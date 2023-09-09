Реванш за провал на Уимблдоне: Медведев сражается с Алькарасом в полуфинале US Open. LIVE

Алькарас кое-как принял подачу, и Медведев в прыжке вколотил мяч в корт без шансов для соперника! Счет в первом сете стал 1:1.
Алькарас с трудом принял и мягко отбил «свечой», но затем Медведев ошибся — мог легко добивать, но промахнулся мимо корта. Ровно!
Медведев мощнейшими ударами загонял Алькараса по разным углам корта, но испанец каким-то чудом доставал мячи! Тем не менее после одной из атак он отразил в сетку, но каким же трудом Медведев добыл это очко! 30:15.
Алькарас принял, а затем очень красиво сыграл на выходе — с лета пробил параллельно сетке! Без шансов для Медведева. 0:15.
Карлос выполнил укороченный удар прямо по боковой линии, и Медведев отбил в сетку. Алькарас повел в первом сете со счетом 1:0.
Медведев выдал шикарный кросс прямо по боковой линии! Алькарас кое-как догнал и попал в сетку. 30:30!
Алькарас провел на кортах US Open до этого полуфинала 11 часов 6 минут, а Медведев чуть больше — 12 часов 26 минут.
Алькарас в этом сезоне потерпел всего шесть поражений при 58 победах. В его активе уже 12 титулов.
В этом сезоне Медведев не выиграл ни одного сета у Алькараса. Произойдет ли сегодня чудо? Скоро узнаем.
Даниил Медведев вышел на арену. Его поприветствовали довольно скромно.
Следом за ним появился действующий чемпион US Open Карлос Алькарас — ему аплодировали гораздо громче.
В этом сезоне Алькарас дважды уверенно побеждал Медведева: сначала 6:3, 6:2 в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а затем 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона. В обеих встречах испанец выглядел на голову сильнее россиянина. Посмотрим, сможет ли Даниил взять реванш.