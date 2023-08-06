Фигуристка Усачева ушла от Тутберидзе и хочет порвать со спортом

Талантливая фигуристка Дарья Усачева покинула группу Этери Тутберидзе и, по информации РИА Новости, намерена завершить карьеру. Усачева лишилась возможности выступать на соревнованиях из-за серьезного перелома бедра еще в 2021 году. Изначально сообщалось, что травма стала неожиданностью для тренерского штаба, однако затем Тутберидзе призналась, что была в курсе проблем Усачевой со здоровьем.

Уход от Тутберидзе

Журналист РИА Новости Владислав Жуков сообщил, что талантливая фигуристка Дарья Усачева покинула группу Тутберидзе после шести лет сотрудничества, из которых последние два года она не появлялась на соревнованиях.

Спортсменка так и не смогла восстановиться после вертельного перелома бедра, полученного в 2021 году на Гран-при Японии, и теперь намерена завершить карьеру, утверждает Жуков.

Сама Усачева пока не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

«Не комментирую», — заявила она РИА Новости.

Известно, что Усачева попробует себя в должности помощника тренера на сборах, организованных ассоциацией фигуристов I.S.A в Москве.

Какому именно тренеру будет ассистировать фигуристка, пока не уточняется.

Будущее Усачевой не вызывает опасений: помимо возможной тренерской карьеры она уже активно проявляет себя как артистка ледовых шоу, выступая в постановках Ильи Авербуха, а также развивается как блогер — в соцсетях на нее подписаны десятки тысяч любителей фигурного катания.

Однако карьера спортсменки могла оказаться еще более блистательной, если бы не травма, разделившая ее жизнь на до и после.

Роковая травма

Усачева происходит из одного поколения талантов вместе с Камилой Валиевой и, хотя она так не показала на соревнованиях четверные прыжки, девушка успешно пробивалась на главные турниры и успела стать призером взрослого этапа Гран-при в США, а также чемпионата мира среди юниоров.

Усачева получала высокие баллы благодаря превосходному исполнению тройных прыжков, скольжению, пластике и артистичности на льду.

В олимпийский сезон фигуристка имела все шансы попасть в Пекин в случае травмы кого-то из тройки фаворитов — Камилы Валиевой, Анны Щербаковой или Александры Трусовой. Учитывая, что Щербакова тяжело вкатывалась в сезон из-за перенесенных болезней, а Трусова получила осенью стрессовый перелом, эти шансы были действительно серьезными.

Однако и сама Усачева не отличалась идеальным здоровьем. По информации Жукова, она уже давно каталась с травмой мышцы задней поверхности бедра, но продолжала выступать, и тренерский штаб Тутберидзе ее не останавливал.

Наставники не отговорили Усачеву и от поездки на Гран-при Японии, где она окончательно попрощалась со своими шансами на Пекин и, как выяснилось, на дальнейшую карьеру.

Фигуристка получила вертельный перелом бедра, едва выйдя на разминку и попытавшись исполнить тройной флип. Причем боль она почувствовала еще в воздухе, из-за чего не докрутила прыжок. Это могло означать, что перелом произошел не по причине падения, а по причине изношенности организма.

«Этот перелом был, вероятно, стрессовым, — говорится в материале РИА Новости. — То есть при должной осторожности его можно было избежать».

Кто виноват в сломанной карьере?

Тренер и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз тогда сказал, что травма Усачевой стала полнейшей неожиданностью.

«На разминке Дарья шла на тройной флип, но еще в воздухе испытала болевые ощущения, не докрутила элемент из-за этого, а потом упала. Тяжело подобрать слова — настолько это неожиданно для нас.

Серьезных проблем со здоровьем у Дарьи не было. Были только небольшие мышечные повреждения, как и у всех спортсменов», — говорил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

При этом Илья Авербух утверждал, что Усачева отправилась в Японию уже с травмой.

«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачева боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной», — цитировал Авербуха «Чемпионат».

Спустя полтора года после происшествия Тутберидзе призналась, что была в курсе проблем Усачевой, но подчеркнула, что сама спортсменка умоляла отпустить ее на турнир.

«Это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс.

Мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта. Я была категорически против этой поездки», — заявила Тутберидзе в интервью ТАСС.

Кто больше виноват в той роковой травме — не уследившие тренеры или пошедшая на поводу у амбиций фигуристка — так и останется открытым вопросом.

Усачева изо всех сил пыталась вернуться

Фигуристка восстановила все тройные прыжки и выкладывала в своем Telegram-канале видео с успешным исполнением каскадов тройной флип + тройной тулуп, а также тройной флип + ойлер + тройной сальхов на катке «Хрустальный».

Еще в мае этого года Усачева обещала, что возобновит карьеру.

«Ожидается ли мое возвращение в спорт? Я уверена, что да. Активно ожидается», — говорила фигуристка.

О ее новых программах на следующий сезон ничего неизвестно, а на сборах группы Тутберидзе в Новогорске Усачева не появилась.

С большой долей вероятности спортсменка действительно решила попрощаться с мечтой о продолжении карьеры.

На этом фоне трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в современном фигурном катании на спортсменов взваливают слишком серьезные нагрузки, что ломает их организм в юном возрасте.

«Меня смущает, что уже в четыре года дети получают очень серьезные нагрузки. Выводить на результат надо чуть-чуть позже. Потому что до 15-16 лет они все прыгают, крутят. А потом начинают бороться не с техникой и нервами, а с весом и ростом, который остановить практически невозможно.

Меня волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей и возможностей ребенка», — цитирует Роднину «СЭ».