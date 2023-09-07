«Спортсмены не могут ждать у моря погоды»: 55 атлетов сменили гражданство ради Олимпиады

55 атлетов, выступающих в олимпийских видах спорта, сменили спортивное гражданство ради возможности выступить на Олимпиаде-2024. Об этом сообщил замминистра спорта РФ Алексей Морозов. Он пообещал, что ведомство будет делать все возможное, чтобы мотивировать спортсменов продолжать выступать за Россию. Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил «Газете.Ru», что осуждать тех, кто меняет гражданство, не стоит.

Значительное число российских спортсменов сменило гражданство ради возможности выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом на заседании коллегии министерства спорта сообщил замглавы ведомства Алексей Морозов.

«55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими — более ста.

Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры. Работаем над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу оповещались федерации. Мы хотим минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства, сейчас есть такая тенденция», — заявил Морозов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Атлетов из России, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от стартов.

В некоторых видах спорта россияне участвуют в качестве нейтральных атлетов. Однако в большинстве дисциплин российские спортсмены пока не могут выступать на международных стартах, и в этих условиях многие действительно пошли на смену гражданства. Среди тех, кто принял такое решение, есть и уже опытные и заслуженные атлеты – это, в том числе, чемпионка Европы по биатлону Дарья Виролайнен, чемпионка России по плану Софья Сподаренко, фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, победительница молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике прыгунья в высоту Елена Куличенко и многие другие.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев отметил, что нет нужды в новых законах, которые бы наказывали спортсменов за смену спортивного гражданства. Своим мнением он поделился со Sport24.

«За эти непроcтые для нашего cпорта времена были инциденты cмены cпортивного гражданcтва от роccийcких cпортcменов.

У каждого это оcтанетcя на cовеcти. Но не думаю, что нужно обcуждать законы, которые дополнительно бы наказывали таких cпортcменов.

В каждой cитуации нужно разбиратьcя индивидуально», — сказал Валуев.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в интервью «РБ Спорт», что процесс смены спортивного гражданства российскими атлетами является нормальным. По ее словам, обществу не нужно прибегать к травле таких спортсменов.

«Меняют гражданство не только фигуристы. Это сейчас в любом виде спорта есть.

Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к этому цепляться и их порицать.

Карьера всего одна», — подчеркнула Тарасова.

Самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион Сиднея — 2002 Евгений Кафельников в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что тенденция смены атлетами гражданства продолжится, поскольку в ближайшее время российский спорт вряд ли вернется на прежние позиции. Он заметил, что не готов осуждать спортсменов за такие решения.

«Я отдал всю жизнь специфическому виду спорта. Безусловно, теннис нельзя сравнивать с той же самой легкой атлетикой или художественной гимнастикой, где олимпийский старт для спортсмена — цель всей жизнь. В теннисе есть регулярный тур, теннисисты играют еженедельно. Есть четыре турнира Большого шлема, которые многие расценивают как приоритет. Я так не считаю, потому что для меня они стоят примерно на одном уровне Олимпиады.

Но факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс.

Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были.

Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения», — заключил Кафельников.