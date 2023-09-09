Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Реванш за провал на Уимблдоне: Медведев сражается с Алькарасом в полуфинале US Open. LIVE

Теннис. US Open. Полуфинал. Алькарас (Испания) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале открытого чемпионата США пытается взять реванш у первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса за поражение на Уимблдоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:34

Алькарас кое-как принял подачу, и Медведев в прыжке вколотил мяч в корт без шансов для соперника! Счет в первом сете стал 1:1.

02:33

Шикарная подача Медведева — опять Алькарас отбивает в аут. Опять больше у россиянина.

02:33

Опять двойная ошибка у Медведева — третья за гейм! Ровно.

02:32

Алькарас принял в аут. Больше у Медведева!

02:32

Вот это да! Алькарас попал в самый уголок корта! Ровно.

02:31

После короткой перестрелки Алькарас отбил в сетку. Снова больше у Медведева!

02:31

Алькарас с трудом принял и мягко отбил «свечой», но затем Медведев ошибся — мог легко добивать, но промахнулся мимо корта. Ровно!

02:30

Алькарас принял в аут. Больше у Медведева!

02:30

Еще одна двойная от Медведева! Ровно.

02:30

Эйс от Медведева! 40:30.

02:29

Первая двойная ошибка от Медведева! 30:30.

02:28

Медведев мощнейшими ударами загонял Алькараса по разным углам корта, но испанец каким-то чудом доставал мячи! Тем не менее после одной из атак он отразил в сетку, но каким же трудом Медведев добыл это очко! 30:15.

02:28

Карлос выдал неудачный кросс справа — аут. 15:15.

02:27

Алькарас принял, а затем очень красиво сыграл на выходе — с лета пробил параллельно сетке! Без шансов для Медведева. 0:15.

02:26

Медведев на подаче.

02:25

Карлос выполнил укороченный удар прямо по боковой линии, и Медведев отбил в сетку. Алькарас повел в первом сете со счетом 1:0.

02:25

Медведев принял в сетку. 40:30.

02:24

Медведев выдал шикарный кросс прямо по боковой линии! Алькарас кое-как догнал и попал в сетку. 30:30!

02:24

А вот теперь Алькарас не попал по задней линии! 30:15.

02:23

Медведев принял, но после недолгого обмена ударами ошибся по длине. 30:0.

02:23

Медведев принял далеко на вылет. 15:0.

02:22

Алькарас — первый на подаче.

02:21

Разминка завершена.

02:20

Алькарас провел на кортах US Open до этого полуфинала 11 часов 6 минут, а Медведев чуть больше — 12 часов 26 минут.

02:20

Медведев в этом сезоне 54 раза победил и 11 раз проиграл.

02:18

Алькарас в этом сезоне потерпел всего шесть поражений при 58 победах. В его активе уже 12 титулов.

02:18

Победитель этого матча сыграет в финале US Open с Новаком Джоковичем.

02:17

Теннисисты начали разминку.

02:16

В этом сезоне Медведев не выиграл ни одного сета у Алькараса. Произойдет ли сегодня чудо? Скоро узнаем.

02:14

Даниил Медведев вышел на арену. Его поприветствовали довольно скромно.

Следом за ним появился действующий чемпион US Open Карлос Алькарас — ему аплодировали гораздо громче.

01:50

В этом сезоне Алькарас дважды уверенно побеждал Медведева: сначала 6:3, 6:2 в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а затем 6:3, 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона. В обеих встречах испанец выглядел на голову сильнее россиянина. Посмотрим, сможет ли Даниил взять реванш.

01:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня россиянин Даниил Медведев поборется за выход в финал Открытого чемпионата США с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Появились новые записи
показать
Картина дня
После ноты протеста МИД РФ из-за «недружественных шагов» Еревана в Армении освободили пророссийского блогера
Посла Армении Арутюняна вызвали в МИД РФ из-за недружественных действий Еревана
В Индии открывается саммит «Большой двадцатки»
В России рекордно подорожали апельсины
Тарасова ответила на вопрос о недосказанности карьеры Трусовой
Небензя заявил, что инцидент в Константиновке схож с провокацией в Буче
Ольховский рассказал, как нужно сыграть Медведеву в матче с Алькарасом
Стало известно, сколько человек отравились готовой едой из доставки в Петербурге
Новости и материалы
Тренер Попова заявила о серьезной проблеме сбежавшей фигуристки Горбачевой
В Херсонской области сообщили о явке на выборах в облдуму
В Белом доме не подтвердили поставку ATACMS Киеву
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Вашингтон склоняется к поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS
Стало известно, куда россияне планируют отправиться на ноябрьские праздники
Минздрав создал проект регистра наиболее распространенных заболеваний
«С попкорном в руках»: Джокович ответил, будет ли смотреть матч Медведева и Алькараса
Связанного британского военного обнаружили в водоеме на Украине
В Марокко произошло сильное землетрясение
Ушел из жизни актер сериала «Таинственный остров» Джон Кэйрни
Экс-жена боксера Бивола обвинила его в абьюзе
Больше трети российских школьников из регионов хотели бы учиться в Москве
Метро Москвы и МЦД в День города будут работать круглосуточно
Путин прокомментировал наращивание отношений РФ и КНДР
Джокович вышел в финал US Open
Милонов получил звание лейтенанта
Роналду пропустит матч сборной Португалии из-за грубой игры
Все новости
«Фиктивная организация»: в офисе Зеленского из-за России «обнулили» ООН и Святой престол
В ООН отрицают просьбу снять санкции с России для возобновления зерновой сделки
Зеленский заявил о «слишком длительной санкционной паузе»
Ереван продолжит обсуждать деэскалацию с Баку
«Заткнул ей рот и нос, уложил в яму»: отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы назвал ее убийцу
Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы считает, что ее убил велосипедист
«Ситуация для Киева тупиковая». Зачем госсекретарь США Блинкен приезжал на Украину
Полковник Ходаренок считает, что Блинкен в Киеве склонял Украину к переговорам
30 лет тюрьмы или смертная казнь. Что грозит «вербовщикам» кубинцев для российской армии
На Кубе арестованы 17 подозреваемых в вербовке людей для участия в спецоперации
Трусы поверх колготок и «голые» платья: лучшие выходы звезд на Венецианском кинофестивале
Атаки яйцами, воспоминания о матери и семейные скандалы. Как прошел первый год Карла III на троне
Каким был для Карла III первый год на троне
«Мы с дочкой очень похожи. И это даже пугает»: интервью с танцором и телеведущим Евгением Папунаишвили
Евгений Папунаишвили рассказал, что его дочь переживает из-за развода родителей
«Отработали «Корнетом». В России заявили об уничтожении второго танка Challenger 2
Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожской области
Новая экономика для моногородов. В Мурманской области потратят 10 млрд рублей на улучшение качества жизни
Деньги пойдут на благоустройство, создание новых рабочих мест и развитие туристической инфраструктуры
Миллион преимуществ: чем полезна программа «Миллион призов»
Москвичи получат возможность поучаствовать в программе «Миллион призов»
Меньше свадеб и родов, больше смертей и миграции. Украина на пороге демографической катастрофы
Академик Либанова: Украина может попасть в демографическую «спираль смерти»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях