«Исинбаева не поддержала спецоперацию России на Украине»

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по этике провела расследование в отношении Елены Исинбаевой и пришла к выводу, что олимпийская чемпионка не поддерживает специальную военную операцию России на Украине, а также не имеет отношения к силовым ведомствам и армии РФ. Это позволило Исинбаевой сохранить пост в МОК. Ранее сама спортсменка называла свое звание майора «номинальным» и заявляла, что является «человеком мира», на фоне информации СМИ об ее переезде из России в Испанию.

В июне 2023 года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала фигурантом расследования МОК. Под проверкой оказалась ее возможная военная деятельность, поскольку спортсменка представляла Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) до 2018 года, была удостоена звания майора, а также получала медаль из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу «За укрепление боевого содружества».

Кроме того, у Исинбаевой был официально заключен пятилетний контракт на службу в российской армии.

В 2015 году пресс-служба ЦСКА сообщала, что Исинбаева зачислена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике, а приказ об этом подписал Сергей Шойгу.

«Я безумно рада вернуться в ряды ЦСКА, чьи возможности безграничны», — говорила Исинбаева.

Также трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом на открытом воздухе получила должность в комиссии спортсменов МОК, на которой трудилась с 2016 года.

Однако с началом спецоперации России на Украине деятельность Исинбаевой в Международном олимпийском комитете оказалась под сомнением. Спортсменка была отстранена от работы до тех пор, пока не закончится проверка комиссии по этике. В итоге решение было принято в пользу чемпионки.

«Комиссия пришла к заключению, что с 24 февраля 2022 года до настоящего времени Елена Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала спецоперацию России на Украине»,

— приводит РИА Новости комментарий пресс-службы МОК.

Это позволило Исинбаевой сохранить свой пост, о чем она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на испанском языке, а также продублировала на своей странице «ВКонтакте» на русском.

«Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Но теперь я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 года возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие санкции я не попадаю», — написала Исинбаева.

close 100% isinbaevayelena/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В том же заявлении олимпийская чемпионка подчеркнула, что ее звание майора является «номинальным», так как она не состояла на службе в ВС РФ.

Комментариев по поводу своего пятилетнего контракта на службу в армии Исинбаева давать не стала.

«Я выступала за клуб ЦСКА и была удостоена высоких званий за свои спортивные достижения. Те звания, о которых сейчас говорят, носят номинальный характер, так как я никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — написала чемпионка.

Так Исинбаева ответила на критику испанских СМИ, которые написали о том, что она якобы окончательно переехала из России на Тенерифе, но продолжает оставаться доверенным лицом Владимира Путина, майором Вооруженных сил России и поддерживает спецоперацию.

Что касается информации о переезде в Испанию, то олимпийская чемпионка не стала опровергать эти утверждения, однако намекнула, что ее фото на местных улицах могли быть «10-летней давности».

Также она призвала не верить «фейковой» информации, но не уточнила, о чем именно идет речь, и назвала себя «человеком мира».

«Я живу там, где работаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека — даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с реальностью», — написала Исинбаева.

Несмотря на возобновление деятельности в комиссии спортсменов МОК, олимпийская чемпионка продолжает оставаться под санкциями Украины.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения для Исинбаевой и ряда других российских спортсменов на въезд в страну. Также санкции предусматривают блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.