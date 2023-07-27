«Купила роскошный дом на Тенерифе»: Исинбаева стала резидентом Испании

вукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год

Елена Исинбаева стала резидентом Испании, купив дом на Тенерифе и недвижимость на курорте Кальяо Сальвахе, утверждают испанские СМИ. Ее подруга, прыгунья в высоту Мария Купцова, осудила «травлю» чемпионки и заявила, что россияне «своими руками» уничтожают Исинбаеву, которая защищает интересы России в Международном олимпийском комитете. В то же время глава ОКР Поздняков сообщил, что спортсменка два года не появлялась на заседаниях.

Испанское издание El Digital Sur опубликовало статью под заголовком «Протеже Владимира Путина Елена Исинбаева официально стала резидентом Тенерифе», прикрепив фотографию спортсменки, выходящей из машины на фоне местных улиц.

Журналисты утверждают, что предыдущая новость El Digital Sur об окончательном переезде Исинбаевой в Испанию «вызвала переполох в России». При этом депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась в этой информации в своем комментарии для «Газеты.Ru», пишет издание.

«Газета.Ru» цитировала Журову, которая заявила, что «испанские СМИ предоставляют неверную информацию о переезде Елены Исинбаевой» и что «они делают это, чтобы всех взбудоражить», говорится в публикации.

Журова заявила: «Пока я не узнаю от самой Елены, что она приняла такое решение, я не поверю в это». Таким образом Журова поставила под сомнение достоверность сведений нашего издания, — пишет El Digital Sur. — Однако у нас есть дополнительные данные из надежных источников, которые подтверждают тот факт, что Исинбаева официально проживает на Тенерифе».

По информации издания, спортсменка купила недвижимость на юге острова.

«Вопреки мнению Светланы Журовой, Исинбаева не просто живет на острове как туристка, а официально получила статус резидента Испании.

Она владеет роскошным домом в городе Эль-Пальм-Мар: недвижимость площадью около 200 кв. м представляет собой высокий коттедж», — пишет СМИ.

Исинбаева также приобрела недвижимость в городе Кальяо Сальвахе в муниципалитете Адехе (территория в юго-западной части Тенерифе).

«Сама Исинбаева прописана в муниципалитете Ароны (в южной части Тенерифе — «Газета.Ru») вместе со своим супругом — известным спортсменом Никитой Петиновым — и детьми, которые ходят в местную школу.

Кроме того, на имя супруга Исинбаевой там зарегистрировано транспортное средство, что является дополнительным доказательством того, что семья проживает на Тенерифе», — говорится в статье El Digital Sur.

Журналисты также ссылаются на данные о последних перелетах Исинбаевой. Утверждается, что олимпийская чемпионка прибыла в аэропорт Тенерифе 20 ноября 2021 года и не покидала остров до 30 мая 2023 года, когда улетела в Турцию, после чего вновь вернулась.

«Наши источники подтверждают наличие приобретенной собственности, прописку и оформление идентификационного номера иностранца (NIE) у Исинбаевой.

Все это подтверждает статус резидента на острове Тенерифе», — заявило издание, прикрепив в конце материала совместные фотографии Исинбаевой с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу и задавшись вопросом, почему спортсменка скрыла факт получения статуса резидента Испании.

Резиденты могут проживать в Испании без ограничения по срокам, а по истечении 10 лет получить гражданство.

Издание не назвало источник, который передал настолько обширные сведения о личной жизни спортсменки.

«Заказ недоброжелателей»

Многолетняя подруга чемпионки — прыгунья в высоту Мария Купцова, которая работала заместителем начальника ЦСКА по спортивной работе и вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, — считает, что недоброжелатели «заказали» этот текст, чтобы очернить имя Исинбаевой.

Она призвала прекратить «травлю» чемпионки, поскольку так Россия может потерять одного из немногих своих представителей, оставшихся в Международном олимпийском комитете.

Напомним, Исинбаева заявляла, что больше не имеет отношения к армии РФ, благодаря чему смогла сохранить свою должность в комиссии спортсменов МОК.

«Эту историю пытаются с той стороны раскачать. Это же написали испанские СМИ? Допустим, им просто нужны клики и это не какой-то заказ. Но мне кажется, все равно не без этого, — сказала Купцова в интервью «Спорт-экспрессу». — Исинбаева защищает в Международном олимпийском комитете точку зрения России. Сейчас стали менять названия стадионов, которые носили имя Исинбаевой. Люди по своему непониманию или глупости играют на противоположную сторону.

Мы должны остаться на мировой арене через каких-то представителей. Нет, давайте ее своими руками сейчас загнобим. Уже никого из наших нигде нет! Кто-то ляпнул и написал что-то в Испании, сюда это прилетело, а мы давайте добьем последних наших бойцов».

На этом фоне глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева уже давно не участвует в делах организации, несмотря на формальное сохранение должности.

«Елена, к сожалению, уже два года как дистанцировалась от ОКР, где является членом исполкома. Мы ее два года не видели»,

— цитирует Позднякова РИА Новости.

При этом глава ОКР сообщил, что организация не может исключить Исинбаеву из исполкома, поскольку она остается членом Международного олимпийского комитета.

В этот же день агентство ТАСС написало, что Исинбаеву исключили из центрального штаба Общероссийского народного фронта — общественного движения, созданного по инициативе Владимира Путина.

Несмотря на все происходящее с Исинбаевой, Купцова продолжает верить в то, что чемпионка предана в первую очередь своей стране. Прыгунья в высоту подчеркнула, что Исинбаева отказалась от многочисленных предложений сменить гражданство и соревноваться за другую страну, поскольку для нее было важно выступать под флагом России.

Что касается переезда чемпионки в Испанию, то бывшая вице-президент ВФЛА объяснила это обстоятельствами личной жизни Исинбаевой — в частности, тем, что ее дочь серьезно занимается теннисом, а большинство топ-игроков тренируется в Европе (в том числе Даниил Медведев, Дарья Касаткина и другие топовые спортсмены из России).

«Дочь Исинбаевой занимается теннисом. Это же нормально! Если ты хочешь быть лидером, ты должен прибегать к услугам тренеров, которые тренируют лидеров, твоих соперниц», — сказала Купцова.