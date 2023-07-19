«Отпрыгала свое»: в Махачкале переименуют стадион Исинбаевой из-за переезда в Испанию

Стадион имени двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Махачкале будет переименован по поручению главы Дагестана Сергея Меликова. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в комментарии «Газете.Ru» поддержал эту инициативу, а также отметил, что знаменитая спортсменка допустила ошибку, заявив в ответ на слухи о переезде в Испанию, что служила в российской армии лишь номинально. Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев предположил, что Исинбаева всегда хотела уехать за границу.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умамову и министерству спорта республики переименовать легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой из-за отъезда двукратной олимпийской чемпионки в Испанию. Об этом Меликов написал в своем Telegram-канале, отметив, что новое название для арены должны выбрать сами дагестанцы.

«Дагестан — спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов родины и историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — «Труд».

А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»,

— отметил Меликов.

«Пусть слышит реакцию земляков»

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев положительно оценил инициативу Меликова предоставить жителям города право выбрать новое название для стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Он заметил, что это ожидаемая реакция на высказывания спортсменки.

«Такой реакции стоило ожидать — почему нет? Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. Он все время забит, там всегда детишки занимаются. Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем Елены Исинбаевой. Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться. Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция.

И пусть Елена слышит реакцию ее земляков — она же дагестанка.

Понятно, что в Дагестане она практически не находилась, только наскоками. Но, хоть мы и не умаляем ее достижений, не надо забывать, что в Дагестане спортсменов два вагона и три тележки — великих и известных. Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут. Поэтому я поддерживаю позицию главы региона: пусть люди определят, как этот стадион должен называться, открыто и демократично. Наверное, это в самом начале нужно было сделать», — сказал Хамзаев «Газете.Ru».

Чиновник также высказался о реакции Исинбаевой на публикации в СМИ о том, что она живет в Испании, оставаясь при этом майором Вооруженных сил РФ и сохраняя прочные связи с российскими властями.

«Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой.

Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо ли было вообще это делать?

Понятно, что ее «троллили» в интернете. Со старыми фотографиями, с новыми — какая вообще разница, пока она молчит? Как только она пошла по принципу «я — человек мира», все прекрасно, кроме одного: будучи в разных точках мира, она остается гражданином одной страны. Невозможно здесь усидеть на двух стульях.

Пусть не забывает, какая школа ее как спортсмена — безусловно, как спортивную легенду — воспитала. Это основа, фундамент. Сиюминутная хотелка ради комфорта? Она же сама говорит: ей комфортно. Понятие комфорта в тех категориях, в которых Елена попыталась рассуждать, я не приемлю. Потому что когда мы говорим про родину, понятие комфорта не может быть применимо, этот «комфорт» может завести очень далеко. Это как семья, где есть позитивные и негативные моменты. Ты в семье не можешь сказать: «Знаете, сегодня мне здесь некомфортно, пойду в другое место». Считаю, что это ошибка со стороны Елены», — резюмировал Хамзаев.

«Отпрыгала свое»

В своем заявлении Исинбаева также подчеркнула, что остается членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что от Исинбаевой не стоит ждать реальных дел на этом посту.

«Надеяться на какое-то реальное участие Исинбаевой внутри МОК мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения.

Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить.

Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было в то время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить. Сегодня, чтобы известному публичному человеку с российским паспортом (если у нее остался таковой), находиться за границей с активами и всем остальным... ее, скорее всего, фактически поставили на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном олимпийском комитете», — сказал Валуев.

«Все, кто выступают за ЦСКА, — военные»

Заявление об отсутствии у Исинбаевой связей с российской армией, о котором говорили в МОК и писала сама чемпионка, не совсем корректно, считает Валуев.

«Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией.

Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА — это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже.

Поэтому говорить, что она не была военным человеком — это правда. Но говорить, что она не была связана с армией, — это абсолютная неправда. Но МОК устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК», — добавил Валуев.

«Она не первая, кто это сделал»

Депутат отметил, что случай Исинбаевой может послужить примером для других спортсменов, но пока он не наблюдает большого оттока российских атлетов за границу.

«Исинбаева не первая, кто это сделал. Но какого-то обвального решения менять гражданство, отказываться от своего прошлого или от части своего прошлого — среди российских спортсменов я такого массового движения вообще не замечаю.

И это очень приятно. Просто в ту часть, которая релокантная, попала Исинбаева. Ну что? Живем с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом. Если мы хотим обсудить моральную сторону дела — это одно. Если мы хотим чисто помнить, когда эти рекорды были совершены и какой флаг поднимался, то мы говорим — флаг России поднимался, Исинбаева выступала за Россию. А если мы говорим уже про нынешнее время, то это все несколько с другим уклоном», — заключил Валуев.

«Нанесла вред России»

С критикой в адрес Исинбаевой выступил экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Он считает, что спортсменка нанесла вред России, сказав, что служила в российской армии лишь номинально, передает РИА Новости.

«Люди, которые служат в армии, не являются служащими номинально. Она должна задуматься о том, что своим последним заявлением нанесла вред не только себе, но и России», — уверен Балахничев.

«Казнить нельзя помиловать — где запятая?»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также обратил внимание на то, что Исинбаева говорила о номинальности своей причастности к ВС РФ.

«Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально».

Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?

Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером? Если Елена Исинбаева будет отстаивать интересы Российской Федерации в МОК не номинально, то ее возвращение к работе будет полезно. А если номинально, то это вызовет еще большие вопросы», — цитирует Губерниева Metaratings.

Затем он опубликовал пост на ту же тему в своем Telegram-канале. Губерниев задался вопросом, как стоит относиться к Исинбаевой с учетом ее спортивных достижений.

«К Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне... Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» — написал комментатор.

«Продолжается охота на ведьм»

На фоне негативной и нейтральной реакции прозвучали слова и в поддержку Исинбаевой. Телеведущая Ксения Собчак сравнила ситуацию с охотой на ведьм.

«В России продолжается охота на ведьм, а люди, как мы видим, очень любят составлять «списки предателей».

Теперь объявили травлю на Елену Исинбаеву — двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение «мы» для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить и за кого выступать», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Надо ей объяснить, что офицер несет ответственность»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Исинбаева не заслужила такого к себе отношения и что спортсменке необходимо объяснить, какую ответственность несет офицер российской армии.

«Конечно, Елена не заслужила этого. Не надо всех этих резких движений. Не надо ее дискредитировать, это неправильно. Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали?

Надо остановиться и спокойно с ней поговорить, объяснить, что офицер российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие»,

— сказал Васильев.

12 июля испанские СМИ сообщили о том, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. В статье отмечается, что российская спортсменка ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе». Позже она заявила в своих соцсетях, что у нее нет фактических воинских званий в российской армии, и добавила, что она никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.