Риск разрыва селезенки: Щербакова прервала тренировки у Тутберидзе из-за мононуклеоза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за этого спортсменка, недавно решившая возобновить карьеру, была вынуждена приостановить подготовку к сезону в группе Этери Тутберидзе, с которой она находилась на сборах.

Олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию Анна Щербакова была вынуждена остановить подготовку к новому сезону из-за того, что у нее обнаружили мононуклеоз, сообщил Sport24.

Ранее спортсменка изъявила желание возобновить свою профессиональную карьеру после пропуска сезона-2022/23. Щербакова была включена в резервный состав национальной сборной и проходила сборы в Новогорске в составе группы Этери Тутберидзе, под руководством которой и стала суперзвездой фигурного катания.

Мононуклеоз — это острое инфекционное вирусное заболевание, при которым возможны лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин и увеличение размеров печени и селезенки.

Главной опасностью при мононуклеозе является риск разрыва селезенки при физических нагрузках, из-за чего врачи рекомендуют приостановить занятия спортом на срок до полугода.

Пока непонятно, насколько остро протекает заболевание у фигуристки. Обычно болезнь лечится симптоматически, а у переболевших мононуклеозом вырабатываются антитела к данной инфекции. При этом переболевший человек становится носителем вируса на всю оставшуюся жизнь.

Новости о болезни Щербаковой ставят под сомнение ее возвращение на лед как минимум в предстоящем сезоне.

19-летняя спортсменка сделала перерыв в выступлениях на профессиональных турнирах после победы в индивидуальном соревновании на Олимпийских играх в Пекине — 2022. По ходу сезона-2022/23 Щербакова пробовала себя в ледовых шоу и в качестве телеведущей программы «Ледниковый период», где работала вместе с другой олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой.

Щербакова стала известна еще в юниорском возрасте, когда заняла второе место на чемпионате мира в данной возрастной категории в Хорватии. Она выиграла короткую программу, но уступила по сумме баллов после произвольной Александре Трусовой, обладавший более мощным прыжковым контентом категории «ультра-си».

После перехода на взрослый уровень выступления Щербаковой стали еще более мощными.

Она вышла из тени Трусовой и еще одной своей ровесницы из группы Тутберидзе — Алены Косторной — и трижды подряд становилась чемпионкой страны, лишь на последнем своем на данный момент взрослом чемпионате России заняв второе место вслед за Трусовой (изначально Щербакова была третьей, но затем Камилу Валиеву лишили золота из-за допингового скандала, и Трусова поднялась на первое место, а Щербакова — на второе).

На счету Анны также есть серебряная медаль финала Гран-при, два серебра чемпионата Европы и золото чемпионата мира.

Тем не менее на Олимпиаде в Китае ее победа стала во многом неожиданной. Главным фаворитом была другая ученица Тутберидзе — Камила Валиева, к тому моменту доминировавшая в женском фигурном катании и поставившая мировые рекорды в короткой и произвольной программе, а также по сумме программ.

Именно Валиева выступила в командном турнире и в короткой, и в произвольной программах, что лишило также поехавших на Игры Щербакову и Трусову шансов на золото в турнире сборных.

Однако между командным и индивидуальным турнирами всплыла история о положительном тесте Валиевой на допинг еще во время декабрьского чемпионата России. Спортсменка была сначала отстранена, потом допущена до соревнований. Она смогла выиграть короткую программу, но не справилась с давлением в произвольной, наделав ошибок и откатившись в итоговом протоколе на четвертую позицию, за пределы пьедестала.

Щербакова, шедшая после короткой программы второй, не выиграла и произвольную, пропустив вперед накрутившую четверных прыжков Трусову, однако по сумме именно Анна оказалась выше всех, забрав заветное золото.

После перерыва спортсменка соскучилась по соревнованиям, несмотря на отсутствие России на международной арене, и начала готовиться к сезону на тренировочной базе в Новогорске. Однако неизвестно, сможет ли она теперь выступать, учитывая диагноз.