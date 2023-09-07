Велосипедистки-юниорки стали жертвой уснувшего водителя

7 сентября на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области КАМАЗ влетел в велосипедную колонну спортсменок-юниорок, задев легковую машину. От полученных травм после столкновения с большегрузом погибло минимум два человека. Тренировочная группа состояла преимущественно из спортсменок в возрасте 14-15 лет. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

Автомобильная авария произошла в 10:40 — водитель КАМАЗа наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». За рулем находился 31-летний мужчина, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника РЕН-ТВ водитель уснул за рулем.

По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП погибли не менее двух человек.

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян сообщил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП. Позже выяснилось, что тренировочная группа состояла преимущественно из юниорок в возрасте 14-15 лет.

Президент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) России Вячеслав Екимов в интервью «Матч ТВ» заявил, что основным виновником трагедии является тренер, не имевший права вывозить группу учеников на опасную дорогу.

«Это вина тренера, абcолютно, потому что, cо cлов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на cкороcтную траccу c детьми 14–15 лет. Выражаем cоболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли. Я призываю к здравому cмыcлу вcех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на cкороcтные магиcтрали от cлова «cовcем», — сказал Екимов.

По его словам, у руководителя группы спортсменок не было специального разрешения для проведения тренировочных занятий.

«Тренер без согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14–15 лет на скоростную трассу. Даже если группа была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо едут автомобили, чья скорость в четыре раза выше», — заключил Екимов.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы. Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может стать невыдача лицензии на будущий год», — сказал Екимов.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с наибольшей долей вероятности ответственность за ДТП единолично понесет водитель большегруза, сбивший велосипедисток на трассе.

«Виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц».

Вероятнее всего, вся ответственность будет на водителе, так как, по предварительным данным, именно он нарушил правила дорожного движения. Следствием будут проведены соответствующие экспертизы.

Возможно, вина ляжет на организаторов поездки, если они каким-либо образом были ответственны за состояние автомобиля, его потенциальным неисправностям и так далее. Но это крайне маловероятно, подобные случаи единичны, поэтому с наибольшей долей вероятности вся ответственность ляжет на водителя», — заявил Калинов.

По его словам, близкие пострадавших в аварии велосипедисток имеют право направить гражданский иск с просьбой взыскать ущерб с виновника происшествия.

«У родственников потерпевших есть полное право возместить моральный и материальный ущерб, связанный с гибелью близких. В рамках уголовного дела они могут подать гражданский иск следователю и одновременно с уголовным делом будет рассмотрен их иск в суд. Если водитель будет признан виновным в совершении ДТП и ему будет назначено наказание, допустим четыре года лишения свободы, и вместе с этим будут удовлетворены иски. Сумма исков зависит от родственников, от их оценки морального и материального вреда», — заключил адвокат.