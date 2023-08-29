«Дзюба был неправ, ему стоит извиниться перед прессой»: интервью тренера Ташуева

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «Газете.Ru» оценил свою работу в грозненской команде, назвал четырех фаворитов сезона-2023/24 в чемпионате России и призвал Артема Дзюбу извиниться перед прессой.

«С «Ахматом» все упало в корзину неудач»

— Недавно вы покинули пост главного тренера «Ахмата». Высказываясь об этом, вы говорили о множестве слагаемых успехов и неудач — каковы они были в этой конкретной ситуации?

— К сожалению, у нас все упало в корзину неудач. В конце прошлого сезона и перед сборами был высокий травматизм. В итоге сейчас руководство приняло решение встряхнуть команду. Я уважаю решение руководства, мы расстались в хороших отношениях. Атмосфера была доброжелательная, никаких конфликтов.

— Когда вы приходили в команду, какие вы видели перед собой задачи?

— Важно, что удалось изменить ментальную составляющую команды. Мне над этим пришлось много работать, ставить максимально большие цели. Даже менеджеры, которые давно в клубе работают, говорили, что мне это удалось.

Очень важно изменить психологию человека так, чтобы он ставил перед собой высокие цели. Это основные изменения в сильную сторону.

И мы по итогам сезона с большим отрывом заняли первое место по соотношению бюджета клуба и набранных очков («Ахмат» финишировал на пятом месте в Российской премьер-лиге. — «Газета.Ru»).

— Ментальность и стиль важны, а какие еще факторы стали определяющими в прошлом сезоне?

— Мы хорошо поработали на зимних сборах, команда была очень хорошо готова физически. Многие ребята уже поняли, какой футбол я хочу видеть. Даже когда выпали ведущие футболисты, вышли резервисты и где-то выглядели даже лучше. Они были злые и голодные, ряд матчей мы выиграли с крупным счетом. Так что работа на сборах была очень качественной. А вот летние сборы, к сожалению, не удались. Для меня летние сборы вообще фундаментальны, очень важен тренировочный процесс, подготовка.

«Никаких претензий к Безбородову, обидно за него»

— Одним из ярких матчей «Ахмата» в текущем сезоне был поединок с ЦСКА, который омрачился судейским скандалом. В чем вы видите причину таких ошибок?

— Наш матч с ЦСКА оказался таким, что были проблемы с VAR. Влад Безбородов — опытный арбитр, который прошел все, он никогда не позволяет себе ниже какой-то планки падать. Но VAR ему абсолютно не помог в этом матче.

Сегодня центр поля — это главный судья, а штрафные площади — это VAR. И сейчас на экране можно заметить случайное касание ноги в штрафной, которое не замечается в динамике, потому что это футбол. А на экране — о, оказывается, бутса коснулась гетры! Пенальти! Забавно: сегодня игра под баскетбольным щитом жестче, чем штрафная площадь в футболе. Там локтями толкают, хватают, баскетбол стал жестким.

А футбол — мягче, потому что все боятся VAR. И главные судьи тоже мучаются. Наша игра с ЦСКА — это яркий показатель. Пять пенальти, ситуация вышла из-под контроля.

Сейчас на VAR посадили инспектора, и видеоассистенты тоже давление испытывают. Главный судья, бедный, с ума сходит: центр поля — его прерогатива, а штрафная — нет. Главное, когда смотришь европейские матчи, там VAR вообще крайне редко используется. У нас же — каждые 10 минут. Надо дать больше свободы главному судье, а не VAR.

— То есть претензий именно к Безбородову у вас нет?

— Я отлично знаю Влада, много лет. Абсолютно никаких претензий нет, наоборот, обидно за него.

— Можно ли говорить, что ситуация в матче с ЦСКА исключительная? Создается впечатление, что в целом в нынешнем сезоне судейских скандалов стало меньше, чем в прошлом.

— Сам матч был триллером.

Третий гол, когда был пенальти в наши ворота, я сначала не понял — за что? А потом посмотрел — ну зачем наш защитник хватал Чалова за майку?

Тем более я учил, что первично надо мяч контролировать, а вторично — игрока. А он смотрит на мяч, хватает соперника за майку и тащит назад. Причем не в куче, где борьба идет, а один в один. На самом деле было нарушение правил, не придерешься. И матч был очень сложным для судейства. До этого и мы проиграли, и ЦСКА, и все понимали, что еще одно поражение будет проблемой.

А в целом игра была шикарная: мы вдесятером имели больше моментов в первом тайме.

26 действий в штрафной против 19 у ЦСКА — это мое ноу-хау считать действия в штрафной площади, уже лет 10 работает. Но как бы ты ни играл, важен результат.

— VAR в России работает уже не первый год, но до сих пор есть проблемы — из-за чего, по-вашему?

— Мне кажется, слишком часто меняется руководство судейского корпуса. Практически каждый год новый человек приходит, а нужна какая-то стабильность, чтобы человек проработал хотя бы лет пять. Чтобы хорошо знал каждого судью, его психологию, проводил методические семинары. Нужно, чтобы была выстроена система. А так — приходит новая метла, судьи пытаются подстроиться. Но дайте возможность кому-то одному поработать. Думаю, основная проблема в этом.

«Был шикарный контракт на Украине, но в 2014 году тему закрыли»

— Есть ли у вас предложения от других клубов?

— Сейчас чемпионат в разгаре — кто сейчас будет мне звонить. Пока нет смысла об этом думать, никакой информации нет.

— Есть ли клуб в РПЛ, в который вы бы не пошли принципиально по тем или иным причинам? Либо, напротив, тот, с которым хотелось бы поработать?

— Нет никакой принципиальности. Зачем кичиться? Надо работать. Я человек энергичный, сил, желания и знаний полно. Я читал лекции много лет, делился своим опытом. Я действительно опытен и голоден до работы, у меня есть много инноваций.

Премьер-лига — это наш элитный уровень, как можно отказываться от предложения?

Олег Кононов работает во второй лиге, но там задачи поставлены большие. Если понимаешь, что возможен прогресс, можно где угодно работать.

— Вы работали в разных чемпионатах, в российские клубы вы вернулись из Белоруссии. Если поступит предложение оттуда, рассмотрите?

— Белорусский чемпионат сегодня, к сожалению, резко упал. По сравнению с 2018 годом, когда мой «Шахтер» играл в Лиге Европы с «Торино», сейчас все намного хуже. А тогда мы выдали великолепный матч дома. На выезде у нас не было половины стартового состава. Еще раньше я работал в донецком «Металлурге» — это был просто топ! В украинском чемпионате играли звезды. Эрик Бикфалви, кстати, играл в «Луцке» — про него тогда толком не знал никто.

Был шикарный контракт, и мне очень там нравилось, но, к сожалению, события 2014 года закрыли эту тему, и я уехал в «Анжи».

А так опыт есть, и в «Шахтере» я хорошую работу проделал, в Лиге чемпионов мы играли. Но, сейчас, к сожалению, в Белоруссии делать нечего. Хотя был вариант с белорусской сборной, но я в этот момент работал в «Ахмате». Я бы возглавил сборную Белоруссии с удовольствием, потому что хорошо знаю чемпионат. А сейчас многие игроки из белорусской Высшей лиги играют в России. Чемпионат был приличный. У нас был хороший состав, у брестского «Динамо» были богатые спонсоры, БАТЭ очень был силен.

— Часто ли бывает в вашей практике, что в свою текущую команду вы приглашаете кого-то из своих бывших игроков?

— В «Ахмат» пришел Милош Шатара, игравший в «Шахтере», он хорошо выступал, и все довольны были. Но, к сожалению, в Воронеже на плохом поле произошел рецидив старой травмы — снова порвал кресты. Еще я взял молодого Заима Дивановича — он адаптируется. Я надеюсь, что у него получится там что-то серьезное.

— В Белоруссии, когда вы в первый раз тренировали солигорский «Шахтер», вы соперничали с Марцелом Личкой. Тогда он работал с брестским «Динамо», сейчас тренирует «Динамо» московское. Как вы оцениваете его работу?

— Мы боролись за чемпионство и близко общались. Мы и сейчас хорошо общаемся, у нас хорошие профессиональные отношения, всегда рады друг друга видеть. В прошлом году я его «Оренбургу» в гостях проиграл 1:2, а дома выиграл 3:1. Конечно, я желаю ему успехов. У Марцела правильное видение, атакующий стиль — поэтому мы с ним и сошлись.

«Дзюба должен извиниться перед прессой»

— Из текущих ситуаций в нашем футболе сложно обойти вниманием скандальную персону Артема Дзюбы, который недавно угодил в очередную неприятную историю, позволив себе угрозы в адрес журналиста. С чем вы связываете такое его поведение?

— Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос. Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно.

Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают.

И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи. Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

— Дзюба в межсезонье много светился в медиапространстве. Считаете ли, что он еще способен привести пользу российскому футболу и «Локомотиву» в частности?

— Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе. Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться.

YouTube-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать.

«Спартак» прогрессирует, но надо разобраться с обороной»

— В российском футболе в последние годы прочно установилась гегемония «Зенита». Но сейчас, потеряв ряд футболистов, в том числе Малкома, петербуржцы начали сезон очень неровно. Как вы оцениваете их шансы завоевать шестой титул подряд?

— В этом году действительно ушел ряд игроков, кто-то взрослеет — Сутормин, Ерохин. Они много не играют и не прогрессируют. Чемпионат будет очень интересным, ведь состав приличный и у «Спартака».

Очень хорошая селекция, я завидую господину Абаскалю, у которого есть сумасшедший выбор в атаке.

Стабильный состав у «Краснодара», игроки принимают идеи тренера. Футбол прагматичный, но он дает результат, это важно. Мне кажется, Ивич идет в правильном направлении, выжимает максимум из игроков и может что-то с ними выиграть. Я уважаю Сергея Галицкого, я поднимал эту команду в Премьер-лигу, стоял у истоков, поэтому всегда за нее переживаю и хочу, чтобы «Краснодар» добился успехов.

Так что в этом году «Спартак», «Зенит», «Краснодар», а также ЦСКА, где Володя Федотов четко представляет, как добиваться результатов, поборются за призовые места.

Будет интереснее, чем в прошлом году, когда в последних турах «Зенит» оторвался, а несколько команд, в том числе и «Ахмат», боролись за третье место.

— Впервые за много лет создается ощущение спокойной внутренней обстановки в «Спартаке». С командой работает тот же тренер, пришли новые футболисты, которые пока что оправдывают вложения. Как вы оцениваете игру команды в этом сезоне и ее перспективы?

— Если брать атакующую группу и стиль, мне нравится. Команда комбинирует, оказывает достаточно большое давление. Индивидуально футболисты сильные, хорошо разыгрывают полуфланг в тройках.

Единственное, пока не выстроен баланс в оборонительных действиях. Группа атаки остается в переходной зоне при возврате в оборону, и у соперников может появляться пространство для контригры.

К примеру, у Ивича в «Краснодаре» и оборона, и атака сбалансированы. Но «Спартак», учитывая достижения в селекции, работает качественно, команда прогрессирует. Надо разобраться с игрой в обороне.

— Матч «Спартака» с «Зенитом» — дерби того рода, что всегда стоят особняком, и, помимо турнирного значения, играет роль ажиотаж, эмоциональный фактор. В чем, на ваш взгляд, «Спартак» уступил «Зениту» в недавнем матче?

— Я и до матча говорил, что если у «Зенита» будет схема 3-5-2, то Семак будет работать на блокирование флангов и полуфлангов. У «Спартака» работали «треугольники», они хорошо вскрывали полуфланги, но сегодня это у красно-белых не получилось. У «Спартака» в атаке была достаточно спонтанная игра, креативной игры во флангах и полуфлангах не получилось, и «Спартак» себя чувствовал некомфортно.

Это была дуэль тренеров, и Семак сыграл более прагматично и использовал сильные качества своих футболистов, в частности, Вендела. Это привело к тому, что «Зенит» оказался сильнее. «Спартак» пытался атаковать, когда пространство появилось, один мяч забил. Но в целом считаю, что все по делу.

Это всего лишь матч. «Спартак» проиграл сражение, но не более того.

Думаю, впереди еще будут нормальные игры у команд, посмотрим, как в дальнейшем отработают тренерские штабы команды. А так — игра как игра. Понятно, что дерби. Но всегда самое важное — три очка и результат.

Как использовать изоляцию российского футбола

— Российский спорт и в частности футбол по-прежнему под запретом на международной арене. Видите ли вы плюсы в этой ситуации для российского футбола с точки зрения возможностей его развития?

— Да, я еще около года назад говорил, что надо эту ситуацию максимально использовать для развития детского футбола и для подготовки тренерских кадров в детском футболе. Кадры и методики для детского футбола — большая проблема.

Наверное, нужна государственная программа, чтобы вернули советскую школу, настоящую. Я учился вместе с Курбаном Бердыевым, и нам преподавали Юрий Верхошанский, Владимир Зациорский, Валерий Лобановский — это глыбы мирового спорта, великие люди. Раз в два года собирались 25 человек на всю страну, это была элита.

И сегодня надо вкладываться в спортивную науку и давать возможность прогрессировать спортивным ученым.

Сейчас ведь подрастает неплохая молодежь, сумасшедший резерв. Когда я занимался с восьми лет в грозненском «Тереке», нас тренировали бывшие футболисты, закончившие карьеру. А сейчас тренируют в основном студенты, которые не играли в футбол. Очень много вопросов в этом плане.

Я однажды гулял в Останкинском парке, а там построили стадиончик и рядом есть академия. Все красиво, все одеты-обуты, но там такие упражнения — за тренировку человек мяча касается раза два-три.

Как можно научить его чему-то, если он не видит мяча? Надо мяча касаться как можно чаще, а он им вообще не владеет.

И я думаю: елки-палки, как хочется выйти и показать, как надо делать… Так что сейчас нужно использовать ситуацию для развития базы детского футбола, чтобы все было серьезно, на научной основе.

Потенциал Медиалиги

— В этой ситуации выстрелила Медиалига, и непрофессиональные команды даже получают возможность участвовать в официальных соревнованиях — уже второй сезон они выступают на ранних стадиях Кубка России. Как вы относитесь к этому явлению?

— Некоторые матчи я смотрел. В Грозном мы жили в гостинице, в холодное время особо не погуляешь. И у меня была возможность в паузах смотреть игры. Мне понравились матчи, там даже есть футболисты, которых я сам тренировал. Там, извините, не любители: часть футболистов прошла Премьер-лигу.

Например, игрок, который был у меня в «Кубани», выходил на поле против «Спартака» и «Зенита». А теперь — любитель?

Это тонкий момент, скорее, можно назвать команды полупрофессиональными. Хотя в целом Медиалига — своеобразное шоу.

— Но практика показывает, что благодаря Медиалиге игроки имеют шансы реализоваться и на профессиональном уровне: к примеру, Михаил Прокопьев из «Амкала» уезжал в профессиональный клуб — болгарский «Ботев». Может ли такой формат действительно быть трамплином для любителей?

— Здесь вопросы надо задавать селекционерам или агентам. Я на своем тренерском веку отыскал кучу футболистов, которые вообще никому были не известны. Алик Борзенков играл в «Роторе», в молодежной сборной России. А я его нашел в Буденновске, где солдаты играли на первенство района. Позвал его тренироваться, а вскоре его забрали в ставропольское «Динамо», а затем — в «Ротор».

Это мой близкий друг, «сыночек», которого я воспитывал с 18 лет, он ко мне домой приходил, чай пил — бедный, голодный. Сейчас тренирует женскую команду «Чертаново». И таких примеров может быть много. Поэтому именно Медиалига дает возможность увидеть, что талантов хватает, надо просто тщательно искать — но и глаз на это должен быть набит. И тогда кто-то из ребят действительно может дальше выстрелить.

— А вам было бы интересно поработать в Медиалиге, если бы поступило предложение? Ведь там тренируют в том числе и профессионалы — например, Дмитрий Кузнецов работает в команде 2DROTS.

— Пока, если честно, я к этому не готов. Сейчас все мысли у меня о том, чтобы постараться вернуться на тот уровень, на котором я был. Но жизнь такая, что, может быть, придется и там трудиться. Работать надо, тем более у меня дети-подростки. Старшая дочь — студентка, сейчас уезжает в Лондон, в Вестминстерскую магистратуру. А младшая в школу ходит, седьмой класс.

«В России нет тренерских авторитетов»

— Вы говорите о необходимости возрождать тренерскую школу, но при этом в Россию по-прежнему едут иностранные специалисты. В «Спартаке» работает Гильермо Абаскаль, а еще один испанец Пеп Клотет в прошлом сезоне возглавил «Торпедо». С чем вы связываете такую тенденцию? Отсутствие школы?

— Нет, это во всем мире так. Приезжают иностранцы, и футболисты, и тренеры — это правильно. Что-то новое привносится.

Плохо, что российские тренеры не едут за границу, нас не зовут ни в Испанию, ни еще куда-то.

У меня были варианты в Венгрии, звали в Катар в серьезный клуб. Звали когда-то Олега Романцева в Испанию, но он отказался — хотя тогда еще как раз славилась советская школа. Сейчас у нас нет тренерских авторитетов.

Хорошо, что Стас Черчесов худо-бедно попал в «Легию», лучший клуб Польши, потом работал в Венгрии. Успешно выступал. Но тот же «Ференцварош» — такой клуб, где нельзя не стать чемпионом.

— Сейчас Черчесов без команды. На ваш взгляд, насколько велика вероятность его возвращения в Россию? Может он что-то сейчас дать российскому футболу?

— Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме. Например, Леонид Слуцкий пошел в «Рубин», все получилось не совсем гладко, команда вылетела, и реноме сразу упало. В этом плане Саламыч, мне кажется, более прагматичный и просто так никуда не пойдет.