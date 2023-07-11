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Спорт

Сотворить невозможное: Рублев бьется с Джоковичем на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. Четвертьфинал. Андрей Рублев — Новак Джокович. ОНЛАЙН

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале Уимблдона встречается со второй ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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19:50

0:15. Тяжелейшие мячи достает Новак, и Андрей ошибается по длине.

19:48

Первый гейм во второй партии Джокович забирает под ноль.

19:47

40:0. Добегает Андрей до тяжелого мяча, но только в сетку пробил.

19:47

30:0. Четко в противоход играет Новак.

19:46

15:0. По длине ошибается Андрей.

19:46

С подачи Новака вновь у нас стартует партия.

19:43

Забирает Андрей гейм и первый сет! Прекрасное начало для российского теннисиста.

19:43

40:30. Сетка встает на пути у Новака.

19:42

30:30. И снова ошибается Андрей, опять сетка.

19:42

30:15. Хорошая подача.

19:41

15:15. Обидно ошибается Андрей, срывая удар с противохода в сетку.

19:41

15:0. Классная подача.

19:39

Да! Делает Андрей брейк! Классный выход к сетке, классный противоход. Отлично сделано — 5:4 в первом сете.

19:38

Меньше. Будто бы поскальзывается Новак, срывая удар в сетку.

19:38

40:40. Хорошо и резко бьет Андрей, и Новак срывает ответ в сетку.

19:37

40:30. Снова хорош Джокович у сетки.

19:36

30:30. Четко в линию попадает Новак.

19:35

15:30. Ого, ошибается в укороченном Новак.

19:35

15:15. Идеальная игра у сетки от Джоковича.

19:34

0:15. Новак ошибается по длине.

19:34

Хорошо Андрей к сетке выходит. 4:4 в первом сете.

19:33

40:15. Не справляется Андрей с атакой с приема.

19:33

40:0. Идеально в корт попадает Андрей, четко в линию.

19:32

30:0. С приема в аут бьет Новак.

19:31

15:0. Нет приема.

19:30

Под ноль забирает Новак свою подачу. 4:3 в первом сете.

19:29

40:0. Точный противоход Джоковича.

19:28

30:0. Ошибается Андрей, срывает удар в сетку.

19:28

15:0. Новак оставляет розыгрыш за собой.

19:27

Сложнейший гейм все-таки забирает Андрей! Не отдает он подачу, 3:3 в первом сете.

19:26

Больше. Мяч в большой аут с приема отправляет Новак.

19:26

Ровно. Очень длинный розыгрыш, ошибается по длине Андрей.

19:24

Больше. Четко в Новака попадает Андрей, но серб мяч в аут отправляет.

19:24

Ровно. Ошибка по длине.

19:24

Меньше. Снова ошибается Андрей, снова мяч в сетку летит.

19:23

40:40. Теряет Джокович оба брейк-поинта.

19:22

30:40. Отличная подача.

19:22

15:40. Мощно разводит Новак.

19:21

15:30. Хорошая подача.

19:21

0:30. И снова ошибка от Андрея, снова мяч летит в сетку.

19:20

0:15. Очень обидно ошибается Андрей с переводом — сетка.

19:18

Джокович гейм спокойной забирает. 3:2 в первой партии, пока все достаточно ровно идет.

19:18

40:15. Андрея мяч в сетку отправляет.

19:17

30:15. Не добегает Андрей до укороченного.

19:17

15:15. Уверенно мяч в корт Новак вколачивает.

19:17

0:15. На противоходе отлично играет Андрей.

19:15

Рублев достаточно уверенно гейм на своей подаче забирает. 2:2 в первой партии.

19:14

40:15. Ошибается теперь Андрей после того, как Новак скорость включает.

19:14

40:0. Попытка сыграть по линии у Новака не проходит.

19:13

30:0. Прекрасно Андрей ведет розыгрыш, хорошо у него перевод получается.

19:13

15:0. Идеально попадает в корт Андрей.

19:11

Шикарно Джокович играет у сетки, дотягиваясь до сложного мяча. 2:1 в первой партии.

19:11

40:15. Хорошая подача.

19:10

30:15. Неудачно по мячу попадает Андрей.

19:08

15:15. Двойная ошибка от серба.

19:08

15:0. Спокойно Новак контролирует розыгрыш.

19:07

Хорошей подачей завершает гейм Андрей. 1:1 в первом сете.

19:07

40:30. Эйс.

19:06

30:30. Справляется Рублев с розыгрышем, хорошо играет он у сетки.

19:05

15:30. Отличный перевод от Джоковича.

19:04

15:15. Очень обидно ошибается в розыгрыше Андрей, срывая удар в сетку.

19:04

15:0. Не справляется Джокович с подачей, прием в аут.

19:02

Немного совсем по длине ошибается Андрей, и Новак первый гейм на своей подаче забирает. 1:0 в первом сете.

19:01

40:30. Отличная подача.

19:00

30:30. Пока не безупречен Джокович, Рублев заставляет его двигаться по задней линии и ошибаться.

19:00

30:15. Нет приема.

18:59

15:15. Отличная игра в противоход от Андрея.

18:59

15:0. С эйса начинает Джокович.

18:59

Ну что же, поехали! Новак на подаче.

18:53

Началась разминка.

18:50

На корте теннисисты.

18:45

Примерно через пять минут должны запланировано появиться теннисисты, однако сдвиги в теннисе — привычное дело.

18:40

Четыре раза встречались теннисисты, и трижды победа доставалась Новаку. Но одна победа Андрея многого стоит — это был финал турнира в Белграде при сербских фанатах в 2022 году.

18:35

Матч стоит вторым запуском, и только сейчас закончили играть Ига Свентек и Элина Свитолина. В трех сетах украинка одержала победу и вышла в полуфинал Уимблдона. Значит, наш матч тоже стартует в скором времени.

18:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Уимблдона, в котором российский теннисист Андрей Рублев бьется с сербом Новаком Джоковичем.

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