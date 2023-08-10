«Федор — пахарь, он победит»: Емельяненко хочет выйти на ринг против Тайсона

Знаменитый российский боец смешанного стиля, легендарный «Последний Император» Федор Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться в поединке с американцем Майком Тайсоном, причем бой должен пройти по правилам бокса. Событие, по его мнению, могла бы принять Саудовская Аравия. Известный отечественный пауэрлифтер Михаил Кокляев в комментарии для «Газеты.Ru» назвал Емельяненко фаворитом этого потенциального боя.

«Интересно подраться с Тайсоном»

Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил во время YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести поединок с не менее легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

«Мы смотрели по телевизору бой Роя Джонса-младшего против Майка Тайсона, потому что можно найти много его видео на YouTube и повсюду, он все еще в хорошей форме. Тайсон все еще тренируется, у него все та же сила, — подчеркнул Последний Император.

— Провести бой на турнире в Саудовской Аравии 28 октября в карде с Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну? Мне было бы интересно, я бы подготовился. Мне было бы достаточно времени для подготовки».

Также россиянин высказался о возможном поединке по правилам бокса со знаменитым блогером Джейком Полом, усомнившись в возможности его организовать.

«Он сильно растет как боец. Если вы посмотрите на него в начале его боксерской карьеры, он выступал не так хорошо, но прямо сейчас определенно растет и становится все лучше и лучше. Он несколько раз отправлял соперников в нокдауны, нокауты – не с боксерами, а со звездами ММА.

Единственное – то, как он выбирает противников: они немного меньше ростом, более комфортные для него, для его стиля бокса. Все они немного меньше его. Я не думал об этом [поединке с Джейком Полом], но сомневаюсь, что он согласится», — подчеркнул Федор.

Две легенды

46-летний Емельяненко-старший начинал спортивную карьеру в самбо и боевом самбо, выиграв чемпионаты мира в обоих видах спорта. Однако на весь мир он прославился в смешанных единоборствах, где становился чемпионом в промоушенах RINGS, Pride и Strikeforce.

Свои главные победы он одерживал, выступая в Японии, где до сих пор остается очень популярным. При этом многие бойцы со всего мира называли и продолжают называть его примером для себя и даже лучшим представителем ММА всех времен.

На закате карьеры Последний Император, как его прозвали японские фанаты, выступал в промоушене Bellator, где дошел до финала Гран-при, уступив американцу Райану Бейдеру нокаутом в 2019 году.

После этого Емельяненко вернулся в октагон и провел еще два боя, прежде чем снова не уступил Бейдеру нокаутом в феврале 2023 года в своем последнем на данный момент поединке в октагоне.

57-летний Майк Тайсон дебютировал на профессиональном ринге в 1985 году и быстро прославился за свои феноменальные скорость и силу. Оставаясь непобедимым, в своем 28-м бою он выиграл первый титул чемпиона мира по версии WBC, причем 26 побед были одержаны нокаутами.

Всего через год он уже был абсолютным чемпионом мира, а свое первое поражение потерпел только в 1990 году в своем 38-м поединке.

В 1991 году американский боксер оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании, но после выхода из заключения вернулся на ринг в 1995 году и продолжил побеждать, пока не уступил дважды подряд, защищая титул чемпиона мира по версии WBA, другому звездному тяжеловесу из США Эвандеру Холифилду.

Их второй поединок 28 июня 1997 года прогремел в новостях на весь мир, так как Тайсон был дисквалифицирован, поскольку в 12-м раунде откусил сопернику часть мочки уха.

Свою профессиональную карьеру Железный Майк продолжал до 2005 года и закончил ее с результатом в 50 побед при шести поражениях и двух поединках, признанных несостоявшимися.

«Это будет битва наций»

Для «Газеты.Ru» возможную встречу Емельяненко-старшего с Тайсоном на ринге прокомментировал знаменитый пауэрлифтер, участник поединков в поп-ММА и шоумен Михаил Кокляев.

«Великолепно отношусь к этой идее. Прекрасно. Просто прекрасно. Федор – молодец, Майк Тайсон – красавец. Здесь битва поколений, битва наций, что еще может быть лучше? Плюс разные виды спорта. Я с удовольствием посмотрю это мероприятие, — рассказал Кокляев.

— Я не боксер, но, честно скажу, в любом случае отдаю пальму первенства Федору. Не потому что он мой соотечественник, а потому что он – пахарь. Глядя на Майка Тайсона, почему-то постоянно попадаются истории пятьдесят на пятьдесят. В половине случаев такие его мудрые и философские мысли, а в половине случаев он что-то употребляет. Поэтому, думаю, это может сослужить ему нехорошую службу. А вот Федор — пахарь. За счет своего упорства и характера у него есть хорошие шансы выиграть у Майка Тайсона».

Также Кокляев считает, что поединок может иметь коммерческий успех и принесет хорошие деньги обоим спортсменам:

«Не знаю ценники, но Майк Тайсон – недешевый спортсмен. Но и Федор в плане заработка точно будет в хорошей, выигрышной ситуации. Удачи Федору не желаю, потому что Петр Николаевич Мамонов в свое время говорил: не желайте мне удачи, я не в карты играю. А вот удачи в подготовке я ему желаю. Он все-таки спортсмен возрастной, мне самому сейчас 44 года. Сейчас приходится бороться с обстоятельствами, с земным притяжением и, собственно, с возрастом. Так что Федору я желаю всего наилучшего».

«Если попадет – Тайсон упадет»

Прокомментировали возможную встречу двух легенд и другие люди из мира бокса и ММА.

«Мой бой с Федором был бы интереснее. Мы оба русские», – приводит «Матч ТВ» слова Роя Джонса-джуниора. Американский боксер имеет также российский паспорт и несколько лет назад выходил на ринг для шоу-поединка против Тайсона.

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определенные международные правила по проведению таких боев. Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» — приводят РИА Новости слова бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

А вот боец смешанного стиля Валентин Молдавский считает, что у Федора Емельяненко есть все шансы на победу:

«Если попадет – Тайсон упадет, и все. Вот такие шансы. У Федора есть плюха, и у Тайсона есть плюха, поэтому кто хорошо приложится, тот и выиграет».