и Марк опубликовали совместный пост, в котором подтвердили, что уже на протяжении некоторого времени встречаются.

close 100% avtrusova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сезон-2022/23

В межсезонье Трусова ярко отметила совершеннолетие — на праздник в честь своего 18-го дня рождения спортсменка пригласила множество знаменитых гостей, среди которых, разумеется, присутствовал и Кондратюк. Их близость не могла не породить слухи о том, что ради своего бойфренда спортсменка может покинуть группу Этери Тутберидзе. Учитывая прецедент 2020 года, когда Александра перешла под крыло двукратного олимпийского чемпиона Евгения Площенко, вероятность повторения подобной ситуации оценивалась как ненулевая, и в октябре 2022 года Трусова подала заявление на переход в школу ЦСКА к Светлане Соколовской, где тренируется Кондратюк.

Эксперты в СМИ сомневались, что подобный шаг позитивно повлияет на спортивную карьеру как Александры, так и Марка. Но хореограф и тренер Илья Авербух в интервью «Матч ТВ» заявлял, что ничего подобного не случится.

«Я думаю, что на выступления ребят это никак не повлияет. Я не знаю, в какой форме сейчас находится Саша Трусова. С Марком мы сделали новую произвольную программу, готовится он очень хорошо. Сейчас он набирает форму, и она стала лучше, чем была показана на этапе Гран‑при. Их взаимоотношения никак не повлияют [на выступления], это однозначно», — заявил Авербух.

close 100% Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк markninetyninth/Telegram

В ноябре прошлого года Трусова и Кондратюк исполнили в рамках ледового шоу Евгения Плющенко. Спортсмены поднялись в воздух надо льдом «ВТБ Арены» на цирковой лонже под песню российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова «Полетели».

Александра и Марк выглядели как единое целое. Вот как на их отношения реагировала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева:

«Саша с Марком открыто показывают, что они вместе — обнимаются, целуются, держатся за ручки. Я считаю, что конкретно в случае Саши и Марка это нормально, потому что они сами сделали выбор вести публичные отношения. В моем случае — я не сторонник этого, не очень люблю, когда рассматривают под лупой. Мне кажется, что у Саши с Марком все очень даже органично, и они сами от этого получают удовольствие», — передает слова Медведевой Sport24.

В декабре 2022 года из-за болезни Марк и Александра снялись с чемпионата России в Красноярске. Вынужденная приостановка карьеры «Русской ракеты» продлилась до конца сезона, спортсменка также пропустила мартовский финал национального Гран-при в Санкт-Петербурге.

Межсезонье-2023 и разрыв отношений

В мае Трусова и Кондратюк отправились в отпуск в Таиланд — казалось, что отношения между спортсменами остаются все на том же уровне, однако внезапно в паре наступил разлад.

close 100% Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк avtrusovaofficial/Telegram

3 сентября фигуристка поздравила Кондратюка с 20-летием, опубликовав трогательный клип в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но Марк оставил его без внимания, никак публично не отреагировав на поздравления Александры. Отсутствие новых совместных фото лишь подогревало интригу в вопросе их взаимоотношений. Пока ни Саша, ни Марк не объявляли официально о разрыве, однако надежды на то, что болельщики фигурного катания увидят новые кадры влюбленных, тают с каждым днем.