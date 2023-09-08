«Не нужно говорить, нужно делать»: Костомаров снимется в сериале

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров станет героем документального сериала «Киборг», посвященного технологиям в протезировании. Спортсмен, перенесший ампутацию конечностей, также сообщил, что выступит спикером на бизнес-форуме в Москве. Его коллега фигурист Алексей Тихонов выразил уверенность, что в скором времени Костомаров сможет вернуться к выступлениям.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, станет героем сериала. Как сообщает РБК, он снимется в документальном проекте «Киборг».

Сериал посвящен новым технологиям в протезировании и тому, как живут люди с роботизированными конечностями. Костомаров и другие герои расскажут, как они физически и психологически адаптировались к своему новому телу. При этом фигуристу будет посвящена отдельная сюжетная линия.

Роман впервые расскажет о том, как проходила реабилитация, с какими трудностями он столкнулся и как он справляется с жизнью с протезами.

«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь — это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть.

Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране»,

— заявил продюсер Макар Кожухов.

В январе 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за сепсиса и гангрены в процессе лечения фигуристу ампутировали обе голени, кисть одной руки и пальцы — на другой.

Олимпийский чемпион был выписан из больницы с протезами ног. Позже он неоднократно выкладывал в соцсетях видео своих тренировок, на которых можно заметить, что на руках протезов еще нет.

7 сентября Роман опубликовал очередное фото из тренажерного зала, подписав его: «А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать».

Костомаров не ограничивает себя в видах деятельности. Не так давно он впервые за долгое время вышел на лед: он появился перед публикой на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи во время выступления своей жены Оксаны Домниной. Зрители приветствовали его громогласными овациями.

Кроме того, фигурист сообщил, что 24, 25 и 26 ноября примет участие в форуме для предпринимателей, собственников компаний, топ-менеджеров и экспертов.

«Рад сообщить, что я выступлю на форуме с темой «Мои три вершины», расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы», — написал Костомаров в Telegram.

Чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов верит, что не за горами и полноценное возвращение Костомарова к выступлениям на льду. В интервью «Спорт-Экспрессу» он выразил надежду, что протезы ему в этом помогут.

«Рад, что Ромка добился очередной победы в его жизни. Возможно, даже самая серьезная и большая из тех, что у него были.

Просто желаю ему здоровья и очень надеюсь, что новые технологии, в частности протезирование, помогут ему не только вернуться к тренировкам в зале на полу. Он показывает уже это при огромнейшей поддержке своей семьи, Оксаночки Домниной и всей команды Ильи Авербуха. Надеюсь, новые технологии позволят ему встать на коньки, потому что это будет невероятная победа и стимул жить для многих людей, идти вперед, несмотря ни на какие сложные в жизни ситуации, мягко говоря, и доказывать, что возможно все», — сказал Тихонов.