«Против Овечкина тяжело играть, он очень хорош физически»: интервью олимпийского чемпиона Яковлева

Егор Яковлев — один из самых титулованных российских хоккеистов. 31-летний защитник выиграл и Кубок Гагарина, и Олимпийские игры, и чемпионат мира, завоевав на этих турнирах еще и серебряные медали. В интервью «Газете.Ru» капитан магнитогорского «Металлурга» рассказал о начале карьеры в КХЛ, игре в Америке и причинах возвращения в родной клуб, поделился впечатлениями от борьбы с Александром Овечкиным в НХЛ, а также рассказал о создании медийной хоккейной лиги под своим руководством.

Дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)

— Ваш путь в хоккее в элиту был поступательным. Ну а в КХЛ вы начали играть по-настоящему в возрожденном «Локомотиве». Каково это было, учитывая ту авиакатастрофу, которая в 2011 году унесла жизни всего основного состава «Локомотива»? Чувствовали дополнительную ответственность, давление? Какая была атмосфера в городе?

— Лучше бы, конечно, той катастрофы не было. Тяжелая трагедия для всего хоккейного мира.

Был шок. Ярославль — хоккейный город, который очень тяжело переживал эту трагедию. Было непросто, когда в каждом ресторане, на памятниках — везде были фотографии команды.

Был шокирован той атмосферой, которая царила в городе. Конечно, чувствовал определенную ответственность из-за этого. Как сейчас помню, первый матч возрожденной команды мы играли дома против «Нефтяника» из Альметьевска. Запустили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Посмотрел по сторонам: у всех ребят были слезы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов «Нефтянику», который был лидером чемпионата («Локомотив» победил со счетом 5:1 — «Газета.Ru»). Мотивация была сумасшедшая. У нас все были молодые пацаны, и мы вышли и с горящими глазами просто проехались локомотивом.

— А свой дебют в КХЛ помните? Вам 18 лет, звездный «Ак Барс». Один матч вы просидели на скамейке целиком, потом против «Барыса» получили 24 секунды и успели заработать -1. Какие были эмоции?

— Да, конечно, я помню свой дебют — это очень запоминающийся момент в моей карьере. Я даже помню всех партнеров, с кем был на льду. Но таких партнеров трудно забыть: я вышел на лед в первом звене с Морозовым, Зариповым, Капаненом и сзади был еще Емелин. На вбрасывании не разобрались немножко (смеется). Конечно, я был виноват. А так, тогда была чемпионская команда, и для меня любой момент нахождения в этой атмосфере шел в плюс. Для меня это был большой жизненный урок. То, чему я научился в то время, стало очень полезным для всей моей карьеры.

— С позиции прожитых лет в хоккее: полезно вообще так подводить молодежь к составу? Вам тот матч и тот опыт многое дали?

— Думаю, что молодежь нужно подводить. И не важно, что я просидел тогда половину матча и потом вышел играть… Конечно, это очень тяжело, но я повторюсь, что любой выход на лед — это огромнейший опыт. Я только за такие эксперименты.

Путь в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) не закрыт

— Для того, чтобы стать членом «Тройного золотого клуба», вам осталось выиграть только Кубок Стэнли. Страница НХЛ закрыта, ведь ваш контракт с «Магниткой» действует еще два года?

— Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, гоняешь мысли в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели.

— «Нью-Джерси» вел вас много лет, но в момент переезда за океан были и другие предложения. Не кажется ли вам, что роковым стал тот факт, что ваш контракт был двусторонним?

— По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я все сделал бы точно так же. Ни о чем не жалею. Да, двусторонний контракт… Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще, и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл (по двустороннему контракту игрока можно отправить в фарм-клуб без прохождения процедуры драфта отказов, когда его может бесплатно забрать любая команда лиги. В том сезоне у всех остальных защитников «Дэвилз» соглашения были односторонними, из-за чего в фарм-клуб ездил только Яковлев — «Газета.Ru»).

— Не было шанса подписать односторонний, например, с другой командой? И какие еще клубы делали предложения?

— Сейчас уже нет смысла говорить о других клубах. Было много переговоров после того, как я закончил там сезон. Считаю, что провел его достаточно неплохо. «Металлург» предлагал мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе.

— В чем главные отличия между КХЛ и НХЛ?

— Отличий много на самом деле. Во всем, начиная с организации. Куда ни посмотри, отличия во всем. Это относится как к самой игре, так и к управлению. На эту тему можно долго разговаривать.

— Все хоккеисты по-разному оценивают Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Кому-то нравится, кто-то категорически не принимает хоккей этой лиги. Как вам игралось там? Вы с ходу стали набирать очки. Сам хоккей в АХЛ понравился?

— По поводу АХЛ могу сказать, что это был такой интересный опыт, и мне было интересно там поиграть. Уровень команд очень разный — от интересных и техничных ребят и команд до откровенно команд в стиле бей-беги и силовых ребят. Опыт был интересный для меня, и там на автобусах немножко поездил тоже, вспомнил детство. Думаю, опыт АХЛ мне пошел на пользу, и я рад, что поиграл в этой лиге.

Чего не хватило «Металлургу» в сезоне-2022/23

— Какие у вас сейчас цели в хоккее, учитывая, что вы выиграли практически все?

— Я хотел бы с родным клубом выиграть Кубок Гагарина. Это главная цель для меня на ближайшие два года. Поднять кубок над головой в родном городе. Один раз это получилось у меня, но за другую команду (смеется). Теперь хочется сделать это в составе родной (Яковлев выиграл Кубок Гагарина-2017 в составе СКА, обыграв в финальной серии как раз «Металлург» — «Газета.Ru»).

— Почему после США подписали контракт именно с «Металлургом»? Насколько влиял тот фактор, что вы воспитанник клуба? Это вообще накладывает отпечаток, прибавляет мотивации и ответственности?

— После сезона в Америке подписал контракт с «Магниткой», потому что все-таки мечтой детства было сыграть за «Металлург».

Это немаловажный фактор был, поэтому я поехал домой. Действительно большая ответственность, когда тебя многие знают в городе. У тебя, как у местного воспитанника, должна быть двойная мотивация, потому что ты представляешь родной клуб.

— Гол пяткой в ворота «Автомобилиста», который перевел седьмой матч первого раунда Кубка Гагарина — 2023 в овертайм, где ваша команда победила, — это самый необычный гол в вашей карьере? Самый важный?

— Не могу сказать, что этот гол пяткой получился нелогичным, потому что у меня была нацеленность на ворота. Это наглядный пример того, что надо ехать на пятак, и будет гол. Конечно, это необычно, потому что очень важный гол получился. Серия вообще была необычной. Я забил два гола, и оба — курьезные. Но, повторюсь, была нацеленность на ворота, что и переросло в голы.

— Чего «Металлургу» не хватило для успеха в Кубке Гагарина?

— «Металлургу» не хватило в прошлом сезоне… Тяжело говорить об этом. Наверное, ярости в глазах, нацеленности. Хотели перевернуть неудачно складывавшуюся серию, но у нас не получилось. Наверное, не хватило того огня в глазах, который у нас был год назад.

— Насколько реально остановить СКА и ЦСКА в новом сезоне?

— Не вижу никаких проблем. Что касается ЦСКА, то это очень опытная команда из ребят, которые давно играют вместе. Этот опыт помог им год назад в финале с нами, когда они вытащили серию только из-за него, потому что очень много ребят раньше играли на больших турнирах (ЦСКА выиграл решающую серию со счетом 4-3, хотя проигрывал 1-3 — «Газета.Ru»). У нас многие ребята не играли в таких матчах и турнирах, и на нас свалилось давление. Проиграв одну игру, мы задергались и не справились с той ситуацией, которая была. Могли быть немного хладнокровнее и увереннее и довели бы серию до выигрыша.

Медийный хоккей и футбол

— Вы вместе с Григорием Паниным проводили медийный хоккейный турнир. В планах была хоккейная медиалига. В какой стадии находится этот проект?

— Медиалига сейчас немножко заморозилась. Есть определенные нюансы, которые мы прорабатываем, решаем. Хочется сделать не абы как, а чтобы было на уровне, и все получили удовольствие. Поэтому она немножко сейчас в стадии переговоров и развития.

— Какой вообще потенциал у медийного хоккея?

— Перед глазами есть успех футбольной медийной лиги, которая классно себя показала и взорвала инфополе. Но давайте возьмем тот факт, что в футбол все в детстве играли, в него намного проще научиться играть. И пропасть между любителем и профессионалом не такая большая, как в хоккее. Хоккей все равно более трудный вид спорта в плане обучаемости и всего остального. Проблема медийной хоккейной лиги только в этом — в разнице между профессиональным, любительским и средним уровнями. А так, конечно, при определенном правильном подходе потенциал есть.

— Вы как-то высказывались по поводу заслуженности популярности футбола и хоккея. Почему, на ваш взгляд, хоккею уделяется меньше внимания?

— Я все-таки считаю, что спорт номер один у нас — хоккей. Но если взять любой город страны, то баннеры и билборды у нас висят футбольные, есть анонсы матчей. В хоккее такого у нас нет. Считаю, что очень мало рекламы. И по федеральным каналам очень мало говорят о хоккее. Взять любой спортивный канал — там говорят о футболе, а сейчас о медиафутболе уже говорят даже больше, чем о Премьер-лиге. У футбола большой плюс в маркетинге. Больше бюджеты, больше вложения, а в хоккее чуть меньше вкладывают в эту историю, потому футбол у нас более резонансный.

Взгляд на карьеру

— Вы — обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион, чемпион мира, выигрывали даже Универсиаду. Какой трофей считаете самым главным? От выигрыша какого турнира получили наиболее сильные эмоции?

— Все трофеи очень важные и в определенный момент моей карьеры были самыми важными. Взять ту же Универсиаду: тоже все было непросто. Не берем, конечно, испанцев и еще некоторые команды, где был слабый студенческий уровень. Но в остальном у нас были хорошие игры — например, полуфинал, финал. Наша сборная была составлена в основном из команд Высшей лиги плюс пара человек из КХЛ, кто не попадал там в состав. Но и у белорусов, с которыми мы играли в финале, была очень хорошая команда. Очень интересный был матч. И мы играли против США в полуфинале. На тот момент это было очень важно для меня.

Каждый турнир был разным. Взять первую Олимпиаду. От нас все ждали только кубка, и любой результат, кроме золотых медалей, воспринимался бы как провал. И когда мы достигли этой цели, то выдохнули, было опустошение. Где-то груз с нас слетел. Потом уже пришло осознание и радость.

Последняя Олимпиада — тоже дошли до финала, непростой был путь. Финны были сильнее на тот момент, наверное, они больше заслуживали золота. Но все могло повернуться по-разному, так как турнир скоротечный.

Всегда положительные эмоции от побед. Когда выигрываешь — это радость, это гордость, что ты добился цели. От этого всегда только самые приятные эмоции.

Об Овечкине и Малкине

— «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», самые популярные в России команды НХЛ, не попали в плей-офф НХЛ-2023. Что произошло с ними, на ваш взгляд?

— В НХЛ это нормально. Наверное, пришло то время, когда что одной, что другой команде надо делать перестройку и двигаться дальше.

Не думаю, что Овечкин и Малкин — старые и уже сдают из-за возраста. Ребята находятся в хорошем возрасте и очень опытны. У них еще многое впереди.

— Насколько тяжело вам было играть против Овечкина и Малкина в НХЛ?

— Против Малкина я не играл, к сожалению, а против Овечкина сыграл. Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться.

— Чего ждать от Овечкина, Малкина и их команд в следующем сезоне?

— Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону и за счет этого команда тоже мотивируется. Она будет максимально помогать Овечкину и за счет этого сама будет лучше. «Питтсбург» — не знаю. Наверное, надо принимать решение и больше идти в сторону перестройки. Добавить больше молодежи и идти вперед.

— Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам?

— Думаю, да — Овечкин сможет, и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше.

— Победа «Вегаса» в Кубке Стэнли — неожиданность? А выступление «Флориды»? Какие у вас впечатления от финальной серии?

— «Вегас» заслуженно победил, и финал был достаточно интересен. Хорошо, что наш парень был там и победил — столько лет подряд уже русские ребята выигрывают Кубок Стэнли (форвард Иван Барбашев стал чемпионом в составе «Вегаса» — «Газета.Ru»).

Драфт НХЛ, перспективы россиян

— Следили за драфтом НХЛ? Что думаете о выбранных россиянах и их перспективах?

— За драфтом немножко следил, смотрел, куда наших ребят взяли, особенно из Магнитогорска. О перспективах говорить пока рано, все может быть. Есть наглядный пример, каким был задрафтован Павел Дацюк, а по факту что получилось из него (будущую легенду НХЛ задрафтовали под 171-м общим номером в шестом раунде — «Газета.Ru»)?

— Бедард действительно может стать новым Макдэвидом?

— Сложно раздавать такие авансы. Кто знает, может, он еще и лучше Макдэвида будет. Хоккей на месте не стоит и только развивается.

— Чего ждать от Мирошниченко в «Вашингтоне»? Как скоро он сможет пробиться в состав?

— Думаю, шансы есть всегда. Нужно хорошо подготовиться, подойти к лагерю, и все может быть. У него хорошие данные, и при определенном стечении обстоятельств Мирошниченко может попасть в состав.