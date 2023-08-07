«Может потребоваться операция». Что известно о бое Маска с Цукербергом

Марк Цукерберг предложил провести бой по ММА с Илоном Маском 26 августа, на что его визави рассказал о травме плеча и необходимости пройти МРТ и, возможно, даже лечь на операцию. Тем не менее, подготовка к битве двух бизнесменов-конкурентов продолжается полным ходом с обеих сторон. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о подготовке боя.

Одним из самых громких событий последнего времени в мире смешанных единоборств, а скорее поп-ММА, должен стать поединок двух гигантов бизнеса — миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга.

Маск, владеющий социальной сетью Twitter, вызвал конкурента на бой, когда Цукерберг объявил о создании собственного аналогичного приложения – Threads. В итоге Цукерберг и принадлежащая ему группа компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена) свой план реализовали.

Марк ответил согласием и на брошенный вызов. Вскоре после этого мать Маска заявила, что отменяет бой, так как для ее сына он обернется исключительно репутационными потерями, однако соперники по-прежнему настроены серьезно.

Дошло до того, что Цукерберг назвал ориентировочную дату события: «Я готов биться уже сегодня. Я предложил провести бой 26 августа, когда Илон бросил мне вызов, но ответа не было».

Правда, в ответ Маск сообщил о проблемах со здоровьем, которые могут отложить встречу на какой-то срок.

«Завтра сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. На этой неделе узнаем», — отметил он.

При этом все последнее время создатель Tesla активно готовился к противостоянию с Цукербергом, которого значительно превосходит в габаритах.

В частности, Маск потренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом, получив целую россыпь комплиментов от последнего за силу и мощь. Фридман высказал мнение, что бизнесменам лучше было бы заниматься тренировками, а не выходить в октагон для участия в поединках.

Также владелец Twitter поработал и с бывшим чемпионом главного мирового промоушена смешанных единоборств UFC Жоржем Сен-Пьером, причем канадец сам вызвался помочь миллиардеру в подготовке и тоже расхваливал его по итогам.

«Мы тренировались, и, могу сказать, это было очень весело. Илон очень силен. Физически он очень силен. Намного сильнее среднестатистического мужчины. Очень жесткий. Я не знал, но у него есть опыт занятий дзюдо. Так что да, было здорово. Он тот, кем я восхищался в течение многих лет, ведь он многого добился, а сейчас продолжает отстаивать свои идеи. Встреча с ним была для меня воплощением мечты», — рассказал Сен-Пьер.

А вот непобедимый российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на предложение Маска потренироваться с ним в преддверии боя ответил отказом, поскольку ушел из спорта раз и навсегда.

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — сказали ТАСС в команде Нурмагомедова.

Цукерберг, в свою очередь, работал с видными бойцами смешанного стиля Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски. Однако те спарринги прошли куда тише, потому что звезды ММА после них не сделали никаких публичных комментариев.

Бой между Маском и Цукербергом должен пройти в Лас-Вегасе и под эгидой UFC. Руководитель промоушена Дана Уайт сразу же заявил, что его организация возьмет на себя создание и сопровождение ивента.

При этом Маск сообщил недавно, что бой будет показан его платформой Twitter в прямом эфире, а вырученные средства пойдут на благотворительность: «Бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире моей социальной сети. Все вырученные деньги уйдут на благотворительность в помощь ветеранам. Я поднимаю тяжести в течение дня в рамках подготовки к бою. Нет времени, чтобы заниматься этим отдельно, поэтому беру все с собой на работу. Если бой окажется коротким, я, возможно, выиграю. Если длинным, то он может победить за счет выносливости».

Ожидается, что событие действительно будет максимально рейтинговым и принесет миллионы долларов выручки, независимо от исхода противостояния.