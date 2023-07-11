Сотворить невозможное: Рублев бьется с Джоковичем на Уимблдоне. LIVE

Да! Делает Андрей брейк! Классный выход к сетке, классный противоход. Отлично сделано — 5:4 в первом сете.
Немного совсем по длине ошибается Андрей, и Новак первый гейм на своей подаче забирает. 1:0 в первом сете.
30:30. Пока не безупречен Джокович, Рублев заставляет его двигаться по задней линии и ошибаться.
Примерно через пять минут должны запланировано появиться теннисисты, однако сдвиги в теннисе — привычное дело.
Четыре раза встречались теннисисты, и трижды победа доставалась Новаку. Но одна победа Андрея многого стоит — это был финал турнира в Белграде при сербских фанатах в 2022 году.
Матч стоит вторым запуском, и только сейчас закончили играть Ига Свентек и Элина Свитолина. В трех сетах украинка одержала победу и вышла в полуфинал Уимблдона. Значит, наш матч тоже стартует в скором времени.