«Катастрофа и беспредел»: арбитр Безбородов нарушил протокол VAR в матче «Ахмат» — ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов установил рекорд Российской премьер-лиги, назначив пять пенальти в матче третьего тура чемпионата между «Ахматом» и ЦСКА. При этом он нарушил протокол VAR и удалил трех футболистов. ЦСКА, несмотря на победу, возмущен работой судей, в Российском футбольном союзе пообещали тщательно проанализировать инцидент. Подробности — у «Газеты.Ru».

Во время матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять одиннадцатиметровых, удалил с поля трех футболистов и – самое главное – нарушил протокол VAR, вызвав большой скандал.

Все началось на 12-й минуте, когда после назначенного у ворот «Ахмата» углового Безбородова позвали посмотреть эпизод на предмет пенальти. И хотя попадание мяча в руку Марату Быстрову после удара Душана Гаича выглядело неочевидным даже на повторах, арбитр из Санкт-Петербурга указал на точку и удалил грозненца.

После этого были очевидные пенальти сначала в ворота гостей, затем снова в пользу ЦСКА. Главный «скандальный» эпизод случился на пятой добавленной к первому тайму минуте.

Как был нарушен протокол VAR

Воспитанник ЦСКА Иван Олейников, выступающий за «Ахмат», опередил в штрафной армейцев Душана Гайича и упал на газон, так как сербский защитник потянул его за футболку. На точку Безбородов указал без колебаний.

Сам же Олейников и исполнил удар, а Игорь Акинфеев совершил сейв. Сразу после этого раздался свисток, и Безбородов, послушав наушник, отправился к монитору. Оказалось, что Сергей Иванов пригласил главного судью для просмотра контакта Гаича с Олейниковым на предмет прямой красной карточки защитнику.

И действительно, было вынесено решение об удалении, а пенальти был перебит. Его реализовал Мохамед Конате, вслед за Федором Чаловым оформив дубль.

Однако по правилам после удара Олейникова эпизод с фолом Гаича уже был заигран и пересматривать его было нельзя.

Таким образом, бригада арбитров нарушила протокол VAR.

Кто виноват в нарушении правил?

Инцидент не остался незамеченным и вызвал бурную реакцию.

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR.

Катастрофа... Беспредел», — написал в своем Telegram-канале директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

О ситуации высказались и известные арбитры, подтвердившие нарушение протокола.

«Некоторые подробности по четвертому пенальти. Связь арбитра и VAR плоха. Работают глушилки из-за прилетов.

Это не первый раз, когда в Грозном нарушается связь. Но это все равно не оправдывает действия арбитра.

Если ты дал свисток на пенальти, все – назад дороги нет, нельзя отматывать, — написал в Telegram-канале «Алё, рэф!» экс-арбитр Анатолий Синяев.

— Либо дожидайся, когда связь наладится, и потом давай свисток. Либо скажи, что связи нет, и что назначение пенальти и карточку ты полностью берешь на себя».

Согласился с ним и бывший судья Российской премьер-лиги Игорь Федотов:

«Был правильно назначен 11-метровый удар, Безбородов показал желтую карточку игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на ВАР и Кобзев, ассистент VAR, не должны были давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должны были разрешать бить пенальти.

Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную карточку. Судьи не имели права так делать.

Виноваты в этой ситуации все: VAR Иванов, ассистент VAR Кобзев и Безбородов».

Оперативно отреагировали на случившееся и в Российском футбольном союзе (РФС).

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК (экспертно-судейской комиссией. — «Газета.Ru»)», — говорится в релизе службы по коммуникациям организации.

Рекордный матч

Что касается второго тайма, то ЦСКА все-таки вырвал победу, причем Федор Чалов оформил хет-трик, реализовав еще один, свой третий за матч пенальти.

Таким образом, Безбородов установил рекорд Премьер-лиги по назначенным в одной встрече одиннадцатиметровым.

Ранее четыре удара с «точки» пробивались в 2021 году в игре «Тамбов» — ЦСКА. А еще до создания РПЛ в 1999 году Валентин Иванов также назначил пять пенальти в игре «Ротор» — «Черноморец» в рамках высшего дивизиона чемпионата страны.

Интересно, что в добавленное ко второму тайму время Безбородов выписал еще и третье удаление, наказав второй желтой карточкой капитана «Ахмата» Семенова.

Теперь вердикт насчет его работы должна вынести экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза. Ожидается, что оценка судьи будет низкой.