«На мировой арене не хватает российских спортсменов»: интервью призерки Игр Надежды Петровой

Международному олимпийскому комитету (МОК) должно хватить здравого смысла допустить россиян до участия в Олимпиаде-2024, считает бронзовый призер Игр-2012 теннисистка Надежда Петрова. В интервью «Газете.Ru» спортсменка заявила, что на международной арене не хватает россиян, поделилась впечатлениями от выступлений российских теннисистов на Уимблдоне, высказалась об успехах 16-летней Мирры Андреевой и рассказала, как выращивает новых Шараповых в своей теннисной школе.

«Физически сильнее Алькараса нет никого в туре»

— Какие впечатления оставил у вас последний на данный момент турнир «Большого шлема» — Уимблдон?

— Яркие и позитивные. Турнир получился интересным, прежде всего, благодаря нашим теннисистам. Сенсация — Роман Сафиуллин, который дошел до четвертьфинала. Андрей Рублев сказал, что это был один из его лучших Уимблдонов. Даниил Медведев дошел до полуфинала — жаль, что он не смог там показать свою лучшую игру. Но в целом мужская сетка получилась очень насыщенная.

У девушек хотелось бы увидеть больше россиянок во второй неделе турнира. Открытие турнира — Мирра Андреева.

Екатерина Александрова очень стабильно отыграла травяную серию. Жалко, что у Анастасии Потаповой не сложилось. Это покрытие ей подходит, она достаточно опытная — но не заладилось. В целом было много россиянок в основной сетке, это приятно. Девчонки молодцы. Половина сезона позади, дальше будет американская серия, и мы будем прикованы к телевизорам.

— У мужчин победителем стал Карлос Алькарас. В чем его феномен?

— Во-первых, молодость. Во-вторых, он фанат своего дела, — видно, что пытается подражать Рафаэлю Надалю. Надаль берет игроков в свою команду, играет с ними спарринги, и наверняка он чем-то помогает Алькарасу: заметно, что парень берет с Рафы пример. Надаль любой матч играет как финальный, выкладывается на 110%.

В-третьих, у Алькараса сумасшедшая физика, «футбольные» ноги. Он очень быстрый, резкий — хотя непонятно, почему на «Ролан Гаррос» он снялся из-за судорог в матче против Новака Джоковича.

Я считаю, что на данный момент физически сильнее Алькараса нет никого в туре. Он играл такие невероятные матчи на этом Уимблдоне! Это полностью сформированный игрок: физика, хорошие передвижения, очень резкие удары. Он умеет пользоваться всем кортом, что редко встречается в испанском теннисе. И для своего возраста он очень самоуверенный.

— За счет чего, на ваш взгляд, Алькарас сумел переиграть в финале опытнейшего Джоковича?

— Было очень странно это все наблюдать. Были небольшие качели. В первом сете Джокович показал, что он там как дома. Алькарас очень волновался, наверное, сказалось присутствие испанского короля. Уимблдон для всех теннисистов — самый престижный «Большой шлем», где собирается элита, вокруг него больше всего разговоров.

Непонятно, что произошло во втором сете на тай-брейке, где Джоковича как будто подменили, и он сделал три подряд невероятные ошибки с его лучшего удара слева, где у него вообще никогда ошибок не бывает.

Потом он ходил, разводил руками и проиграл сет 1:6. А в концовке оба теннисиста боролись до конца, и выиграл более физически сильный и свежий. Думаю, что молодость и желание выиграть свой первый Уимблдон взяли верх, хотя Джокович боролся «на зубах». До пятого сета они были равны.

close 100% Andrew Couldridge/Reuters

«Полуфинал Уимблдона — отличный результат для Медведева»

— До этого Алькарас выбил из борьбы Даниила Медведева, практически не встретив сопротивления. Что у россиянина не получилось?

— Алькарас играл в неудобный для Медведева теннис. Даня же любит оборонительную игру — действовать дальше от задней линии, придержать соперника, найти окошко, обвести. А Карлос своим ритмом изменил ход игры. Даня пытался играть быстрее, ближе к линии, и тут у него пошли ошибки. Алькарас просто грамотно не дал ему играть в свой теннис. Это со стороны кажется, что три сета — это долго, а когда ты на корте, они молниеносно пролетают.

— Сильные стороны Алькараса Медведев знал, но не смог подстроиться. Почему?

— Присутствуют эмоции — негодование, злость, игровое волнение. Иной раз бывает, что сердце выпрыгивает из груди и не дает тебе собраться. Даня вообще хладнокровный парень, его мало что может выбить из колеи. Но Карлосу дали установку, и он ее придерживался от первого и до последнего мяча. Он верил, что это работает, и исполнял. И оно действительно работало. Всем известно, что играть у сетки — это не конек Медведева. Над этим ему надо поработать, чтобы сетку перекрывать. Он парень высокий, рычаги длинные, надо использовать эту игру. А здесь эта игра у него проседала, чем Алькарас и воспользовался.

— Как в целом оцените выступление Медведева на Уимблдоне?

— Великолепно. Для него полуфинал — это отличный результат. Он заработал очки, а дальше идет его любимая серия турниров. Думаю, что он грамотно подвел себя к американской серии и находится в отличном расположении духа. Сейчас он возьмет небольшую паузу, переключится и подойдет ко второй половине сезона в хорошей и физической, и психологической форме.

— Достаточно высоко сумели пройти Рублев и Сафиуллин. Какие впечатления оставила их игра?

— Рублев, мне кажется, сыграл по максимуму. Если бы сетка сложилась так, что он не попал на Джоковича, мог бы побороться за полуфинал. Сафиуллин всех удивил. Жалко, что у Аслана Карацева не сложилась сетка. И хотелось бы, чтобы Карен Хачанов выступил, но у него травма.

— Из-за травмы Хачанов пропустил второй подряд Уимблдон. Неизвестно, когда именно он вернется на турниры. Насколько тяжело, по-вашему, ему будет возвращаться, учитывая, что он заработал стрессовый перелом и организм нуждается в разгрузке?

— У меня было два стрессовых перелома — и в правой, и в левой стопе. В первый раз это случилось в начале сезона. Тогда мы поторопились вернуться на корт, хотя врач сказал, что надо обязательно взять перерыв, потому что недели две или три МРТ это не показывает. Идет воспалительный процесс, а сразу эту небольшую трещину не видно.

Приехали тогда в Россию, а в нашей медицине термин «стрессовый перелом» был не очень распространен. Врач меня чем-то проколол, и мы с моим тренером-голландцем вернулись в Нидерланды. Поехали там к врачу, а он отказался меня лечить, потому что уже было медицинское вмешательство. И эта история затянулась, у меня долго был воспалительный процесс, и вернулась я только к US Open — то есть, я не играла с января по август.

Второй раз восстановление прошло быстрее: мне очень повезло с врачом. За два месяца восстановилась. Но потом, когда ты возвращаешься, это очень болезненно. При нагрузке нога ноет, болит, и надо все время форму поддерживать.

Боюсь, Карен может вообще не участвовать в турнирах этого сезона, потому что возвращение сразу на жесткое покрытие может спровоцировать рецидив.

Я бы на его месте взяла паузу и вернулась в хорошей форме к следующему сезону. А сейчас он может проводить время с семьей — у него же родился второй сын. Это будет хорошей эмоциональной подзарядкой.

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«Теннис — такой вид спорта, где много факторов влияет на результат»

— Хочется спросить и о девушках. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, на которых болельщики возлагали основные надежды, сошли с дистанции на ранних стадиях Уимблдона. В чем вы видите причину?

— Кудерметова вообще сейчас стабильно показывает хорошие результаты. Я боялась, что она могла и в первом круге проиграть, у нее была очень сложная соперница — опытная Кайя Канепи из Эстонии. У нее мощные удары, подача. Но Вероника ее в двух сетах прошла. Удивительно, что потом она не пробилась дальше. Не знаю, с чем это связано, до этого она сыграла финал на траве. Может, просто не повезло, и игра не заладилась. Жалко, что иной раз такое происходит на «Большом шлеме».

Касаткина хорошо отыграла на «Ролан Гаррос», удачно играла в Истбурне. А здесь тоже сошла с дистанции на ранних стадиях. Но теннис — такой вид спорта, где много разных факторов влияет на результат.

В Истбурне у нее все сложилось крайне удачно. Может быть, Дарья думала, что здесь пойдет по накатанной, и расслабилась. А Уимблдон не сложился.

— Касаткина в прошлом году откровенно рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Могла ли последовавшая реакция общественности как-то повлиять на нее психологически?

— Из интервью с Ксенией Собчак было видно, что она комфортно себя чувствует, у нее есть своя поддержка во всех решениях. Даша смогла пойти на такой шаг, и пока ей это не мешает.

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«Андрееву сравнивают с Шараповой, и это неплохо!»

— Продолжает покорять корты 16-летняя Мирра Андреева, которая дошла до четвертого круга Уимблдона и ворвалась в топ-100 мирового рейтинга. В чем вы видите ее сильные стороны?

— Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Физически очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, как часто встречается у девочек этого возраста. И она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру.

Мирра очень хорошо держит удар. У нее и задняя линия хорошая, и подача, и прием, и с лета она всегда уверенно себя показывает. Не знаю, в каком возрасте она начала играть в теннис, но я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть ее матчи, равняться на нее и подражать. Ее собранность и хладнокровие надо перенимать.

— Вместе с тем на Уимблдоне она не сдержала эмоций и получила штрафное очко за то, что швырнула ракетку о корт — как оценивать этот эпизод? Стоит ли здесь многого требовать от 16-летней спортсменки?

— Абсолютно нет. На таком уровне, в таком важном моменте сложнейшего матча какой-то более опытный игрок, уже пройдя через похожие ситуации, по-другому бы отреагировал.

А тут Мирре было обидно, потому что в теннисе одно очко, одно неправильное решение судьи может изменить ход всего матча. Я знаю это по себе, из этого же возраста, когда я не могла отпустить ситуацию, и она потом не давала мне играть.

Но это нужно для опыта, все через это проходят. Очень обидно, что это случилось именно на этой стадии и именно на Уимблдоне. Но теперь Мирра будет знать, как в таких ситуациях себя вести, чтобы в дальнейшем это не повлияло на исход матча.

— Можно ли успехи Андреевой расценивать как признак смены поколений и скорого появления новой плеяды молодых и талантливых россиянок? Недавно выстрелила еще и 246-я ракетка мира Мария Тимофеева, выигравшая свой первый же турнир WTA.

— Сейчас сложно об этом говорить. Хотелось бы так думать. И Мирра может за собой повлечь смену поколения: девочки ее возраста начнут на нее равняться, будут видеть, что это действительно возможно, поверят в свои силы и начнут побеждать раз за разом.

close 100% Andrew Couldridge/Reuters

— Уже многие сравнивают Андрееву с Марией Шараповой. Нет ли у вас опасения, что она может не выдержать таких сравнений, давления общественности и прессы?

— Я сейчас не вижу признаков этого. Хотелось бы, чтобы у нас появилась такая новая звезда. Мирра подходит под все критерии — и по игре, и по внешности. Я, наоборот, думаю, что сравнения с Шараповой — это неплохо. Не думаю, что на Мирру это будет как-то давить. По ее результатам видно, что она очень целеустремленная.

— В этой связи нельзя не упомянуть и успех Ярослава Демина, который стал первой ракеткой мира среди юниоров, хоть и проиграл в финале юниорского Уимблдона. Как вы оцениваете это достижение?

— У девочек все время просматривается такая тенденция — они и юниорские «Большие шлемы» выигрывают, и первыми номерами становятся. Но, конечно, приятно увидеть на вершине рейтинга нашего парня. Теперь надо дальше двигаться — на этом карьера и теннис не заканчиваются. Дай бог, все и дальше так будет складываться.

«Мне кажется, на мировой арене не хватает наших спортсменов и конкуренции»

— Россиян в этом году допустили до участия в Уимблдоне, однако некоторые страны по-прежнему запрещают российским и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях. В частности, скандал на этой почве возник вокруг запрета со стороны польских организаторов. А украинские теннисисты отказываются жать руки соперникам из России и Белоруссии и требуют для них новых санкций. Как вы воспринимаете эту ситуацию?

— Для наших спортсменов это непростой вопрос: их не могут оставить в покое и не дают им заниматься своим делом, все равно есть какие-то ограничения.

Украинцам, возможно, было рекомендовано вести себя определенным образом, чуть ли не отказываться от турниров, где выступают россияне. Но покажите мне хоть один профессиональный турнир, где не играют россияне или белорусы.

Ладно, рукопожатие — это их личная история, наши игроки это точно переживут. Я знаю, что на турнирах более низких категорий есть неприятные ситуации.

На каких-то турнирах россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей. Это неприятно. Начинающим пройти через это очень сложно.

На высоком уровне это, мне кажется, ограничивается только отказом пожать руки и высказываниями на пресс-конференциях в нашу сторону. А в остальном, мне кажется, наших теннисистов хорошо принимают, приветливо. И думаю, со всеми этими ситуациями мы справимся.

— Своеобразная «культура отмены» российских спортсменов сформировалась уже достаточно давно, но при этом все больше голосов в спортивном мире звучит за их возвращение на турниры. На ваш взгляд, ослабевает ли тенденция «запрещать» россиян?

— Хотелось бы в это верить. С одной стороны, я могу понять некоторые небольшие страны, у которых не очень высокие шансы занять призовые места — они будут кричать против россиян. Потому что мы сильны во всех видах спорта и доходим до призовых мест. А у них сейчас появился шанс в отсутствие наших спортсменов более успешно для себя сыграть. Просто другой уровень конкуренции. А для любого зрителя здоровая конкуренция — это и есть самое главное в спорте. Это добавляет красочности любому виду спорта.

close 100% Личный архив Надежды Петровой

— Позиции руководителей крупнейших международных организаций в отношении россиян часто меняются — причем полярно, и яркий пример — глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, по чьей рекомендации международные федерации и не допускают россиян до турниров. С чем, по-вашему, связана противоречивость его высказываний, когда он сначала выступает против российских спортсменов, а несколько месяцев спустя призывает не делать из них «носителей коллективной вины»?

— Хочется верить, что у МОК хватит здравого смысла допустить наших спортсменов хотя бы до Олимпийских игр, потому что это такое событие, которое проходит раз в четыре года, и все спортсмены к нему подходят по-особенному. У кого-то, кто сейчас не попадет на Олимпиаду, может не сложиться дальнейшая спортивная карьера. Думаю, Бах понимает серьезность ситуации. Управлять такой организацией непросто. Мне кажется, на мировой арене не хватает наших спортсменов и конкуренции. Все не так красочно, как если бы выступали мы.

— Лично для вас что значила возможность выступить на Олимпийских играх? Можно ли сказать, что для спортсменов это главный вызов в карьере?

— В целом да. Может быть, это не совсем так для теннисистов, у нас насыщенный график — «Большие шлемы», чемпионская гонка, Итоговый турнир, но атмосфера Олимпиады совсем другая: иная ответственность, эмоциональное напряжение, нервозность. На свою первую Олимпиаду я поехала больше за впечатлениями — почувствовать эту атмосферу, пожить в Олимпийской деревне, побывать на церемонии открытия рядом со звездами спорта из других стран. Это было очень интересно, столько разных спортсменов — гимнасты, баскетболисты...

Волнение было неимоверным: на первой Олимпиаде я толком не могла играть, первый круг выиграла с трудом, на нервах. Было желание отличиться, волнение, и это все не давало мне действовать.

А на вторую Олимпиаду, где мы с Марией Кириленко заняли третье место в парном разряде — Маша, кстати, могла и в «одиночке» бронзу завоевать, — нам уже было легче настроиться на игру такого уровня, потому что мы знали, что это из себя представляет и как себя вести. Старались абстрагироваться от внешних факторов и шли к своей цели. Нам удалось дойти до нужного результата.

Да, Олимпиада — это особенные соревнования, особое мероприятие, очень волнительное. И с первого раза успехов там достигают самые стойкие.

close 100% Алексей Куденко/РИА Новости

«Талантливых детей в России много и важно, чтобы у них была возможность теории и практики»

— Возвращаясь к разговору о юниорах: вы сами активно занимаетесь тренерством в своей школе. Видите ли вы кого-то из своих воспитанников, кто в обозримом будущем мог бы подняться на высокий уровень?

— Сейчас я работаю с одной девочкой 2010 года — ее зовут Милана Харламова, и в ней я вижу хороший потенциал. Она не очень высокого роста, но для женского тенниса это не показатель. Мы для нее создаем все условия, чтобы она смогла в полной мере раскрыть свои способности. Конечно, хотелось бы увидеть ее в профессионалах. Тем более что за небольшой срок Милана уже добилась значимых результатов — вошла в топ-50 лучших теннисисток по России в своей возрастной категории.

Вообще моя цель — довести игрока до такого уровня, когда я могу сидеть на трибуне турнира «Большого шлема» и поддерживать его. Пережить эти эмоции уже не на корте, а в качестве тренера.

В этом году у нас пройдет четвертый набор. Наша школа находится на базе спортивного клуба «Премьер Спорт» в Москве — на улице Улофа Пальме, и мы учим играть в теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне. Я лично тренирую детей. Личный опыт для того, чтобы вырастить новых чемпионов, накоплен большой, уже знаю, как работать — какие нужны нагрузки, как строить график.

close 100% Надежда Петрова и 12-летняя Милана Харламова, входящая в топ-50 по России в своей возрастной категории Из личного архива Надежды Петровой

— Как ребенку из теннисной школы дойти до высокого международного уровня и выступать на крупнейших турнирах?

— Это своего рода «лестница». Турниры начинаются с возраста 9-10 лет. Есть недельные, есть турниры выходного дня, где набираешь опыт. И уже в этих турнирах зарабатываются очки — сначала в одной возрастной категории, потом в другой. Например, с Миланой Харламовой, которой в конце лета исполняется 13, мы решили, что пока в России хорошая конкуренция и нет смысла выезжать в Европу.

Сосредоточимся на внутренних турнирах, а когда будем выходить в России на первые строчки по своему возрасту и захочется другой конкуренции, надо будет выезжать в Европу и зарабатывать очки в рейтинге ITF. Сначала поучаствовать в крупных юниорских турнирах, затем в юниорском «Большом шлеме», а потом потихоньку начинать уже во взрослых сателлитах и челленджерах.

Получается три этапа: сначала надо достичь результатов в российском рейтинге, потом — в юниорском мировом, а затем — выйти на взрослый уровень.

— Как глава школы каким образом вы строите тренировочный процесс?

— Помимо занятий со мной — как групповых, так и индивидуальных, — в школе есть общая физическая подготовка, которую ведет мой папа, заслуженный тренер РСФСР.

В юном возрасте он занимался и с Андреем Рублевым, и с Даниилом Медведевым, и с сербской теннисисткой Александрой Крунич, немножко с Еленой Лиховцевой и Александрой Пановой.

Также у меня есть партнер, несколько опытных тренеров. В летний сезон многие теннисные школы прекращают занятия, но мы продолжаем на летних кортах. У играющих должны оставаться навыки, поэтому играть нужно регулярно, это круглогодичная история. В сентябре наши группы пополнятся новыми учениками, которые войдут в новый набор. Помимо этого с первых чисел сентября будут открытые уроки — все желающие могут прийти и поучаствовать. Более подробно узнать об этом можно на нашем сайте школы — petrova.tennis.

— В чем вы видите свою главную задачу как тренера?

— В моей школе есть два направления: профессиональный спорт и любительский. В профессиональном, конечно, — открыть новые имена, новых звезд, новых чемпионов. В любительском — прививать любовь к спорту, к теннису, к здоровому образу жизни.

Я лично активно занимаюсь развитием детского теннисного спорта не только в Москве, но и в других городах России. Например, в сентябре планирую мастер-класс с детьми во Владивостоке. В планах расширить школу в Москве, открыть филиалы в других городах.

Талантливых детей в России много, и важно, чтобы у них была возможность теории и практики, чтобы был пример перед глазами и чтобы они могли ставить высокие цели, достигать их и прославлять нашу родину.